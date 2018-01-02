Угроза нацбезопасности: в Риге задержан еще один журналист (21)

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Виталий Вавилкин
15:14 02.01.2018
Политика / Происшествия

Без объяснения причин в Риге был задержан журналист российского канала ТВЦ Анатолий Курлаев.

Об этом рассказал он лично в интервью радио Baltkom.

 

По словам журналиста, к нему применен пожизненный запрет на въезд в Латвию, действующий с апреля 2015 года.

 

«Я вчера прилетел в Ригу. В гостинице меня не нашли, задержали уже в торговом центре и сказали, что у меня пожизненный запрет на въезд в Латвию. Причин не объяснили. Заявили, что запрет действителен с 2015 года и подписан Министерством внутренних дел. Мне просто показали бумаги, в которых было написано, что с апреля 2015 года я числюсь как нежелательная персона. Также, там было сказано что-то об угрозах государству», — заявил Курлаев.

 

Также журналист сказал, что до сих пор находится в полиции и, скорее всего, в ближайшее время его депортируют из страны.

 

«Меня не отпустили. Я так понимаю, что меня будут депортировать. Сейчас меня из полиции привезут в ведомство, занимающееся депортацией. После меня будут провожать до самолета», — добавил Анатолий Курлаев.

 

Напомним, в конце ноября Государственная пограничная охрана (ГПО) задержала трех россиян, ехавших на турнир военно-спортивных игр Airsoft, так как эти лица включены в «черный список» лиц, которым запрещен въезд в Латвию. Россияне были задержаны во время проверки в международном автобусе и депортированы из страны.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (21)
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Latviešu patriots 15:21 02:01:2018

Nu ko, Drošības Policija strādā operatīvi. Nepiederošām personām Latvijā nav jāatrodas. Deportācija uz dzimteni, labs risinājums. 100% atbalstu DP rīcību.

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Ты суслика видишь? 15:25 02:01:2018

Для призмоголового кретина могу напомнить:
Игры в шпиёнов никогда не кончаются хорошим для тех, кто их затеял!
А затеяла не Россия! Готовся в скорым судам, при чём - латвийским, которые уже скоро будут судить тебя и других платных русофобов! Мыль задницу и сухари суши, дерьма кусок!

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Marija to latviešu patriots 15:27 02:01:2018

A ko tu neatbalsti,papagailis-provokators?)))

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Ты суслика видишь? 15:27 02:01:2018

Для призмоголового могу напомнить:
Игры в шпиёнов никогда не кончаются хорошим для тех, кто их затеял!
А затеяла не Россия! Готовся в скорым судам, при чём - латвийским, которые уже скоро будут судить тебя и других платных русофобов! Мыль задницу и сухари суши, дерьма кусок!

« ответить
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Latviešu patriots 15:33 02:01:2018

Marijai.Es kā reizi atbalstu DP rīcību.

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Latviešu patriots 15:37 02:01:2018

Suslikam. Priekš īpaši truliem atkārtoju. Ja cilvēks ir iekļauts valtij nevēlamo personu sarakstā, viņam valstī nav jāatrodas. Tātad jāaiztur un jādeportē. Viss ir loģiski. Šādi saraksti ir jebkurās valstīs, tostarp tavā matuškā Krievijā.

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Читатель 15:57 02:01:2018

Прлвокатор-маразматик патриотс-1968г.р-люди тут про тебя уже пишут!Хватит глупости малевать.диванный вомн!Мы сами люди русские и латыши -без тебя провокатора немощного и ущербного решим .как нам жить!понял.или нет?свободен!! Пассажир!

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Latviešu patriots 16:07 02:01:2018

Čitateļam. Es rakstu taisnību. Ja tas tas tev ar tavām cāļa smadzenēm nav saprotams, tā ir tava problēma, ne mana.

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Эльдар 16:20 02:01:2018

Латвиешу патриота из за свободы разум потерял скота приэдет хазяин подмиваися.

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Latviešu patriots 16:32 02:01:2018

Tavā galvā saprāts vispār nav bijis. Tu pamanies savā dzimtajā krievu valodā rakstīt ar gramatiskām kļūdām..ha ha ha

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60 16:34 02:01:2018

ты пидарас вонючий а не патриот !

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Latviešu patriots 16:49 02:01:2018

Tavas geja domas mani neinteresē.

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П у т и н 16:36 02:01:2018

А что забыла кремлёвская прокладка с ТВЦ в Риге? Вали в крымнаш, там карашо!

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биомусору, прячущемуся под ником Путин 19:36 02:01:2018

варзилоид, вылез глист навозный, брысь обратно, твоё мнение психбольного юродивого
никому не интересно.

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н78нг78 16:50 02:01:2018

А в ответ, шпроты опять будете жрать сами!

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hdfdyhjhykjb 18:23 02:01:2018

GESTAPO RULLĒ !

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Петя 18:50 02:01:2018

Опять латвия опозорилась. Причем дважды. Прям хоть коллекцию позорища составляй.

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12

Мнение
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Павел Кириллов
02.01.2018

Белочка с ружьем. Особенности национальной охоты. (5)

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