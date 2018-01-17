Украина наводнила Россию товарами. Прибыли растут!(3)

Лента новостей
Врачи потребовали денег... Патриарх Кирилл осудил гомосексуализм в Еврейском музее Павловский: Путин «прикрывает» разграбление России Россию могут допустить на Олимпиаду под флагом СССР Сенаторы США жёстко ударят по близким к Путину олигархам России Тридцать лет без права передачи Народ Латвии отказался верить правительству и ЕС О благородном разбойнике Украина наводнила Россию товарами. Прибыли растут!
Eще в разделе
Павловский: Путин «прикрывает» разграбление России Россию могут допустить на Олимпиаду под флагом СССР Сенаторы США жёстко ударят по близким к Путину олигархам России Генерал США недоволен: Россия угрожает Европе! Глава «Левада-Центра», отлученного от выборов: нам затыкают рот!
Герман Бергер
21:07 16.01.2018
В мире / Украина

Украина в 2017 году увеличила экспорт в Россию на 11,6 процента, до 3,6 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные Госстата Украины, сообщает ТАСС.

За период с января по ноябрь прошлого года украинская сторона импортировала из России товаров на сумму 6,3 миллиарда долларов, что на 38,2 процента больше, чем за аналогичный период 2016 года.

 

Также Украина нарастила экспорт в европейские страны — по сравнению с 2016-м он увеличился на 30,4 процента, до 15,92 миллиарда долларов. Импорт товаров из Евросоюза составил 18,83 миллиарда долларов.

 

В частности, в Польшу Украина продала товаров на сумму 2,5 миллиарда долларов, импорт оказался на уровне 3,1 миллиарда долларов. В Германию экспорт составил 1,6 миллиарда долларов, импорт — почти 5 миллиардов.

 

В 2015 году Украина и Россия поочередно отменили договор о зоне свободной торговли. Киев и Москва также «обменялись» продуктовым эмбарго, российская сторона, кроме того, установила таможенные пошлины на украинские товары.
Читайте также:

 

Lenta.ru / Фото
Комментарии (3)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
СССР 21:16 16:01:2018

Укропы работают на оборонную промышленность РФ, на Камаз, на МИ.....

« ответить
Profile_default
Не обольщайтесь! 22:19 16:01:2018

Посмотрите источник. УкроСМИ. Этим всё сказано. Укропия врёт, а вы хаваете.

« ответить
Profile_default
Janka 21:22 16:01:2018

eto kak ponjatj? Rossija ze napala na ukropiju. ukropija trebuet sankcii vvoditj. a tut sami kormit agressora.
kto vret?
kstati ja neznal cto s stranoi s kotoroi vojuesh, kotoraja na tebja napala mozno torgovatj i cem to snabzatj.
kakoi to absurd polucaetsa. napadavsij bezplatno zabiraet cto nuzno. emu ne nado torgovatj.

« ответить

Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (2)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV