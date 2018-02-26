Киевские власти намеренно проводили жёсткую политику в отношении Крыма, основное население которого было не согласно с новой властью, сделал вывод украинский адвокат Максим Могильницкий. При этом использовались как насильственные методы, так и словесные запугивания, а также меры гуманитарного характера.

«Сценарий по созданию мощного давления на русскоязычное население Крыма, которое было несогласно с политикой «майдана», был подготовлен сразу после прихода новой киевской власти, а расправы и преступления в отношении крымчан и жителей востока Украины были частью этого сценария», — к такому выводу пришли адвокаты компании «Могильницкий и партнёры». Как отмечает автор публикации в издании «Корреспондент» Максим Могильницкий, по мере того как они с коллегами пытались разобраться в ситуации, у них возникали всё более сложные вопросы по поводу того, кто ответственен за кровопролитие на полуострове.

Могильницкий напоминает, как в феврале 2014 года на налоговую полицию Крыма напали на трассе Одесса — Киев. Автобус налоговиков подожгли, сотрудников полиции избили и подвергали издевательствам, ставили их на колени и обливали бензином. А на следующий день вооружённые люди разгромили колонну автобусов, возвращающихся из Киева в Симферополь, где находились, в том числе, пожилые люди.

Как отмечает автор статьи, оба нападения были хорошо спланированы. Нападавшие владели всей необходимой информацией, их действия были организованны. Оба нападения попали в эфир минимум двух центральных украинских каналов.

Вместе с этим агрессию по отношению к жителям полуострова разжигали своими высказываниями и известные люди. Так, например, народный депутат Ирина Фарион заявила: «Я бы действовала в отношении населения Крыма намного жёстче. Я бы их просто стреляла». А депутат Виталий Кличко обещал: «С Крымом поступим ещё жёстче, чем с Киевом».

К тому же Киев принял «роковое» решение и «нанёс гуманитарный удар» по крымчанам, когда отменил закон о языковой политике. Так он фактически ввёл запрет на использование русского языка, тогда как именно на русском говорило большинство жителей Крыма.

«Череду изложенных выше событий трудно назвать ошибкой или совпадением. Мы детально исследовали все эпизоды, и у нас не осталось сомнений: агрессия и дискриминация были направлены именно на русскоязычное крымское население», — делает вывод автор статьи в «Корреспонденте».