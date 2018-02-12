Если верить данным ООН, то сегодня тысячи граждан Украины официально просят убежища за рубежом. Причины приводят разные — их де притесняют как борцов с коррупцией, призывают на службу в АТО и вообще жизнь на Украине тяжелая (в материальном смысле). Но все это для парадного входа в Евросоюз.
Однако есть и задний вход. И вот тут ушлые украинские беженцы имеют два верных шанса без всякой ооновской волокиты. Надо пожаловаться, что тебя преследуют на родине: либо как представителя сексуального меньшинства, либо за бывшую принадлежность к компартии Украины, ныне запрещенной в Незалежной. Лучший вариант — заплести политику и секс в один узел. Политический беженец-гей: это сработает наверняка.
Конечно, европейские чиновники интересуются доказательствами. Например, членства в компартии. Но с этим справиться нетрудно: производство фиктивных партбилетов ставится на поток и оформляются они, естественно, задним числом. Принадлежность к секс-меньшинству удостоверяется, видимо, тоже чем-то задним. Хорошо идет свидетельство о гей-браке, и украинцы таких браков уже поназаключали. Другое дело, что если коммунисту-беженцу достаточно один раз достать из широких штанин партбилет и от него отстанут, то гомосексуалиста будут проверять многократно, в том числе и по ночам в его собственной спальне. Во всяком случае, такая практика существовала до самого последнего времени в одной европейской стране.
Пять утра, звонок в дверь, заходит незнакомый человек и бросается как минимум к тумбочке у постели ее хозяина. И если на тумбочке не стоит фото возлюбленного этого самого хозяина или на его страничке в фейсбуке не обновилось романтическое видео гей-пары, то идите вон со всем тем, что вы там наоформляли своими задними числами. Хотите на ПМЖ — будьте честными!
Ольга Бугрова
И с чего это европа не хочет принять своих второсортных братьев по разуму?Убогих арабов они принимают а хохлов нет.« ответить
дык потому что скаклы ворюги« ответить
Не думаю, что коммунистам дадут статус беженца. В отличие от раазноцветных.« ответить
Так что, удачи вам, россияне.
Уже переименовался? При чем здесь коммунисты? В России за коммунистов 2% хотят проголосовать. А вот социалисты возможно, чем дерьмократы.« ответить
статья про хохлов, или по привычке строчишь? :))« ответить
Саня и есть гей-коммунист« ответить
Заднепроводным везде у нас ,,дорога,, и входной билет через ,,зад,,« ответить
пусть хоть в жооопууу хоть через взад!)) только не видеть их и не слышать!)) Как же смогли всем остоебенить за короткий срок!)))« ответить
Для хох лов билет в европу,на границе отсо сать у нег ра!!!!« ответить