Украина — кредитная трясина(7)

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Анатолий Тарасов
10:20 05.02.2018
Экономика / Мировая экономика

Директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров раскритиковал экномическую политику Киева и заявил, что в стране строится классическая «бюджетная пирамида». Об этом он написал в Facebook.

По мнению эксперта, киевские власти «игнорируют честный разговор о состоянии украинской экономики».

 

«В тоже время Владимир Гройсман и Андрей Парубий своей работой довольны, хотя большинство экспертов, наоборот, слабое улучшение отдельных макроэкономических показателей связывают со статистической «липой», подкрепленной заключениями аналитиков НБУ», — заявил экономист.

 

Как отметил Гончаров, Евросоюз «уже устал» напоминать Киеву о борьбе с коррупцией.

 

«Европейцы с грустью наблюдают, как у нас ничего не реформируется, а отсталость — консервируется», — говорится в публикации эксперта.

 

Единственная отговорка украинского руководства – дефицит денег, считает Гончаров. В этих условиях власти делают ставки на очередной транш кредитования от МВФ.

 

«Ну а под очаровательной лужайкой, ведущей в ЕС, на самом деле — кредитная трясина МВФ (только бы не ухнуться в неё в ближайшее время)», — пишет экономист.

 

По словам Гончарова, на Украине «под звонкие и красивые лозунги» вместо экономики строится «бюджетная пирамида» по образу и подобию МММ.

 

В рамках четырехлетней программы помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривается выделить Киеву 17,5 миллиарда долларов. Первый транш в размере 5 миллиардов долларов Украина получила в марте 2015 года, в августе того же года — второй на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украине было выделено два транша на миллиард долларов каждый.

 

Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что страна рассчитывает получить очередную выплату от МВФ до апреля 2018 года. При этом замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб отметил, что в случае неполучения Украиной нового транша до конца второго квартала 2018 текущая программа кредитования, скорее всего, будет прекращена. По данным регулятора, сумма финансовых обязательств Украины перед МВФ составляет 12,1 миллиарда долларов.

РИА Новости / Фото
Комментарии (7)
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Урааа... 10:29 05:02:2018

Украина и Латвия - близнецы братья.

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русский 10:32 05:02:2018

Страна рабов как и Латвия

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001 10:35 05:02:2018

Ну нет так быть не должно латвия взяла ответственность за украину , латвия должна помочь братскому народу

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Вот и помогла ... 11:47 05:02:2018

добрым советом.)))

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мысли 10:35 05:02:2018

Мы видим, что украинцы уже почти в течение 30 лет не могут построить нормальное государство. Кругом воровство, обман, приписки, кумовство. А построение государства там основано на идеологии ксенофобии, ненависти. Ненависть к москалям и ничего больше. А на ненависти м воровстве ничего построить нельзя. Украинцы просто не созрели для построения собственного государства. Аналогичная ситуация и в Латвии.

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ИвАн 11:49 05:02:2018

я хочу дивчатко сало,шоб его на хлиб намазать,шоб оно трещало,шоб оно пищало и по бороде стекало

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Речь Посполита гоняла эти банды бы.ла по поля и горам , 14:44 05:02:2018

пока русь их не прикрыла, а зря, не успели посполиты привить им человеческие черты.

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии 

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