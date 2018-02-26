Об этом сообщает украинский Центр транспортных стратегий.
Первоначально локомотивы планировалось купить с предприятия в Казахстане в связи с тем, что мощности завода на территории республики недозагружены и украинский заказ мог бы помочь производителю. Однако от этого было решено отказаться, так как партнером General Electrics в Казахстане выступает российская компания «Трансмашхолдинг», находящаяся под украинскими санкциями.
В результате было решено, что 30 локомотивов будут доставлены прямиком из США. Государственный Укрэксимбанк, который профинансирует контракт, купит их у представительства General Electric на Украине. После этого «Укрзализныця» получит локомотивы на условиях финансового лизинга, сообщает украинское издание «Экономическая правда».
Соглашение о приобретении, модернизации и совместном производстве локомотивов было подписано «Укрзализныцей» и General Electric 23 февраля. Реализация проекта оценивается в миллиард долларов и рассчитана на 15 лет. По условиям договора, локомотивы будут поставлены в течение 12 месяцев после подписания соглашения.
Tas man patīk! Reāla ASV un Ukrainas ekonomiskā sadarbība! ASV malači! 100% atbalstu!« ответить
Ты идиот и высеры твои дошкольного возраста такие же идиотские« ответить
Ser-gej! Ej ar savu viedokli ellē, man untermenša domas pie pakaļas!« ответить
Sergejam patiesība tu patriotiņ esi īstais d e b ī l s.« ответить
Vēl viens Latvijas nodevējs izlīda! Tādus kā tevi mani seņči Leģionāri šāva kā kraupainus suņus!« ответить
Манкции работают и мне это нравится.« ответить
какое нам дело до хохло-выродков?« ответить
Ukraiņi atšķirībā no krieviem ir kultūras cilvēki!« ответить
Обычно те кто все знают,сидят в дурдоме.« ответить
они еще за метро не расплатились« ответить
Tā nav tava okupanta daļa!« ответить
Вот это да!15 лет лизинга и ануслизинга.« ответить