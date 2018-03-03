«Стратегия России по использованию газовых поставок Украине с целью оказания влияния на неё провалилась», — пишет журналист Neue Zürcher Zeitung Маттиас Бенц. В «эпическом газовом споре» Стокгольмский арбитражный суд полностью встал на сторону Киева. Однако «российские угрозы» потеряли свою силу ещё раньше, отмечает автор.
Украина уже два года обходится без российского газа. То, что ранее считалось немыслимым, стало возможно благодаря украинскому «усилию, увеличению собственного производства и изменившимся рыночным условиям». Международный газовый рынок стал более гибким благодаря «сланцевой революции» в США, поставкам сжиженного газа и более мощным газовым сетям.
Украине удалось добиться замещения импорта российского газа поставками из стран ЕС, таких как Словакия. «Эта новая независимость в вопросах энергетики — одно из величайших достижений Украины после «евромайдана». Таким образом, Украина и Россия могут быть на равных: газовое оружие больше не пугает», — считает автор материала.
Однако в военной сфере Москва не хочет отказываться от «средств давления». На востоке Украины «поддерживается вооружённый конфликт» с целью «принудить Киев рано или поздно вернуться в сферу влияния российского блока», утверждает Бенц. «Когда-нибудь Путин должен понять, что он потерял не только важного потребителя газа, но и сердца украинцев. Братский народ бесповоротно решил пойти по западному пути, как раз из-за российской агрессии», — резюмирует автор Neue Zürcher Zeitung.
"Путин должен понять, что он потерял не только важного потребителя газа, но и сердца украинцев. Братский народ бесповоротно решил пойти по западному пути, как раз из-за российской агрессии"« ответить
Именно так всё и было и есть. Со всеми переругались с 2000-го года. Ни одной дружеской страны на всей Земле.
"Братский народ бесповоротно решил пойти по западному пути, как раз из-за российской агрессии....."« ответить
Если иметь таких братьев, то никаких врагов не нужно!
А ты Санек ,вместо Вани,молофейными губами хлопаешь.« ответить
решил выгодно продаться богатому дядьке, выставив другого брата из его же Крыма ,поставив того в условия понижающие обороноспособность ниже плинтуса« ответить
нах таких друзей как ты:"саня-ваня"-урод платный пиндосии!« ответить
Я педераст иэтим всё сказано.Можете в меня плевать г.а..вном.Но я не изменюсь.« ответить
ентот Бенц-Протуберенц вообще ни хрена не петрит----сидеть в пабе с кружкой пива и писать, что в голову придёт, это и есть фэйк!----конечно трудно найти инфу о том, ОТКУДА берёт газ Украина, ведь у этой журнаШлюшки нет выхода в нет, только клочок туалетной бумаги и карандаш.« ответить
Neue Zurcher Zeitung žurnālistam taisnība, Ukraina uz mūžīgiem laikiem ir izrāvušies no krievu pasaules uz civilizēto Rietumu pasauli!« ответить
ТЫ лучше скажи откуда в Латвии газ?----а то греешься у плиты, варя картофельные очистки и не знаешь КОМУ спасибо сказать.« ответить
Мы долбимся в дырсу .Так и греемся долгими зимними вечерами.Иногда поймаем медведя тоже его рвем.Иногда он нас но это редко когда мы пьяны.« ответить
Новость для чухни.« ответить
именно для них - для латышскоязычных« ответить
во сколько это обойдётся населению и остаткам промышленности? Имя сестра имя ? (д,Артаньян и три проебалтских мушкетёра:))))))))))))« ответить