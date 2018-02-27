Кредитором компании «Колумбия Лтд» является банк Trastа komercbanka, который в настоящее время ликвидируется. Прежде «Колумбия Лтд» выполняла обязательства по отношению к банку, предприятие пыталось договориться с ликвидатором банка о реструктуризации кредитных обязательств. Переговоры были безуспешными, Trastа komercbanka обратился в суд. Курземский районный суд удовлетворил требования банка и постановил взыскать долг в размере более одного миллиона евро. Однако долг в миллион евро — лишь небольшая часть обязательств рыбоперерабывающего предприятия перед банком. Прежде администратор Trastа komercbanka Илмарс Крумс в нескольких аукционах пытался продать права требования к «Колумбии Лтд» и связанным с ней компаниями «ПК инвест», Roņu 6 и Baltā zivīte за более чем 6 миллионов евро, однако желающих купить не нашлось.
В связи с процессом ликвидации Trastа komercbanka прошлым летом Крумса и администратора неплатежеспособности Мариса Спрудса арестовала полиция. Крумс был отстранен от выполнения обязанностей администратора неплатежеспособности банка. Сейчас администратором неплатежеспособности банка является Арманд Раса. В Курземском районном суде представитель банка заверил, что администратор ищет инвестора, чтобы рыбоперерабатывающее предприятие продолжало работу. Однако совладелец «Колумбии Лтд» Игорь Крупник считает, что инвестора будет найти сложно — из-за российских санкций и других проблем сейчас интереса к рыбоперерабатывающей отрасли практически нет.
По словам Крупника, дальнейшая судьба завода — в конечном счете в руках государства. «Администратор (неплатежеспособности Trastа komercbanka) —должностное лицо, которое представляет интересы государства. Вместе с тем, это в определенной степени ответственность государства — нужен ему этот производитель или нет. От самого предприятия ничего не зависит. Мы работаем, зарплаты и налоги платим, с поставщиками рассчитываемся. В свою очередь, обязанность администратора — найти инвестора или же наши кредитные обязательства продать другому банку», — сказал предприниматель.
В начале июня 2015 года Россельхознадзор ввел запрет на поставку в Россию рыбной продукции из Латвии и Эстонии из-за системных нарушений, выявленных ведомством в ходе инспекций, а также в связи с наличием в продукции канцерогенного вещества бензопирена. По словам руководителя одного из крупнейших рыбоперерабатывающих заводов Латвии Brīvais Vilnis Арнольда Бабриса, из-за сужения рынка сбыта местные производители вынуждены были установить цены на шпроты ниже себестоимости.
В середине декабря 2017 года Россельхознадзор снял запрет на поставку в Россию шпрот с двух предприятий Латвии и Эстонии. Разрешение на возобновление поставок касается латвийского предприятия ООО Karavela (рыбные консервы, пресервы), а также эстонской компании DGM Shipping AS (рыба и рыбопродукция (килька, салака). По мнению ряда экспертов, снятие ограничений на поставки рыбной продукции в РФ — это шанс, который Латвия и Эстония будут старательно использовать. Однако перспективы прибалтийских производителей на рынке РФ не выглядят радужными — эта ниша уже занята российскими производителями.
Власти Латвии, поддержавшие западные санкции против России, считают, что ситуацию с введением Россией продовольственного эмбарго не стоит драматизировать — по словам премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса, производители страны смогли переориентироваться и найти новые рынки. «Я думаю, что санкции дали нам много положительного. Хотя бы на рынке шпрот — предприниматели переориентировались. Мы показали специфику и плюсы Латвии — то, что маленькая страна может быстро переориентироваться», — сказал премьер.
Калининград заменил ваши шпроты и без санкции. Россияне сказали день и ночь , и поэтому ваши шпроты стали не нужными. Даже в Германии мы покупали калининградские шпроты, вкуснятина.« ответить
Мы показали специфику и плюсы Латвии — то, что маленькая страна может быстро переориентироваться», — сказал премьер.« ответить
Только идиот может быть таким оптимистом.
отмучились .(((« ответить
"Я думаю, что санкции дали нам много положительного. Хотя бы на рынке шпрот — предприниматели переориентировались. Мы показали специфику и плюсы Латвии — то, что маленькая страна может быстро переориентироваться"« ответить
Предприниматели переориентировались в непредпринимателей.
Санкции дали нам много положительного? Согласен, гуд джоб, Марис, скоро будем песни петь. На луну.
"получи фaшист гранат"!:)« ответить
А ПОЧЕМУ ЛАТВИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО НЕ МОЖЕТ ВЫКУПИТЬ ЭТО« ответить
УБЫТОЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ?!
ОРГАНИЗОВАТЬ РЫНОК СБЫТА в СТРАНАХ ТРЕТЬЕГО МИРА - АФРИКА,АЗИЯ,БЛИЖНИЙ ВОСТОК,КАК ПРОДОВОЛЬСТВИЕ В ОБМЕН НА НЕФТЬ
А
РЕШИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ МОГУТ ЛАТЫШСКИЕ ДИПЛОМАТЫ
ЧЕРЕЗ ООН, или ЧЕРЕЗ США,КОТОРЫЕ В ПОСТАВКАХ ГУМАНИТАРНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОМОЩИ В НУЖДАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ,
ЯВЛЯЮТСЯ МОНОПОЛИСТАМИ И ЗАРАБАТЫВАЮТ НА ЭТОМ МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ ПО ВСЕМУ МИРУ..
Вот до чего довели некогда процветающую республику латыши.« ответить
Только теперь простые люди увидели, во что их втянули.
Взявшись за руки 29 августа 1989 года в Балтийском пути, они и представить себе не могли весь этот сегодняшний ужас.
Валюты своей нет, по уши в кредитах, финансовая система разрушается, промышленности нет, сельского хозяйства тоже.
Каждый день Латвию покидает 65 человек.
На сегодняшний день в Латвии проживает 1 907 000 человек.
Но по факту, на 100 000 - 150 000 меньше.
Вот к чему привёл латышей, да и литовцев с эстонцами их Балтийский путь.