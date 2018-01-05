Он отметил, что сам напиток не имел ценности. Поскольку экспонат оказался не поврежден, он намерен снова наполнить бутылку русской водкой, а также усилить систему безопасности в своем хранилище, откуда она была украдена.
Бутылка водки «Руссо-Балт» исчезла из хранилища в кафе, принадлежащем Ингебергу, в среду, 3 января. Ее стоимость составляет около 1,3 миллиона долларов. Она сделана из серебра и золота и декорирована изображением гоночного автомобиля «Руссо-Балт» и гербом Российской империи на пробке, напиток фильтруется через насадку с бриллиантами.
В краже Ингберг, который полгода назад взял бутылку напрокат у латвийской компании Dartz Motorz, обвиняет бывшего сотрудника, который мог изготовить дубликаты ключей от бара и сейфа. По его словам, вор пробыл в хранилище всего три минуты — соответственно, его целью был конкретный экспонат. Всего в его коллекции около 1,2 тысячи бутылок.
Коллекционный экземпляр водки «Руссо-Балт» знаменит также тем, что появился в сериале «Карточный домик» — в сцене, где российский президент (Ларс Миккельсен) угощает эксклюзивной водкой американского лидера Фрэнка Андервуда (Кевин Спейси).
Zaglis bijis totāls idiots. Nozagt vērtīgu vodkas pudeli nevērtīga satura dēļ, pēc tam miljonu vērtu pudeli atstāt būvlaukumā? Točno alkašs un idiņš.« ответить
Vai tas nebija Iezups no Limbažem?« ответить
Uz tādu idiotismu spējīgs tikai krievs.« ответить
I na kakie toljko "podvigi" ljudi ne idut iz-za vodki !!! Eto nado zhe, za 3 minuty umyknul butylku iz OHRANJAEMOGO hranilischa ! Vo kak vypitj hotelosj ! Golova-to hotj ne bolela s pohmeljja ?« ответить