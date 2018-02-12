Украина модернизировала советский ракетный комплекс(13)

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Герман Бергер
17:03 11.02.2018
В мире / Украина

Концерн «Укроборонпром» готовится к серийной модернизации зенитно-ракетного комплекса С-125М «Печора». Об этом в Facebook в воскресенье, 11 февраля, написал президент Украины Петр Порошенко.

По словам главы государства, модернизированный комплекс прошел успешные испытания. Максимальная высота поражения составила 25 километров, а дальняя граница зоны поражения — 40 километров. «Украинские специалисты сумели значительно увеличить точность наведения и поражения высокоманевренных целей», — отметил Порошенко, добавив, что «Укроборонпром» готовится к серийной модернизации ракет.

 

С-125М — советский зенитно-ракетный комплекс малого радиуса действия. Был принят на вооружение в СССР в 1961 году. В настоящее время от эксплуатации «Печоры» отказались в ряде государств, включая Россию, Финляндию, Сомали и Камбоджу.

 

Ранее сообщалось, что Россия в 2002 году экспортировала на Украину эталонный образец изделия 78 (ракету Х-35). Впоследствии экземпляр стал основой для создания Киевом первой собственной крылатой ракеты.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (13)
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Саня 17:09 11:02:2018

Отличная новость. Больше никакая нечисть не залетит в Украину со стороны мордора.

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СМЕРШ>>Саня 17:09 17:27 11:02:2018

Залетят «Калибры» со стороны ХЗоткуда)))))))))))

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Пеца 17:35 11:02:2018

опять по гражданским бить будут? уже опыт есть, 2 сбили, у сепаров то авиации нет..

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гоген 17:42 11:02:2018

а эти рогатки знают где *мордор*?саня ты дебил!!

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Latviešu patriots 17:45 11:02:2018

Gan jau kādu krievu lidmašīnu "nejauši" atradīs.. kā bija ar bruņutehniku un citiem ieročiem!

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Мимоходом 19:40 11:02:2018

У Калибра и у Х-35 один и тот хе тип двигателя на первой ступени, корпуса в Украине и двигатели эти при совке начали клепать, не было лишь головки самонаведения. Так что и Калибр свой Украина может создать и на один калибр другой ответит.

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Latviešu patriots 17:29 11:02:2018

Ukraiņi stiprina savu aizsardzību! 100% atbalstu!

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) 17:47 11:02:2018

aizsardzibu pret civilo aviaciju. tikko ka vienu notrieca. gatavojas nakamajam.

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гоген 17:49 11:02:2018

а ты с пэдриотом не из одной палаты?очень почерк похож.два дэбила это сила
!

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Latviešu patriots 17:52 11:02:2018

Visa pasaule zin ka boingu notrieca seperātisti ar krievu Buk raķeti!

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narod 18:10 11:02:2018

aga, vse znajut, vot toljko nad vusrainoj nikto ne letaet

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гоген 17:47 11:02:2018

а ты с пэдриотом не из одной палаты?очень погерк похож.

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kolibr 00:43 12:02:2018

ktobi somnevalsja- kto sbil samaljot nad Donbasom. Sami hohli razboltalis v statje cto usoversenstvovali sovetskije raketi ''11 февраля, написал президент Украины Петр Порошенко."

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Мнение
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Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (18)

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