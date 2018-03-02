Украина отправит в США целый танк(13)

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Анатолий Тарасов
13:30 02.03.2018
Техно / Оружие

Украинский завод имени Малышева поставит в США один танк «Оплот», передает агентство «Оборонно-промышленный курьер» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Поставка будет осуществлена через государственную компанию–спецэкспортера», — говорится в сообщении.

 

По словам собеседника агентства, для украинского ОПК такая поставка является перспективной, поскольку речь «идет об изучении американской стороной украинских технологий и вероятного военно-технического сотрудничества с Украиной».

 

В январе завод имени Малышева сообщил, что отправил партию танков «Оплот» в Таиланд.

 

«Оплот» — украинская модификация советского танка Т-80.

РИА Новости / Фото
Комментарии (13)
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xeнеральный костpyxтор Аплота 13:39 02:03:2018

Вы там только поаакуратнее с ним,картон не помните,единственный экземпляр...

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Саня 13:51 02:03:2018

последний ражавый оплот

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Кстати 14:58 02:03:2018

Россия попытается сделать свой вариант украинского "Оплота", который не уступает российскому Т-90, на хранении в России Т-80 много, после провала с "Арматой" для этой нищей страны это как бы вариант.

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22 15:05 02:03:2018

Армата штатно проходит испытания на полигоне, а вот нищей окраине да, надо срочно что-то придумывать.

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ИвАн 15:09 02:03:2018

А вам свою "армату" слабо предявить, прежде чем серить?

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чикс 13:43 02:03:2018

О як романтычно пахнэ ковбаса и помидори славно зажурились,горилочка,ну як сльоза ....Тильки один? ну хоть маураньци посмотрят,шо то е!

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Ага 14:47 02:03:2018

Як романтично пахне ковбаса
І помідори в банцi зашарiлись.
А в пляшечцi, так тихо як роса,
Горiлочка домашня причаїлась.

I сало нiжно зваблює тiльцем,
I хлiб наставив загорiлу спину…
Якщо ж ти млiєш, слухаючи це,
Чому ж ти, бл#ть, не любиш Україну?!

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ukraindom 13:51 02:03:2018

hohli, tankom napadajut na Ameriku, a te daze ne silah oboronjatsa

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Петя 13:54 02:03:2018

Т80 стал украинским танком? У них вроде только бронетрактор свой. Который весь интернет насмешил.

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Эээ 14:53 02:03:2018

В СССР Т80 выпускался на трех заводах - в Ленинграде,Омске и Харькове.

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Саня 14:00 02:03:2018

Гусары, не ржать!!!

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Кирилл 14:23 02:03:2018

Так что нам лопнуть?

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12

Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства 

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