Украина боится принимать военную технику из России(6)

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Владимир Бучельников
19:38 14.01.2018
В мире / Украина

Бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженный сил Украины Игорь Романенко в интервью изданию «Апостроф» прокомментировал предложение президента России Владимира Путина о передаче военной техники из Крыма Украине.

Напомним, 11 января президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова вернуть украинскую военную технику, находящуюся в Крыму: «Готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику». При этом он отметил, что эта техника «находится вся в плачевном состоянии».

 

Романенко в ответ на это предположил, что крымские корабли могут быть заминированы, «как это делали немцы и итальянцы после Второй мировой войны». В пример Романенко привел взрыв на принадлежавшем в прошлом Италии линкоре «Новороссийск» в 1955 году в Севастополе. 

 

При этом экс-замначальника Генштаба ВС Украины отметил: «Если в таком состоянии, то надо туда направлять профессиональную группу, всесторонне изучить ситуацию, докладывать нашему военно-политическому руководству, в каком состоянии находится техника — чтобы принимать ее или нет. Это военный аспект».

Полит.Ру / Фото
Комментарии (6)
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Металолом 21:14 14:01:2018

Там вооружение котороемдаже нет смысла забирать . Только на металолом. ))) украина такого точно бы не сделала, а если бы что то и решила вернуть то гавна бы точно наделала.

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СССР 23:23 14:01:2018

Боятся что не поделят очередь на скупке металолома!

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123 21:22 14:01:2018

Там десятки кораблей, самолетов, бронетехники. НО!!! Вся она нуждается в ремонте. Каклы надеялись, что Россия ее отремонтирует за свой счет. А вышел облом. А своих денюшков нэма.

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Latviešu patriots 21:24 14:01:2018

Хохлам верить ну никак нельзя.
Врут на каждом шагу, это ведь надо же додуматься, что Великую Китайскую стену древние укры строили.

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Ай, ай.. 22:20 14:01:2018

Вот что делают мухоморы с людьми.

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деревня ущербных дураков-созидателей 22:51 14:01:2018

лотошия пустила на металлолом во время атманды ржавый корабль и выплатила стоимость нового

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (21)

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