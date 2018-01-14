Бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженный сил Украины Игорь Романенко в интервью изданию «Апостроф» прокомментировал предложение президента России Владимира Путина о передаче военной техники из Крыма Украине.

Напомним, 11 января президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова вернуть украинскую военную технику, находящуюся в Крыму: «Готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику». При этом он отметил, что эта техника «находится вся в плачевном состоянии».

Романенко в ответ на это предположил, что крымские корабли могут быть заминированы, «как это делали немцы и итальянцы после Второй мировой войны». В пример Романенко привел взрыв на принадлежавшем в прошлом Италии линкоре «Новороссийск» в 1955 году в Севастополе.

При этом экс-замначальника Генштаба ВС Украины отметил: «Если в таком состоянии, то надо туда направлять профессиональную группу, всесторонне изучить ситуацию, докладывать нашему военно-политическому руководству, в каком состоянии находится техника — чтобы принимать ее или нет. Это военный аспект».