Завтра на пленарном заседании Верховный совет Украины намерен дать ответ на враждебный польский закон, принятый в конце минувшей недели. Польский парламент одобрил запрет бандеровской идеологии и ответственность за отрицание преступлений украинских националистов в годы Второй мировой войны. Тех самых, которые на Украине официально героизированы.

Данный шаг вызвал яркую реакцию в Киеве: президент Петр Порошенко обиженно сказал, что закон «не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между Украиной и Польшей». Глава МИД Климкин обругал поляков мифотворцами и заявил, что нельзя же так продвигать стереотипы: «признание каких-то наций преступными ведет в никуда». В Раде пообещали нанести сокрушительный ответный удар.

Ну так вот. Шестого февраля украинский парламент обратится к польскому парламенту с призывом передумать, а к президенту Польши — с просьбой не подписывать закон, принятый по инициативе его же партии.

Иными словами, страшная месть будет состоять в подаче прошения старшему партнеру. И им, вероятно, ограничится.

Остальные отповеди находятся в границах мелкого троллинга — вроде вывешивания бандеровских флагов вместе с государственными в отдельно взятом Тернополе и приглашения посла Польши на «бандеровские чтения» в Киевсовете «в связи с катастрофическим ухудшением отношений между нашими странами и ростом необоснованных исторических мифов, навязываемых пропагандой Российской Федерации» (вот как).

На то, что никаких реальных ответных мер не будет, указывает и коллективное мнение украинских политологов и дипломатов. Вот, скажем, говорит политолог и дипломат номер один:

«Украине надо подумать, как не втянуть себя в реагирование. Потому что это будет бесконечная ситуация. Если мы втянемся в ссору с Варшавой на уровне заявлений, прокламаций, законов — причем законов абсолютно недейственных и нереалистичных для выполнения, — втянемся в какой-то конфликт, это начнет вредить нашим реальным интересам».

А вот политолог и дипломат номер два:

«Что для нас главное? Поссориться сейчас с Польшей, сделать так, чтобы она к нам относилась так же, как Российская Федерация, так, чтобы мы были в окружении врагов? Или сохранить — учитывая, что основной враг, основная угроза — на Востоке — на Западе партнеров и друзей?»

И так далее.

Причины, по которым киевская элита внезапно вместо привычного гвалта и объявления страшной вендетты проявляет смирение и кротость, очевидны. И они вовсе не в том, что Украина внезапно обрела политическую мудрость. Все куда более просто и стыдно.

Дело не только в том, что Польша — единственная заметная страна Евросоюза, выступающая «адвокатом Украины» во внутриевропейских дискуссиях. Не только в том, что она одна из значимых стран пытается спасти украинскую ГТС от пришествия «Северного потока — 2».

Есть и более банальная причина для покорности. Согласно свежей польской статистике, в минувшем 2017 году число иностранцев, просивших разрешения на пребывание в Польше, выросло на 33% по сравнению с 2016 годом и на 70% — по сравнению с 2015-м, достигнув 200 тысяч человек. Из них подавляющее большинство — 62% — граждане Украины. Причем почти все они — хотят работать, число заявок от них за год выросло на треть. Всего же в Польше в наступившем 2018 году будет, по прогнозам, работать около трех миллионов украинцев — то есть, грубо говоря, каждый десятый.

Штука вся в том, что и Польша, и Украина, принимая законы о своей исторической невинности и пострадатости, делают это по инерции, выполняя программу, заложенную не вчера и не в прошлом году. Речь идет об очень старой мифологии, предложенной практически всей Восточной Европе давным-давно и в конечном итоге сегодня почти повсеместно принятой.

Коротко эту мифологию можно сформулировать так: «Мы, маленький и добродетельный (вписать название) народ, в течение многих веков героически боролись за свою свободу от Российской империи. Нас угнетали, но мы не сдавались. Поскольку мы боролись с Империей, никакие действия наших героев не могут быть осуждены. Требуем компенсаций».

Виктор Мараховский