Украина наплевала на «газовое оружие» России(24)

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Анатолий Тарасов
17:29 03.03.2018
Экономика / Энергетика

Благодаря изменению рыночных условий, «сланцевой революции» и поставкам сжиженного газа Украина добилась «независимости от России», и «газовое оружие» Москвы больше не пугает Киев, пишет Neue Zürcher Zeitung.

«Стратегия России по использованию газовых поставок Украине с целью оказания влияния на неё провалилась», — пишет журналист Neue Zürcher Zeitung Маттиас Бенц. В «эпическом газовом споре» Стокгольмский арбитражный суд полностью встал на сторону Киева. Однако «российские угрозы» потеряли свою силу ещё раньше, отмечает автор.

 

Украина уже два года обходится без российского газа. То, что ранее считалось немыслимым, стало возможно благодаря украинскому «усилию, увеличению собственного производства и изменившимся рыночным условиям». Международный газовый рынок стал более гибким благодаря «сланцевой революции» в США, поставкам сжиженного газа и более мощным газовым сетям.

 

Украине удалось добиться замещения импорта российского газа поставками из стран ЕС, таких как Словакия. «Эта новая независимость в вопросах энергетики — одно из величайших достижений Украины после «евромайдана». Таким образом, Украина и Россия могут быть на равных: газовое оружие больше не пугает», — считает автор материала.

 

Однако в военной сфере Москва не хочет отказываться от «средств давления». На востоке Украины «поддерживается вооружённый конфликт» с целью «принудить Киев рано или поздно вернуться в сферу влияния российского блока», утверждает Бенц. «Когда-нибудь Путин должен понять, что он потерял не только важного потребителя газа, но и сердца украинцев. Братский народ бесповоротно решил пойти по западному пути, как раз из-за российской агрессии», — резюмирует автор Neue Zürcher Zeitung.

RT / Фото
Комментарии (24)
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Саня 17:37 03:03:2018

"Путин должен понять, что он потерял не только важного потребителя газа, но и сердца украинцев. Братский народ бесповоротно решил пойти по западному пути, как раз из-за российской агрессии"
Именно так всё и было и есть. Со всеми переругались с 2000-го года. Ни одной дружеской страны на всей Земле.

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pvs648 17:49 03:03:2018

"Братский народ бесповоротно решил пойти по западному пути, как раз из-за российской агрессии....."
Если иметь таких братьев, то никаких врагов не нужно!

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. 17:58 03:03:2018

А ты Санек ,вместо Вани,молофейными губами хлопаешь.

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как брат каин 18:21 03:03:2018

решил выгодно продаться богатому дядьке, выставив другого брата из его же Крыма ,поставив того в условия понижающие обороноспособность ниже плинтуса

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да пощел ты 18:32 03:03:2018

нах таких друзей как ты:"саня-ваня"-урод платный пиндосии!

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Саня 18:56 03:03:2018

Я педераст иэтим всё сказано.Можете в меня плевать г.а..вном.Но я не изменюсь.

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10 дюймов 17:54 03:03:2018

ентот Бенц-Протуберенц вообще ни хрена не петрит----сидеть в пабе с кружкой пива и писать, что в голову придёт, это и есть фэйк!----конечно трудно найти инфу о том, ОТКУДА берёт газ Украина, ведь у этой журнаШлюшки нет выхода в нет, только клочок туалетной бумаги и карандаш.

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Latviešu patriots 17:54 03:03:2018

Neue Zurcher Zeitung žurnālistam taisnība, Ukraina uz mūžīgiem laikiem ir izrāvušies no krievu pasaules uz civilizēto Rietumu pasauli!

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10 дюймов для латышского паДлиота 18:02 03:03:2018

ТЫ лучше скажи откуда в Латвии газ?----а то греешься у плиты, варя картофельные очистки и не знаешь КОМУ спасибо сказать.

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Ренкевич 18:59 03:03:2018

Мы долбимся в дырсу .Так и греемся долгими зимними вечерами.Иногда поймаем медведя тоже его рвем.Иногда он нас но это редко когда мы пьяны.

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ррр 17:59 03:03:2018

Новость для чухни.

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ин-на 18:10 03:03:2018

именно для них - для латышскоязычных

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деревня раSSудительных дурачков-"созидателей" 18:03 03:03:2018

во сколько это обойдётся населению и остаткам промышленности? Имя сестра имя ? (д,Артаньян и три проебалтских мушкетёра:))))))))))))

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123

Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (4)