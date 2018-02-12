Что проще доказать: что ты гей или что ты коммунист? Вопрос не такой смешной, как может показаться.

Если верить данным ООН, то сегодня тысячи граждан Украины официально просят убежища за рубежом. Причины приводят разные — их де притесняют как борцов с коррупцией, призывают на службу в АТО и вообще жизнь на Украине тяжелая (в материальном смысле). Но все это для парадного входа в Евросоюз.

Однако есть и задний вход. И вот тут ушлые украинские беженцы имеют два верных шанса без всякой ооновской волокиты. Надо пожаловаться, что тебя преследуют на родине: либо как представителя сексуального меньшинства, либо за бывшую принадлежность к компартии Украины, ныне запрещенной в Незалежной. Лучший вариант — заплести политику и секс в один узел. Политический беженец-гей: это сработает наверняка.

Конечно, европейские чиновники интересуются доказательствами. Например, членства в компартии. Но с этим справиться нетрудно: производство фиктивных партбилетов ставится на поток и оформляются они, естественно, задним числом. Принадлежность к секс-меньшинству удостоверяется, видимо, тоже чем-то задним. Хорошо идет свидетельство о гей-браке, и украинцы таких браков уже поназаключали. Другое дело, что если коммунисту-беженцу достаточно один раз достать из широких штанин партбилет и от него отстанут, то гомосексуалиста будут проверять многократно, в том числе и по ночам в его собственной спальне. Во всяком случае, такая практика существовала до самого последнего времени в одной европейской стране.

Пять утра, звонок в дверь, заходит незнакомый человек и бросается как минимум к тумбочке у постели ее хозяина. И если на тумбочке не стоит фото возлюбленного этого самого хозяина или на его страничке в фейсбуке не обновилось романтическое видео гей-пары, то идите вон со всем тем, что вы там наоформляли своими задними числами. Хотите на ПМЖ — будьте честными!

Ольга Бугрова