Сразу пять европейских стран поставляют на Украину оружие, в том числе летальное, сообщает «Корреспондент». Об этом заявил глава «Спецтехноэкспорта» Павел Барбул. По его словам, Киев закупает в основном аналоги советских боеприпасов, которые производятся в государствах бывшего соцлагеря.

Вот уже пять европейских стран поставляют на Украину оружие, в том числе летальное, сообщает «Корреспондент». Об этом заявил директор украинского госпредприятия «Спецтехноэкспорт» Павел Барбул.

По словам Павла Барбула, Вооружённые силы Украины закупают в основном аналоги советских боеприпасов, которые производятся в странах бывшего социалистического лагеря.

Как отмечает украинское издание, глава «Спецтехноэкспорта» не стал раскрывать тайну, какие именно европейские государства продают Украине оружие. Барбул также отказался поделиться информацией о том, в каких объёмах и по каким ценам Киев закупает оружие в Европе.

«Ситуация поставок летального оружия в воюющую страну — это ограничение для всех. У нас бывают ситуации, когда некоторые компании не могут получить лицензии на поставки боеприпасов уже в течение двух лет», — посетовал директор «Спецтехноэкспорта».

Барбул также обратил внимание на то, что в этом году Соединённые Штаты уже поставляли на Украину летальное оружие, а именно ручные гранатомёты PSRL-1.