Украинский завод имени Малышева поставит в США один танк «Оплот», передает агентство «Оборонно-промышленный курьер» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Поставка будет осуществлена через государственную компанию–спецэкспортера», — говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, для украинского ОПК такая поставка является перспективной, поскольку речь «идет об изучении американской стороной украинских технологий и вероятного военно-технического сотрудничества с Украиной».

В январе завод имени Малышева сообщил, что отправил партию танков «Оплот» в Таиланд.

«Оплот» — украинская модификация советского танка Т-80.