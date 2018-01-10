Вперёд, в прошлое: одноразовый инструмент… многоразового использования?

Читатели, чья биография захватила горбачевско–перестроечные времена, наверняка помнят, какой ажиотаж в те времена поднимался вокруг такого мелкого, но необходимого предмета медицинского обихода, как одноразовый шприц. Гласность приоткрыла завесу многих, в том числе и медицинских тайн…

СПИД на кончике иглы

Общественность вдруг узнала, что традиционные иглы и прочие медицинские инструменты многоразового использования, которыми кололи, вскрывали нарывы, оперировали советских пациентов, оказывается, могут стать источником заражения чем–то неизлечимым и весьма мерзопакостным. Мы узнали, что традиционные методы обработки мединструментов в отдельных случаях могут оказаться неэффективными (либо из–за халатности персонала — некачественными), в связи с чем инструмент сам по себе может оказаться переносчиком заразы. Время от времени до нас долетали страшные истории — где–то на постсоветском пространстве в больнице «одной иголкой» заразили СПИДом группу детей, где–то кого–то — гепатитом… Кстати, именно на то время приходится начало новой инфекции — СПИД.

…Заграница помогала: одна за другой доставлялись партии одноразовых шприцев — и за деньги, и в качестве гуманитарной помощи. Лечебные учреждения тоже старались как могли — изыскивали средства на одноразовое оборудование–оснащение, применяемое в ходе лечения, привлекая и бюджетные средства, и спонсоров. Пациенты, готовясь к инъекции, а тем более к операции, тоже не ждали у моря погоды — старались обзавестись энным количеством одноразовых шприцев: вдруг в больнице не окажется?

Шок и трепет

С тех пор прошло более четверти века. Медицинское оборудование многоразового использования, точнее, та его часть, которая использовалась в инвазивных манипуляциях, стала достоянием прошлого. Сегодня медработник извлекает из новенькой упаковки одноразовый инструментарий прямо на глазах пациента… Все это стало настолько привычным, что, получив на днях письмо от общественной организации Общество пациентов с генетическими наследственными заболеваниями Saknes, я испытала настоящий шок. Так, по информации Saknes, Германия и Великобритания в ближайшие пару лет планируют принять регулу, которая узаконит многократное использование одноразовых медицинских инструментов (remanufacturing). Естественно, у людей, многие из которых еще помнят прежние времена и тот ажиотаж, который царил вокруг медоборудования одно— и многоразового использования, возникает вопрос: пойдет ли по этому пути и Латвия? Впрочем, это не единственный повод для беспокойства…

«Мы хотим обратить внимание общественности на то, что в Латвии в настоящее время нет ни каких–либо официальных процедур, ни системы для переработки одноразовых медицинских инструментов, — говорится в заявлении, подписанном членом правления общества Saknes Юрисом Бейкманисом. — Это создает риск возникновения ситуаций, когда одноразовые медицинские инструменты могут использоваться неоднократно: больницы передают их предприятиям, которые производят стерилизацию этих инструментов, затем комбинируют их с частями другого оборудования для создания новых комплектов. Это вопиющее нарушение стандартов, установленных производителями одноразового медицинского оборудования, а также норм гигиены. При этом в минздраве до сих пор еще не разработаны правила переработки одноразовых медицинских инструментов, равно как и обязанности медучреждения информировать пациента перед процедурой, что в ходе данной манипуляции будут использоваться т. н. «переработанные» инструменты. Чаще всего пациент даже не знает об этом — ведь медицинский персонал молчит! И обсуждать эту проблему не готова ни одна из сторон — представителей медицинской отрасли.

