По словам главы государства, модернизированный комплекс прошел успешные испытания. Максимальная высота поражения составила 25 километров, а дальняя граница зоны поражения — 40 километров. «Украинские специалисты сумели значительно увеличить точность наведения и поражения высокоманевренных целей», — отметил Порошенко, добавив, что «Укроборонпром» готовится к серийной модернизации ракет.
С-125М — советский зенитно-ракетный комплекс малого радиуса действия. Был принят на вооружение в СССР в 1961 году. В настоящее время от эксплуатации «Печоры» отказались в ряде государств, включая Россию, Финляндию, Сомали и Камбоджу.
Ранее сообщалось, что Россия в 2002 году экспортировала на Украину эталонный образец изделия 78 (ракету Х-35). Впоследствии экземпляр стал основой для создания Киевом первой собственной крылатой ракеты.
Отличная новость. Больше никакая нечисть не залетит в Украину со стороны мордора.« ответить
Залетят «Калибры» со стороны ХЗоткуда)))))))))))« ответить
опять по гражданским бить будут? уже опыт есть, 2 сбили, у сепаров то авиации нет..« ответить
а эти рогатки знают где *мордор*?саня ты дебил!!« ответить
Gan jau kādu krievu lidmašīnu "nejauši" atradīs.. kā bija ar bruņutehniku un citiem ieročiem!« ответить
У Калибра и у Х-35 один и тот хе тип двигателя на первой ступени, корпуса в Украине и двигатели эти при совке начали клепать, не было лишь головки самонаведения. Так что и Калибр свой Украина может создать и на один калибр другой ответит.« ответить
Ukraiņi stiprina savu aizsardzību! 100% atbalstu!« ответить
aizsardzibu pret civilo aviaciju. tikko ka vienu notrieca. gatavojas nakamajam.« ответить
а ты с пэдриотом не из одной палаты?очень почерк похож.два дэбила это сила« ответить
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Visa pasaule zin ka boingu notrieca seperātisti ar krievu Buk raķeti!« ответить
aga, vse znajut, vot toljko nad vusrainoj nikto ne letaet« ответить
а ты с пэдриотом не из одной палаты?очень погерк похож.« ответить
ktobi somnevalsja- kto sbil samaljot nad Donbasom. Sami hohli razboltalis v statje cto usoversenstvovali sovetskije raketi ''11 февраля, написал президент Украины Петр Порошенко."« ответить