Украина в 2017 году увеличила экспорт в Россию на 11,6 процента, до 3,6 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные Госстата Украины, сообщает ТАСС.

За период с января по ноябрь прошлого года украинская сторона импортировала из России товаров на сумму 6,3 миллиарда долларов, что на 38,2 процента больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Также Украина нарастила экспорт в европейские страны — по сравнению с 2016-м он увеличился на 30,4 процента, до 15,92 миллиарда долларов. Импорт товаров из Евросоюза составил 18,83 миллиарда долларов.

В частности, в Польшу Украина продала товаров на сумму 2,5 миллиарда долларов, импорт оказался на уровне 3,1 миллиарда долларов. В Германию экспорт составил 1,6 миллиарда долларов, импорт — почти 5 миллиардов.

В 2015 году Украина и Россия поочередно отменили договор о зоне свободной торговли. Киев и Москва также «обменялись» продуктовым эмбарго, российская сторона, кроме того, установила таможенные пошлины на украинские товары.

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