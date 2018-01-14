Напомним, 11 января президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова вернуть украинскую военную технику, находящуюся в Крыму: «Готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику». При этом он отметил, что эта техника «находится вся в плачевном состоянии».
Романенко в ответ на это предположил, что крымские корабли могут быть заминированы, «как это делали немцы и итальянцы после Второй мировой войны». В пример Романенко привел взрыв на принадлежавшем в прошлом Италии линкоре «Новороссийск» в 1955 году в Севастополе.
При этом экс-замначальника Генштаба ВС Украины отметил: «Если в таком состоянии, то надо туда направлять профессиональную группу, всесторонне изучить ситуацию, докладывать нашему военно-политическому руководству, в каком состоянии находится техника — чтобы принимать ее или нет. Это военный аспект».
Там вооружение котороемдаже нет смысла забирать . Только на металолом. ))) украина такого точно бы не сделала, а если бы что то и решила вернуть то гавна бы точно наделала.« ответить
Боятся что не поделят очередь на скупке металолома!« ответить
Там десятки кораблей, самолетов, бронетехники. НО!!! Вся она нуждается в ремонте. Каклы надеялись, что Россия ее отремонтирует за свой счет. А вышел облом. А своих денюшков нэма.« ответить
Хохлам верить ну никак нельзя.« ответить
Врут на каждом шагу, это ведь надо же додуматься, что Великую Китайскую стену древние укры строили.
Вот что делают мухоморы с людьми.« ответить
лотошия пустила на металлолом во время атманды ржавый корабль и выплатила стоимость нового« ответить