Украина хвастается летальным оружием(18)

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Анатолий Тарасов
08:45 26.12.2017
Техно / Оружие

Сразу пять европейских стран поставляют на Украину оружие, в том числе летальное, сообщает «Корреспондент». Об этом заявил глава «Спецтехноэкспорта» Павел Барбул. По его словам, Киев закупает в основном аналоги советских боеприпасов, которые производятся в государствах бывшего соцлагеря.

Вот уже пять европейских стран поставляют на Украину оружие, в том числе летальное, сообщает «Корреспондент». Об этом заявил директор украинского госпредприятия «Спецтехноэкспорт» Павел Барбул.

 

По словам Павла Барбула, Вооружённые силы Украины закупают в основном аналоги советских боеприпасов, которые производятся в странах бывшего социалистического лагеря.

 

Как отмечает украинское издание, глава «Спецтехноэкспорта» не стал раскрывать тайну, какие именно европейские государства продают Украине оружие. Барбул также отказался поделиться информацией о том, в каких объёмах и по каким ценам Киев закупает оружие в Европе.

 

«Ситуация поставок летального оружия в воюющую страну — это ограничение для всех. У нас бывают ситуации, когда некоторые компании не могут получить лицензии на поставки боеприпасов уже в течение двух лет», — посетовал директор «Спецтехноэкспорта».

 

Барбул также обратил внимание на то, что в этом году Соединённые Штаты уже поставляли на Украину летальное оружие, а именно ручные гранатомёты PSRL-1.

Корреспондент.net / Фото
Комментарии (18)
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ваня 08:52 26:12:2017

Отличная праздничная новость..очистит Украина землю от сосийской мусорни..

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СМЕРШ>>ваня 09:21 26:12:2017

Хохлобыдло! Вали в свой Куев!

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kabanov 10:55 26:12:2017

nu vatniki obosalis,eto vam ne sirija.gde detei i bab ubivat s samalotami...

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22 11:08 26:12:2017

Скаклы с радостью все распродадут, впрочем окраине и так пи..дец

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Ха-ха Ванятке. 11:24 26:12:2017

Иди попрыгай клоун.

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смерш 14:43 26:12:2017

каклы все перепродадут. а что не продадут, то в случае конкретного конфликта, бандеровцам это оружие воткнут каждому по стволу в очко. а ваньке джавелин в дупло забьют и на спуск нажмут.

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ИвАн 08:53 26:12:2017

Хорошо. Интервентов из орды надо гасить быстро и повально.

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А точнее 09:01 26:12:2017

гасить и топить в даугаве вАнючек, варзилоидов-дебилоидов, чтоб очистить мир от биомусора.

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ваня 11:19 26:12:2017

На новый год поставлю свечку на уничтожения соссии в следующем году.,авось сбудется

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Укропы- це Гейропа 08:56 26:12:2017

Щас холопы всё быстро разворуют и продадут обратно тем же гейропцам
или игил-овцам.

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Евгений 09:13 26:12:2017

Если что пойдет не так или выйдет из по контроля не обижайтесь постовляльщики .

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Latviešu patriots 09:33 26:12:2017

Amerikāņi malači, ka piegādā ieročus Ukrainai. Cieņa un respekts. Seperātisti ir jāiznīcina.

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7656765 18:19 26:12:2017

Paldies amerikaanjam par pilnu dirsu latvija !!! Latvijai bus tikai sliktak un sliktak !!! Ljoti Labs rezultats !!!

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12

Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (9)

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