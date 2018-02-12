Концерн «Укроборонпром» готовится к серийной модернизации зенитно-ракетного комплекса С-125М «Печора». Об этом в Facebook в воскресенье, 11 февраля, написал президент Украины Петр Порошенко.

По словам главы государства, модернизированный комплекс прошел успешные испытания. Максимальная высота поражения составила 25 километров, а дальняя граница зоны поражения — 40 километров. «Украинские специалисты сумели значительно увеличить точность наведения и поражения высокоманевренных целей», — отметил Порошенко, добавив, что «Укроборонпром» готовится к серийной модернизации ракет.

С-125М — советский зенитно-ракетный комплекс малого радиуса действия. Был принят на вооружение в СССР в 1961 году. В настоящее время от эксплуатации «Печоры» отказались в ряде государств, включая Россию, Финляндию, Сомали и Камбоджу.

Ранее сообщалось, что Россия в 2002 году экспортировала на Украину эталонный образец изделия 78 (ракету Х-35). Впоследствии экземпляр стал основой для создания Киевом первой собственной крылатой ракеты.