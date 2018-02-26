Украина фанатично обогащает США(12)

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Герман Бергер
17:45 26.02.2018
В мире / Политика

Локомотивы производства General Electric, о поставке которых украинский железнодорожный оператор «Укрзализныця» ранее договорился с американской компанией, будут доставлены с завода в американском штате Пенсильвания, а не с предприятия General Electric в Казахстане, как это планировалось изначально.

Об этом сообщает украинский Центр транспортных стратегий.

 

Первоначально локомотивы планировалось купить с предприятия в Казахстане в связи с тем, что мощности завода на территории республики недозагружены и украинский заказ мог бы помочь производителю. Однако от этого было решено отказаться, так как партнером General Electrics в Казахстане выступает российская компания «Трансмашхолдинг», находящаяся под украинскими санкциями.

 

В результате было решено, что 30 локомотивов будут доставлены прямиком из США. Государственный Укрэксимбанк, который профинансирует контракт, купит их у представительства General Electric на Украине. После этого «Укрзализныця» получит локомотивы на условиях финансового лизинга, сообщает украинское издание «Экономическая правда».

 

Соглашение о приобретении, модернизации и совместном производстве локомотивов было подписано «Укрзализныцей» и General Electric 23 февраля. Реализация проекта оценивается в миллиард долларов и рассчитана на 15 лет. По условиям договора, локомотивы будут поставлены в течение 12 месяцев после подписания соглашения.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (12)
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Latviešu patriots 17:55 26:02:2018

Tas man patīk! Reāla ASV un Ukrainas ekonomiskā sadarbība! ASV malači! 100% atbalstu!

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Сергей 18:01 26:02:2018

Ты идиот и высеры твои дошкольного возраста такие же идиотские

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Latviešu patriots 18:09 26:02:2018

Ser-gej! Ej ar savu viedokli ellē, man untermenša domas pie pakaļas!

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Īstais Latvietis. 18:25 26:02:2018

Sergejam patiesība tu patriotiņ esi īstais d e b ī l s.

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Latviešu patriots 18:37 26:02:2018

Vēl viens Latvijas nodevējs izlīda! Tādus kā tevi mani seņči Leģionāri šāva kā kraupainus suņus!

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Саня 18:00 26:02:2018

Манкции работают и мне это нравится.

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ин-на 18:07 26:02:2018

какое нам дело до хохло-выродков?

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Latviešu patriots 18:25 26:02:2018

Ukraiņi atšķirībā no krieviem ir kultūras cilvēki!

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патриоту 18:37 26:02:2018

Обычно те кто все знают,сидят в дурдоме.

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какой финансовый лизинг банкроту? 18:54 26:02:2018

они еще за метро не расплатились

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Latviešu patriots 19:03 26:02:2018

Tā nav tava okupanta daļa!

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Ваня 19:10 26:02:2018

Вот это да!15 лет лизинга и ануслизинга.

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Мнение
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газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (3)

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