Украина идет в Европу через зад(9)

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Анатолий Тарасов
11:00 12.02.2018
В мире / Евросоюз

Что проще доказать: что ты гей или что ты коммунист? Вопрос не такой смешной, как может показаться.

Если верить данным ООН, то сегодня тысячи граждан Украины официально просят убежища за рубежом. Причины приводят разные — их де притесняют как борцов с коррупцией, призывают на службу в АТО и вообще жизнь на Украине тяжелая (в материальном смысле). Но все это для парадного входа в Евросоюз. 

 

Однако есть и задний вход. И вот тут ушлые украинские беженцы имеют два верных шанса без всякой ооновской волокиты. Надо пожаловаться, что тебя преследуют на родине: либо как представителя сексуального меньшинства, либо за бывшую принадлежность к компартии Украины, ныне запрещенной в Незалежной. Лучший вариант — заплести политику и секс в один узел. Политический беженец-гей: это сработает наверняка. 

 

Конечно, европейские чиновники интересуются доказательствами. Например, членства в компартии. Но с этим справиться нетрудно: производство фиктивных партбилетов ставится на поток и оформляются они, естественно, задним числом. Принадлежность к секс-меньшинству удостоверяется, видимо, тоже чем-то задним. Хорошо идет свидетельство о гей-браке, и украинцы таких браков уже поназаключали. Другое дело, что если коммунисту-беженцу достаточно один раз достать из широких штанин партбилет и от него отстанут, то гомосексуалиста будут проверять многократно, в том числе и по ночам в его собственной спальне. Во всяком случае, такая практика существовала до самого последнего времени в одной европейской стране. 

 

Пять утра, звонок в дверь, заходит незнакомый человек и бросается как минимум к тумбочке у постели ее хозяина. И если на тумбочке не стоит фото возлюбленного этого самого хозяина или на его страничке в фейсбуке не обновилось романтическое видео гей-пары, то идите вон со всем тем, что вы там наоформляли своими задними числами. Хотите на ПМЖ — будьте честными! 

 

 

Ольга Бугрова

РИА Новости / Фото
Комментарии (9)
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dave 11:09 12:02:2018

И с чего это европа не хочет принять своих второсортных братьев по разуму?Убогих арабов они принимают а хохлов нет.

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Пеца 11:25 12:02:2018

дык потому что скаклы ворюги

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Саня 11:19 12:02:2018

Не думаю, что коммунистам дадут статус беженца. В отличие от раазноцветных.
Так что, удачи вам, россияне.

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Шон 11:34 12:02:2018

Уже переименовался? При чем здесь коммунисты? В России за коммунистов 2% хотят проголосовать. А вот социалисты возможно, чем дерьмократы.

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тупому саньку 11:36 12:02:2018

статья про хохлов, или по привычке строчишь? :))

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ыыы 12:07 12:02:2018

Саня и есть гей-коммунист

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шери 12:22 12:02:2018

Заднепроводным везде у нас ,,дорога,, и входной билет через ,,зад,,

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бедный убогий народ! 13:32 12:02:2018

пусть хоть в жооопууу хоть через взад!)) только не видеть их и не слышать!)) Как же смогли всем остоебенить за короткий срок!)))

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Latviešu patriots 15:20 12:02:2018

Для хох лов билет в европу,на границе отсо сать у нег ра!!!!

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (7)