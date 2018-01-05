Украденную ранее самую дорогую в мире бутылку водки из Латвии нашли пустой(4)

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Виталий Вавилкин
18:50 05.01.2018
Lifenews / Интересно

Самую дорогую в мире бутылку водки, украденную у датского коллекционера, обнаружили пустой на стройплощадке. Об этом рассказал владелец бутылки Бриан Ингеберг (Brian Ingberg) изданию Extra Bladet.

Он отметил, что сам напиток не имел ценности. Поскольку экспонат оказался не поврежден, он намерен снова наполнить бутылку русской водкой, а также усилить систему безопасности в своем хранилище, откуда она была украдена.

 

Бутылка водки «Руссо-Балт» исчезла из хранилища в кафе, принадлежащем Ингебергу, в среду, 3 января. Ее стоимость составляет около 1,3 миллиона долларов. Она сделана из серебра и золота и декорирована изображением гоночного автомобиля «Руссо-Балт» и гербом Российской империи на пробке, напиток фильтруется через насадку с бриллиантами.

 

В краже Ингберг, который полгода назад взял бутылку напрокат у латвийской компании Dartz Motorz, обвиняет бывшего сотрудника, который мог изготовить дубликаты ключей от бара и сейфа. По его словам, вор пробыл в хранилище всего три минуты — соответственно, его целью был конкретный экспонат. Всего в его коллекции около 1,2 тысячи бутылок.

 

Коллекционный экземпляр водки «Руссо-Балт» знаменит также тем, что появился в сериале «Карточный домик» — в сцене, где российский президент (Ларс Миккельсен) угощает эксклюзивной водкой американского лидера Фрэнка Андервуда (Кевин Спейси).

 

Lenta.ru / Фото
Комментарии (4)
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Latviešu patriots 19:10 05:01:2018

Zaglis bijis totāls idiots. Nozagt vērtīgu vodkas pudeli nevērtīga satura dēļ, pēc tam miljonu vērtu pudeli atstāt būvlaukumā? Točno alkašs un idiņš.

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Latviešu patriots 19:33 05:01:2018

Vai tas nebija Iezups no Limbažem?

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Pilsonis 19:49 05:01:2018

Uz tādu idiotismu spējīgs tikai krievs.

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!!! 21:08 05:01:2018

I na kakie toljko "podvigi" ljudi ne idut iz-za vodki !!! Eto nado zhe, za 3 minuty umyknul butylku iz OHRANJAEMOGO hranilischa ! Vo kak vypitj hotelosj ! Golova-to hotj ne bolela s pohmeljja ?

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