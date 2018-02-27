Угроблено еще одно крупное предприятие Латвии(10)

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Анатолий Тарасов
08:20 27.02.2018
Экономика / Компании

Крупное предприятие из Лиепаи по выпуску рыбных консервов «Колумбия Лтд», которое несколько лет назад взяло кредиты на модернизацию и развитие производства, не смогло с ними рассчитаться, так как из-за российских санкций доходы компании уменьшились. Дальнейшая судьба предприятия в конечном итоге будет решаться государственным представителем.

Кредитором компании «Колумбия Лтд» является банк Trastа komercbanka, который в настоящее время ликвидируется. Прежде «Колумбия Лтд» выполняла обязательства по отношению к банку, предприятие пыталось договориться с ликвидатором банка о реструктуризации кредитных обязательств. Переговоры были безуспешными, Trastа komercbanka обратился в суд. Курземский районный суд удовлетворил требования банка и постановил взыскать долг в размере более одного миллиона евро. Однако долг в миллион евро — лишь небольшая часть обязательств рыбоперерабывающего предприятия перед банком. Прежде администратор Trastа komercbanka Илмарс Крумс в нескольких аукционах пытался продать права требования к «Колумбии Лтд» и связанным с ней компаниями «ПК инвест», Roņu 6 и Baltā zivīte за более чем 6 миллионов евро, однако желающих купить не нашлось.

 

В связи с процессом ликвидации Trastа komercbanka прошлым летом Крумса и администратора неплатежеспособности Мариса Спрудса арестовала полиция. Крумс был отстранен от выполнения обязанностей администратора неплатежеспособности банка. Сейчас администратором неплатежеспособности банка является Арманд Раса. В Курземском районном суде представитель банка заверил, что администратор ищет инвестора, чтобы рыбоперерабатывающее предприятие продолжало работу. Однако совладелец «Колумбии Лтд» Игорь Крупник считает, что инвестора будет найти сложно — из-за российских санкций и других проблем сейчас интереса к рыбоперерабатывающей отрасли практически нет.

 

По словам Крупника, дальнейшая судьба завода — в конечном счете в руках государства. «Администратор (неплатежеспособности Trastа komercbanka) —должностное лицо, которое представляет интересы государства. Вместе с тем, это в определенной степени ответственность государства — нужен ему этот производитель или нет. От самого предприятия ничего не зависит. Мы работаем, зарплаты и налоги платим, с поставщиками рассчитываемся. В свою очередь, обязанность администратора — найти инвестора или же наши кредитные обязательства продать другому банку», — сказал предприниматель.

 

В начале июня 2015 года Россельхознадзор ввел запрет на поставку в Россию рыбной продукции из Латвии и Эстонии из-за системных нарушений, выявленных ведомством в ходе инспекций, а также в связи с наличием в продукции канцерогенного вещества бензопирена. По словам руководителя одного из крупнейших рыбоперерабатывающих заводов Латвии Brīvais Vilnis Арнольда Бабриса, из-за сужения рынка сбыта местные производители вынуждены были установить цены на шпроты ниже себестоимости.

 

В середине декабря 2017 года Россельхознадзор снял запрет на поставку в Россию шпрот с двух предприятий Латвии и Эстонии. Разрешение на возобновление поставок касается латвийского предприятия ООО Karavela (рыбные консервы, пресервы), а также эстонской компании DGM Shipping AS (рыба и рыбопродукция (килька, салака). По мнению ряда экспертов, снятие ограничений на поставки рыбной продукции в РФ — это шанс, который Латвия и Эстония будут старательно использовать. Однако перспективы прибалтийских производителей на рынке РФ не выглядят радужными — эта ниша уже занята российскими производителями.

 

Власти Латвии, поддержавшие западные санкции против России, считают, что ситуацию с введением Россией продовольственного эмбарго не стоит драматизировать — по словам премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса, производители страны смогли переориентироваться и найти новые рынки. «Я думаю, что санкции дали нам много положительного. Хотя бы на рынке шпрот — предприниматели переориентировались. Мы показали специфику и плюсы Латвии — то, что маленькая страна может быстро переориентироваться», — сказал премьер.

Sputnik Latvija / Фото
Комментарии (10)
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Зоя 08:23 27:02:2018

Калининград заменил ваши шпроты и без санкции. Россияне сказали день и ночь , и поэтому ваши шпроты стали не нужными. Даже в Германии мы покупали калининградские шпроты, вкуснятина.

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Идиота кусок 08:28 27:02:2018

Мы показали специфику и плюсы Латвии — то, что маленькая страна может быстро переориентироваться», — сказал премьер.
Только идиот может быть таким оптимистом.

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Еще одни 08:28 27:02:2018

отмучились .(((

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Саня 08:28 27:02:2018

"Я думаю, что санкции дали нам много положительного. Хотя бы на рынке шпрот — предприниматели переориентировались. Мы показали специфику и плюсы Латвии — то, что маленькая страна может быстро переориентироваться"

Предприниматели переориентировались в непредпринимателей.
Санкции дали нам много положительного? Согласен, гуд джоб, Марис, скоро будем песни петь. На луну.

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лaбздecкaя присказка 08:38 27:02:2018

"получи фaшист гранат"!:)

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 08:44 27:02:2018

А ПОЧЕМУ ЛАТВИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО НЕ МОЖЕТ ВЫКУПИТЬ ЭТО
УБЫТОЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ?!
ОРГАНИЗОВАТЬ РЫНОК СБЫТА в СТРАНАХ ТРЕТЬЕГО МИРА - АФРИКА,АЗИЯ,БЛИЖНИЙ ВОСТОК,КАК ПРОДОВОЛЬСТВИЕ В ОБМЕН НА НЕФТЬ
А
РЕШИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ МОГУТ ЛАТЫШСКИЕ ДИПЛОМАТЫ
ЧЕРЕЗ ООН, или ЧЕРЕЗ США,КОТОРЫЕ В ПОСТАВКАХ ГУМАНИТАРНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОМОЩИ В НУЖДАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ,
ЯВЛЯЮТСЯ МОНОПОЛИСТАМИ И ЗАРАБАТЫВАЮТ НА ЭТОМ МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ ПО ВСЕМУ МИРУ..

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Знак Зодиака 08:54 27:02:2018

Вот до чего довели некогда процветающую республику латыши.
Только теперь простые люди увидели, во что их втянули.
Взявшись за руки 29 августа 1989 года в Балтийском пути, они и представить себе не могли весь этот сегодняшний ужас.
Валюты своей нет, по уши в кредитах, финансовая система разрушается, промышленности нет, сельского хозяйства тоже.
Каждый день Латвию покидает 65 человек.
На сегодняшний день в Латвии проживает 1 907 000 человек.
Но по факту, на 100 000 - 150 000 меньше.
Вот к чему привёл латышей, да и литовцев с эстонцами их Балтийский путь.

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (3)