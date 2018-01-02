Без объяснения причин в Риге был задержан журналист российского канала ТВЦ Анатолий Курлаев.

Об этом рассказал он лично в интервью радио Baltkom.



По словам журналиста, к нему применен пожизненный запрет на въезд в Латвию, действующий с апреля 2015 года.

«Я вчера прилетел в Ригу. В гостинице меня не нашли, задержали уже в торговом центре и сказали, что у меня пожизненный запрет на въезд в Латвию. Причин не объяснили. Заявили, что запрет действителен с 2015 года и подписан Министерством внутренних дел. Мне просто показали бумаги, в которых было написано, что с апреля 2015 года я числюсь как нежелательная персона. Также, там было сказано что-то об угрозах государству», — заявил Курлаев.

Также журналист сказал, что до сих пор находится в полиции и, скорее всего, в ближайшее время его депортируют из страны.

«Меня не отпустили. Я так понимаю, что меня будут депортировать. Сейчас меня из полиции привезут в ведомство, занимающееся депортацией. После меня будут провожать до самолета», — добавил Анатолий Курлаев.

Напомним, в конце ноября Государственная пограничная охрана (ГПО) задержала трех россиян, ехавших на турнир военно-спортивных игр Airsoft, так как эти лица включены в «черный список» лиц, которым запрещен въезд в Латвию. Россияне были задержаны во время проверки в международном автобусе и депортированы из страны.