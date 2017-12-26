Вот уже пять европейских стран поставляют на Украину оружие, в том числе летальное, сообщает «Корреспондент». Об этом заявил директор украинского госпредприятия «Спецтехноэкспорт» Павел Барбул.
По словам Павла Барбула, Вооружённые силы Украины закупают в основном аналоги советских боеприпасов, которые производятся в странах бывшего социалистического лагеря.
Как отмечает украинское издание, глава «Спецтехноэкспорта» не стал раскрывать тайну, какие именно европейские государства продают Украине оружие. Барбул также отказался поделиться информацией о том, в каких объёмах и по каким ценам Киев закупает оружие в Европе.
«Ситуация поставок летального оружия в воюющую страну — это ограничение для всех. У нас бывают ситуации, когда некоторые компании не могут получить лицензии на поставки боеприпасов уже в течение двух лет», — посетовал директор «Спецтехноэкспорта».
Барбул также обратил внимание на то, что в этом году Соединённые Штаты уже поставляли на Украину летальное оружие, а именно ручные гранатомёты PSRL-1.
Отличная праздничная новость..очистит Украина землю от сосийской мусорни..« ответить
Хохлобыдло! Вали в свой Куев!« ответить
nu vatniki obosalis,eto vam ne sirija.gde detei i bab ubivat s samalotami...« ответить
Скаклы с радостью все распродадут, впрочем окраине и так пи..дец« ответить
Иди попрыгай клоун.« ответить
каклы все перепродадут. а что не продадут, то в случае конкретного конфликта, бандеровцам это оружие воткнут каждому по стволу в очко. а ваньке джавелин в дупло забьют и на спуск нажмут.« ответить
Хорошо. Интервентов из орды надо гасить быстро и повально.« ответить
гасить и топить в даугаве вАнючек, варзилоидов-дебилоидов, чтоб очистить мир от биомусора.« ответить
На новый год поставлю свечку на уничтожения соссии в следующем году.,авось сбудется« ответить
Щас холопы всё быстро разворуют и продадут обратно тем же гейропцам« ответить
или игил-овцам.
Если что пойдет не так или выйдет из по контроля не обижайтесь постовляльщики .« ответить
Amerikāņi malači, ka piegādā ieročus Ukrainai. Cieņa un respekts. Seperātisti ir jāiznīcina.« ответить
Paldies amerikaanjam par pilnu dirsu latvija !!! Latvijai bus tikai sliktak un sliktak !!! Ljoti Labs rezultats !!!« ответить