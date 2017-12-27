Будущее второй тройки фрегатов проекта 11356, строительство которых приостановлено из-за проблем с поставками производимых на Украине двигательных установок, находится в ведении Минобороны. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава Прибалтийского судостроительного завода (ПСЗ) «Янтарь» Эдуард Ефимов.

«На сегодня контракт «Янтаря» с Минобороны продолжает действовать, однако строительство «адмиральской» серии приостановлено в ожидании двигателей российского производства. Либо какого-нибудь иного решения заказчика», — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что два фрегата проекта 11356 продадут индийским ВМС, тогда как третий получит новые газотурбинные силовые установки российского производства и будет передан ВМФ России. В настоящее время корпуса второй тройки фрегатов проекта 11356 спущены на воду и находятся на ПСЗ.

Шесть фрегатов проекта 11356 были заказаны Минобороны России по двум контрактам, заключенным в 2010-2011 годах на общую сумму 80 миллиардов рублей. Проект подразумевал использование газотурбинных силовых установок производства украинского предприятия «Зоря-Машпроект».

Первые три корабля получили двигатели в срок. В данный момент «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» переданы флоту, подписан акт о передаче ВМФ «Адмирала Макарова». Двигатели для второй тройки («Адмирал Истомин», «Адмирал Бутаков», «Адмирал Корнилов») были изготовлены, однако Украина отказалась передавать их России.