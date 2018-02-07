Уиллем Дефо получит «Золотого медведя»

«Уиллем Дефо — близкий друг фестиваля, он неоднократно приезжал на смотр как участник программ, был членом жюри в 2007 году. С нетерпением жду встречи с ним на нынешнем фестивале, чтобы вручить ему почётного «Золотого медведя» в знак признания его достижений в индустрии», — сообщил директор Берлинале Дитер Косслик.
На фестивале в рамках специальной программы Homage покажут несколько фильмов с Дефо, в том числе «Антихрист», «Миссисипи в огне», «Последнее искушение Христа», «Водную жизнь» и другие.
Дефо принимал участие в более чем 100 кинопроектах. Он стал известен благодаря роли сержанта армии США Элайаса Гродина в фильме «Взвод». Среди других его картин — «Тень вампира», «Не пойман — не вор», «Отель «Гранд Будапешт», трилогия о Человеке-пауке.
68-й Берлинале пройдёт с 15 по 25 февраля. Жюри возглавит немецкий режиссер и сценарист Том Тыквер. Смотр впервые откроется не фильмом, а мультфильмом. Им станет «Собачий остров» Андерсона, роли в котором озвучили в том числе Билл Мюррей, Тильда Суинтон, Йоко Оно.
В основном конкурсе фестиваля представлен и российский фильм — «Довлатов» Алексея Германа-младшего.
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