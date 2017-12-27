Украина лишила Россию адмиральских кораблей(23)

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Герман Бергер
20:16 26.12.2017
В мире / Украина

Будущее второй тройки фрегатов проекта 11356, строительство которых приостановлено из-за проблем с поставками производимых на Украине двигательных установок, находится в ведении Минобороны. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава Прибалтийского судостроительного завода (ПСЗ) «Янтарь» Эдуард Ефимов.

«На сегодня контракт «Янтаря» с Минобороны продолжает действовать, однако строительство «адмиральской» серии приостановлено в ожидании двигателей российского производства. Либо какого-нибудь иного решения заказчика», — сказал собеседник.

 

Ранее сообщалось, что два фрегата проекта 11356 продадут индийским ВМС, тогда как третий получит новые газотурбинные силовые установки российского производства и будет передан ВМФ России. В настоящее время корпуса второй тройки фрегатов проекта 11356 спущены на воду и находятся на ПСЗ.

 

Шесть фрегатов проекта 11356 были заказаны Минобороны России по двум контрактам, заключенным в 2010-2011 годах на общую сумму 80 миллиардов рублей. Проект подразумевал использование газотурбинных силовых установок производства украинского предприятия «Зоря-Машпроект».

 

Первые три корабля получили двигатели в срок. В данный момент «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» переданы флоту, подписан акт о передаче ВМФ «Адмирала Макарова». Двигатели для второй тройки («Адмирал Истомин», «Адмирал Бутаков», «Адмирал Корнилов») были изготовлены, однако Украина отказалась передавать их России.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (23)
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хуторянен 20:27 26:12:2017

украинцы правильно поступили

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ты 20:31 26:12:2017

идиот

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К. А. Ин 22:37 26:12:2017

Нет , не правильно . Надо было продать Латвии

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теперь эти двигатели 22:57 26:12:2017

пусть засунут себе в дырсу,,,,,перамогу

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ин-на 03:07 27:12:2017

украинцы молодцы ,дали поешивому окурку кремлевскомй пинка под дряблый зад

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Latviešu patriots 20:38 26:12:2017

Ukraiņi dara pareizi, nevar piegādāt dzinējus ienaidniekiem.

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два дебила -это сила 20:55 26:12:2017

Сегодня в психушке выходной? Как жы вы оба дебила тут 3ае6али своими куриными мозгами , ваня + педриотс =сладкая парочка двух дебилов.

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+++ 21:26 26:12:2017

+100000000000

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Читатель 21:30 26:12:2017

Красава +10000000000

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ин-на 05:28 27:12:2017

скоты залупутинцы рз рашкастана уже достали .валите бяшки к себе в рашкастан дзюдохерию к пуйло окурку

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Да ну 20:54 26:12:2017

Охренеть....и так Украина нищая стала, а теперь ещё и неустоику России заплатит за несоблюдение контракта......Маразм крепчает

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Да! 21:50 26:12:2017

Благо прецедент в лице Франции есть! Очередная перемога, что-ль?

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Latviešu patriots-2 21:01 26:12:2017

идите нахуууй со своей усрааиной и хуууторскими бляяядями!ебииите друг друга в сраааку укроп и лабутэн!

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Latviešu patriots 21:09 26:12:2017

Man nāk smiekli par tavu psihošanu. Ha ha ha ha ha

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Карина(I.D.) 05:24 27:12:2017

дибил кремлевский ,походу у тебя крыша поехала .иди от ле жи у своего пуйло царька и может тебе полегчает .чмошник залупутинский

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Чем чреват данный шаг для украины 21:47 26:12:2017

Тем, что у России имеется достаточный научный и технический потенциал для
Организации собственного производства. БМЗ, ( Брянский мот.завод) много лет
Производит дизеля для торгового флота. Украина этим потеряет потенциального
Покупателя данной продук2ии.

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12

Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

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