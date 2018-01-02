Об этом рассказал он лично в интервью радио Baltkom.
По словам журналиста, к нему применен пожизненный запрет на въезд в Латвию, действующий с апреля 2015 года.
«Я вчера прилетел в Ригу. В гостинице меня не нашли, задержали уже в торговом центре и сказали, что у меня пожизненный запрет на въезд в Латвию. Причин не объяснили. Заявили, что запрет действителен с 2015 года и подписан Министерством внутренних дел. Мне просто показали бумаги, в которых было написано, что с апреля 2015 года я числюсь как нежелательная персона. Также, там было сказано что-то об угрозах государству», — заявил Курлаев.
Также журналист сказал, что до сих пор находится в полиции и, скорее всего, в ближайшее время его депортируют из страны.
«Меня не отпустили. Я так понимаю, что меня будут депортировать. Сейчас меня из полиции привезут в ведомство, занимающееся депортацией. После меня будут провожать до самолета», — добавил Анатолий Курлаев.
Напомним, в конце ноября Государственная пограничная охрана (ГПО) задержала трех россиян, ехавших на турнир военно-спортивных игр Airsoft, так как эти лица включены в «черный список» лиц, которым запрещен въезд в Латвию. Россияне были задержаны во время проверки в международном автобусе и депортированы из страны.
Nu ko, Drošības Policija strādā operatīvi. Nepiederošām personām Latvijā nav jāatrodas. Deportācija uz dzimteni, labs risinājums. 100% atbalstu DP rīcību.« ответить
Для призмоголового кретина могу напомнить:« ответить
Игры в шпиёнов никогда не кончаются хорошим для тех, кто их затеял!
А затеяла не Россия! Готовся в скорым судам, при чём - латвийским, которые уже скоро будут судить тебя и других платных русофобов! Мыль задницу и сухари суши, дерьма кусок!
A ko tu neatbalsti,papagailis-provokators?)))« ответить
Для призмоголового могу напомнить:« ответить
Игры в шпиёнов никогда не кончаются хорошим для тех, кто их затеял!
А затеяла не Россия! Готовся в скорым судам, при чём - латвийским, которые уже скоро будут судить тебя и других платных русофобов! Мыль задницу и сухари суши, дерьма кусок!
Marijai.Es kā reizi atbalstu DP rīcību.« ответить
Suslikam. Priekš īpaši truliem atkārtoju. Ja cilvēks ir iekļauts valtij nevēlamo personu sarakstā, viņam valstī nav jāatrodas. Tātad jāaiztur un jādeportē. Viss ir loģiski. Šādi saraksti ir jebkurās valstīs, tostarp tavā matuškā Krievijā.« ответить
Прлвокатор-маразматик патриотс-1968г.р-люди тут про тебя уже пишут!Хватит глупости малевать.диванный вомн!Мы сами люди русские и латыши -без тебя провокатора немощного и ущербного решим .как нам жить!понял.или нет?свободен!! Пассажир!« ответить
Čitateļam. Es rakstu taisnību. Ja tas tas tev ar tavām cāļa smadzenēm nav saprotams, tā ir tava problēma, ne mana.« ответить
Латвиешу патриота из за свободы разум потерял скота приэдет хазяин подмиваися.« ответить
Tavā galvā saprāts vispār nav bijis. Tu pamanies savā dzimtajā krievu valodā rakstīt ar gramatiskām kļūdām..ha ha ha« ответить
ты пидарас вонючий а не патриот !« ответить
Tavas geja domas mani neinteresē.« ответить
А что забыла кремлёвская прокладка с ТВЦ в Риге? Вали в крымнаш, там карашо!« ответить
варзилоид, вылез глист навозный, брысь обратно, твоё мнение психбольного юродивого« ответить
никому не интересно.
А в ответ, шпроты опять будете жрать сами!« ответить
GESTAPO RULLĒ !« ответить
Опять латвия опозорилась. Причем дважды. Прям хоть коллекцию позорища составляй.« ответить