«Поставка будет осуществлена через государственную компанию–спецэкспортера», — говорится в сообщении.
По словам собеседника агентства, для украинского ОПК такая поставка является перспективной, поскольку речь «идет об изучении американской стороной украинских технологий и вероятного военно-технического сотрудничества с Украиной».
В январе завод имени Малышева сообщил, что отправил партию танков «Оплот» в Таиланд.
«Оплот» — украинская модификация советского танка Т-80.
Вы там только поаакуратнее с ним,картон не помните,единственный экземпляр...« ответить
последний ражавый оплот« ответить
Россия попытается сделать свой вариант украинского "Оплота", который не уступает российскому Т-90, на хранении в России Т-80 много, после провала с "Арматой" для этой нищей страны это как бы вариант.« ответить
Армата штатно проходит испытания на полигоне, а вот нищей окраине да, надо срочно что-то придумывать.« ответить
А вам свою "армату" слабо предявить, прежде чем серить?« ответить
О як романтычно пахнэ ковбаса и помидори славно зажурились,горилочка,ну як сльоза ....Тильки один? ну хоть маураньци посмотрят,шо то е!« ответить
Як романтично пахне ковбаса« ответить
І помідори в банцi зашарiлись.
А в пляшечцi, так тихо як роса,
Горiлочка домашня причаїлась.
I сало нiжно зваблює тiльцем,
I хлiб наставив загорiлу спину…
Якщо ж ти млiєш, слухаючи це,
Чому ж ти, бл#ть, не любиш Україну?!
hohli, tankom napadajut na Ameriku, a te daze ne silah oboronjatsa« ответить
Т80 стал украинским танком? У них вроде только бронетрактор свой. Который весь интернет насмешил.« ответить
В СССР Т80 выпускался на трех заводах - в Ленинграде,Омске и Харькове.« ответить
Гусары, не ржать!!!« ответить
Так что нам лопнуть?« ответить