Крупное предприятие из Лиепаи по выпуску рыбных консервов «Колумбия Лтд», которое несколько лет назад взяло кредиты на модернизацию и развитие производства, не смогло с ними рассчитаться, так как из-за российских санкций доходы компании уменьшились. Дальнейшая судьба предприятия в конечном итоге будет решаться государственным представителем.

Кредитором компании «Колумбия Лтд» является банк Trastа komercbanka, который в настоящее время ликвидируется. Прежде «Колумбия Лтд» выполняла обязательства по отношению к банку, предприятие пыталось договориться с ликвидатором банка о реструктуризации кредитных обязательств. Переговоры были безуспешными, Trastа komercbanka обратился в суд. Курземский районный суд удовлетворил требования банка и постановил взыскать долг в размере более одного миллиона евро. Однако долг в миллион евро — лишь небольшая часть обязательств рыбоперерабывающего предприятия перед банком. Прежде администратор Trastа komercbanka Илмарс Крумс в нескольких аукционах пытался продать права требования к «Колумбии Лтд» и связанным с ней компаниями «ПК инвест», Roņu 6 и Baltā zivīte за более чем 6 миллионов евро, однако желающих купить не нашлось.

В связи с процессом ликвидации Trastа komercbanka прошлым летом Крумса и администратора неплатежеспособности Мариса Спрудса арестовала полиция. Крумс был отстранен от выполнения обязанностей администратора неплатежеспособности банка. Сейчас администратором неплатежеспособности банка является Арманд Раса. В Курземском районном суде представитель банка заверил, что администратор ищет инвестора, чтобы рыбоперерабатывающее предприятие продолжало работу. Однако совладелец «Колумбии Лтд» Игорь Крупник считает, что инвестора будет найти сложно — из-за российских санкций и других проблем сейчас интереса к рыбоперерабатывающей отрасли практически нет.

По словам Крупника, дальнейшая судьба завода — в конечном счете в руках государства. «Администратор (неплатежеспособности Trastа komercbanka) —должностное лицо, которое представляет интересы государства. Вместе с тем, это в определенной степени ответственность государства — нужен ему этот производитель или нет. От самого предприятия ничего не зависит. Мы работаем, зарплаты и налоги платим, с поставщиками рассчитываемся. В свою очередь, обязанность администратора — найти инвестора или же наши кредитные обязательства продать другому банку», — сказал предприниматель.

В начале июня 2015 года Россельхознадзор ввел запрет на поставку в Россию рыбной продукции из Латвии и Эстонии из-за системных нарушений, выявленных ведомством в ходе инспекций, а также в связи с наличием в продукции канцерогенного вещества бензопирена. По словам руководителя одного из крупнейших рыбоперерабатывающих заводов Латвии Brīvais Vilnis Арнольда Бабриса, из-за сужения рынка сбыта местные производители вынуждены были установить цены на шпроты ниже себестоимости.

В середине декабря 2017 года Россельхознадзор снял запрет на поставку в Россию шпрот с двух предприятий Латвии и Эстонии. Разрешение на возобновление поставок касается латвийского предприятия ООО Karavela (рыбные консервы, пресервы), а также эстонской компании DGM Shipping AS (рыба и рыбопродукция (килька, салака). По мнению ряда экспертов, снятие ограничений на поставки рыбной продукции в РФ — это шанс, который Латвия и Эстония будут старательно использовать. Однако перспективы прибалтийских производителей на рынке РФ не выглядят радужными — эта ниша уже занята российскими производителями.

Власти Латвии, поддержавшие западные санкции против России, считают, что ситуацию с введением Россией продовольственного эмбарго не стоит драматизировать — по словам премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса, производители страны смогли переориентироваться и найти новые рынки. «Я думаю, что санкции дали нам много положительного. Хотя бы на рынке шпрот — предприниматели переориентировались. Мы показали специфику и плюсы Латвии — то, что маленькая страна может быстро переориентироваться», — сказал премьер.