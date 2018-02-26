«Сценарий по созданию мощного давления на русскоязычное население Крыма, которое было несогласно с политикой «майдана», был подготовлен сразу после прихода новой киевской власти, а расправы и преступления в отношении крымчан и жителей востока Украины были частью этого сценария», — к такому выводу пришли адвокаты компании «Могильницкий и партнёры». Как отмечает автор публикации в издании «Корреспондент» Максим Могильницкий, по мере того как они с коллегами пытались разобраться в ситуации, у них возникали всё более сложные вопросы по поводу того, кто ответственен за кровопролитие на полуострове.
Могильницкий напоминает, как в феврале 2014 года на налоговую полицию Крыма напали на трассе Одесса — Киев. Автобус налоговиков подожгли, сотрудников полиции избили и подвергали издевательствам, ставили их на колени и обливали бензином. А на следующий день вооружённые люди разгромили колонну автобусов, возвращающихся из Киева в Симферополь, где находились, в том числе, пожилые люди.
Как отмечает автор статьи, оба нападения были хорошо спланированы. Нападавшие владели всей необходимой информацией, их действия были организованны. Оба нападения попали в эфир минимум двух центральных украинских каналов.
Вместе с этим агрессию по отношению к жителям полуострова разжигали своими высказываниями и известные люди. Так, например, народный депутат Ирина Фарион заявила: «Я бы действовала в отношении населения Крыма намного жёстче. Я бы их просто стреляла». А депутат Виталий Кличко обещал: «С Крымом поступим ещё жёстче, чем с Киевом».
К тому же Киев принял «роковое» решение и «нанёс гуманитарный удар» по крымчанам, когда отменил закон о языковой политике. Так он фактически ввёл запрет на использование русского языка, тогда как именно на русском говорило большинство жителей Крыма.
«Череду изложенных выше событий трудно назвать ошибкой или совпадением. Мы детально исследовали все эпизоды, и у нас не осталось сомнений: агрессия и дискриминация были направлены именно на русскоязычное крымское население», — делает вывод автор статьи в «Корреспонденте».
Отбросы из усраины угнетают сами себя.Даже в голове не укладывается как такие выродки рождаются на свет божий« ответить
Это ты, выродок, про себя пишешь, так никто и не сомневается, что тебя, биомусор, пора утилизировать.« ответить
Это ты, выродок, про себя пишешь, так никто и не сомневается, что тебя, биомусор, пора утилизировать..« ответить
Щщщас ванятко развернется ))))))« ответить
Смерть бандеровским ублюдкам!« ответить
Вы, шо,краiнцiв, под статтю, трiбунала, подводiте? Та, небуло,такого, никоды!Мы з москалякамi, дружбаны! Куды, вони, туди i ми! Наша сiла, у сале!!))« ответить
"aгрессия и диcкриминация были нaправлены имeнно нa рyсскоязычное кpымское наcеление"« ответить
Вывoд прoст, заcланные Мoсквой фaрионы и прoчие кличкo свoими выcказываниями крaсиво пoдвели кpымчан и cвоих хoзяев с Лyбянки к ввoду вoйск на теpриторию yкраинского Кpыма...
Як можно обвiняти, краинцев, в гнете, москаляк? Ми з iми, дружбани! Та, на донбасе, то игра в нас, така, вродi " Зарнiци"! Популямо у воздух, потом обьед , зараз знова! так и граемо! Так шо не за што , нам статтю, под трiбунал,подводiтi !« ответить
Могильницкий напоминает, как в феврале 2014 года на налоговую полицию Крыма напали на трассе Одесса — Киев. Автобус налоговиков подожгли, сотрудников полиции избили и подвергали издевательствам, ставили их на колени и обливали бензином. А на следующий день вооружённые люди разгромили колонну автобусов, возвращающихся из Киева в Симферополь, где находились, в том числе, пожилые люди.« ответить
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На блокпосту 20 февраля 2014 года корсунчане остановили пять из восьми автобусов с «Беркутом» и «титушками». На просьбу выйти на улицу последние начали бросать из окон светошумовые гранаты. И только в ответ активисты, как объясняют Радіо Свобода, били битами по стеклу.
Задержанных «беркутовцев» и «титушек» корсуньские активисты разоружили. Вспоминают, что изымали деревянные биты с гвоздями, ножи и даже мачете – все предметы залиты кровью. По данным черкасских активистов, были у крымчан и видео избиения майдановцев и окровавленные щиты 14 сотни самообороны Майдана. Активисты предполагают, что везли они их домой в качестве трофеев. Более того, в одном из автобусов были и заложники.
«На блокпосту в селе Мироновка «титушки» остановились, пятьдесят местных активистов избили и штабелями положили в кювете. А троих взяли в заложники и везли в автобусе. Один из них был подрезанный. Мы уже их здесь освободили и в больницу увезли», – говорит Корсуньский самообороновец Сергей Шульга.