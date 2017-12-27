«На сегодня контракт «Янтаря» с Минобороны продолжает действовать, однако строительство «адмиральской» серии приостановлено в ожидании двигателей российского производства. Либо какого-нибудь иного решения заказчика», — сказал собеседник.
Ранее сообщалось, что два фрегата проекта 11356 продадут индийским ВМС, тогда как третий получит новые газотурбинные силовые установки российского производства и будет передан ВМФ России. В настоящее время корпуса второй тройки фрегатов проекта 11356 спущены на воду и находятся на ПСЗ.
Шесть фрегатов проекта 11356 были заказаны Минобороны России по двум контрактам, заключенным в 2010-2011 годах на общую сумму 80 миллиардов рублей. Проект подразумевал использование газотурбинных силовых установок производства украинского предприятия «Зоря-Машпроект».
Первые три корабля получили двигатели в срок. В данный момент «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» переданы флоту, подписан акт о передаче ВМФ «Адмирала Макарова». Двигатели для второй тройки («Адмирал Истомин», «Адмирал Бутаков», «Адмирал Корнилов») были изготовлены, однако Украина отказалась передавать их России.
украинцы правильно поступили« ответить
идиот« ответить
Нет , не правильно . Надо было продать Латвии« ответить
пусть засунут себе в дырсу,,,,,перамогу« ответить
украинцы молодцы ,дали поешивому окурку кремлевскомй пинка под дряблый зад« ответить
Ukraiņi dara pareizi, nevar piegādāt dzinējus ienaidniekiem.« ответить
Сегодня в психушке выходной? Как жы вы оба дебила тут 3ае6али своими куриными мозгами , ваня + педриотс =сладкая парочка двух дебилов.« ответить
+100000000000« ответить
Красава +10000000000« ответить
скоты залупутинцы рз рашкастана уже достали .валите бяшки к себе в рашкастан дзюдохерию к пуйло окурку« ответить
Охренеть....и так Украина нищая стала, а теперь ещё и неустоику России заплатит за несоблюдение контракта......Маразм крепчает« ответить
Благо прецедент в лице Франции есть! Очередная перемога, что-ль?« ответить
идите нахуууй со своей усрааиной и хуууторскими бляяядями!ебииите друг друга в сраааку укроп и лабутэн!« ответить
Man nāk smiekli par tavu psihošanu. Ha ha ha ha ha« ответить
дибил кремлевский ,походу у тебя крыша поехала .иди от ле жи у своего пуйло царька и может тебе полегчает .чмошник залупутинский« ответить
Тем, что у России имеется достаточный научный и технический потенциал для« ответить
Организации собственного производства. БМЗ, ( Брянский мот.завод) много лет
Производит дизеля для торгового флота. Украина этим потеряет потенциального
Покупателя данной продук2ии.