Вопросы ребром

Еще 21 июня этого года ряд общественных организаций — Общество пациентов Saknes, общество Latvijas Reto slim?bu alianse (Латвийский альянс пациентов с редкими заболеваниями), организации пациентов ParSirdi.lv, AGIHAS, Latvijas Hemof?lijas biedr?ba, Esmu kl?t, Объединение пациентов с гепатитом С и др. обратились в Министерство здравоохранения ЛР с просьбой ответить на несколько важных вопросов, связанных с повторным использованием медицинских инструментов в лечебных целях. Поскольку ответ минздрава авторов обращения не удовлетворил, в сентябре Saknes направили в минздрав повторное письмо с вопросами, волнующими пациентов:

— Может ли пациент быть уверенным, что после произведенных в больнице манипуляций он не станет носителем какой–нибудь опасной инфекции?

— Каким образом пациент может убедиться, что одноразовые медицинские инструменты, при помощи которых производилась процедура или операция, соответствуют стандартам безопасности и не использовались ли до этого?

— Что сделано минздравом для того, чтобы обязать персонал лечебных учреждений:

* информировать пациентов, что в их лечении будут использоваться одноразовые медицинские инструменты, которые до этого уже использовались;

* информировать обо всех связанных с этим возможных рисках для здоровья пациента;

* не приступать к процедуре/манипуляции с использованием «одноразовых инструментов многоразового использования», если пациент не дал на то официального согласия.

За нас решат

В минздраве ответили, что дискуссию о переработке одноразовых медицинских инструментов (оборудования) планируется начать в 2018 году, пригласив принять участие в этом процессе представителей Государственной инспекции здоровья, Государственного агентства лекарств, Рижской Восточной больницы и Клинической университетской больницы им. П. Страдыня, Латвийского больничного общества, Ассоциации крупных больниц Латвии, а также представителей общественных организаций пациентов, коммерсантов и др. Пока же дискуссии о том, каким образом должно действовать лечебное учреждение в случае применения переработанных медицинских инструментов — нужно ли только проинформировать пациента о данном факте, или необходимо заручиться его разрешением и согласием, — будут происходить на уровне должностных лиц Госинспекции здоровья, Государственного агентства лекарств и минздрава.

В своем ответе минздрав подчеркнул, что согласно 19–й статье Правил КМ от 16 февраля 2016 года № 104 «Правила об основных гигиенических и противоэпидемических требованиях в лечебном учреждении», обработка медицинского оборудования (оснащения) производится в соответствии с инструкцией по эксплуатации, которую дает производитель конкретного оборудования. Любая другая обработка медицинского оборудования (оснащения) запрещена. И что статьи 4.3 и 6.1 Закона о правах пациентов дают пациенту право требовать от лечебного учреждения или от медперсонала, чтобы ему была предоставлена информация о том, какие инструменты используются в процессе лечения, а также об обработке медицинского оборудования/оснащения/инструментов.

Будьте бдительны!

Что касается 5–й регулы Eвропарламента и Евросовета 2017/745 от 5 апреля 2017 года, которая относится к медицинскому оборудованию, то ее введение в национальную законодательную базу должно осуществиться не позже 26 мая 2020 года, а практическое применение для диагностического оборудования — с 26 мая 2022 года, причем in vitro (вне живого организма), проще говоря — в эксперементальном режиме. Таким образом, минздрав планирует до 26 мая 2020 года внести необходимые поправки в нормативные акты, чтобы с этого момента обеспечить полноценное введение регулы ЕС.

Итак, в ближайшее время в минздраве начнутся дискуссии по поводу переработки и вторичного использования одноразового медицинского оборудования, а также выработки определенной системы на этот счет. В свою очередь, общественная организации пациентов Saknes призывает и самих пациентов проявлять бдительность — особенно если им предстоит иметь дело с одноразовым медицинским инвентарем: «Очень важно беречь свое здоровье, поэтому в случае, если предстоит операция или какая–либо другая медицинская манипуляция, в числе прочих вещей обговорить с медперсоналом также вопрос безопасности используемых инструментов».

Полезный совет

«Убедитесь, что в больнице вас вылечат, а не наградят чем–нибудь еще!» — призывает латвийцев Общество пациентов с генетическими наследственными заболеваниями Saknes.

Марина БЛУМЕНТАЛЬ.