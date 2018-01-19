Украина перечеркнула Минские соглашения(15)

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Анатолий Тарасов
10:59 19.01.2018
В мире / Украинская война

Инициатива украинских властей по законодательному закреплению за Россией статуса «агрессора» вызвала жёсткую реакцию со стороны российского МИДа, сообщает The Independent. По данным газеты, в министерстве считают, что подобный закон, по сути, положит конец Минским соглашениям.

Российский МИД воспринимает попытки Киева официально объявить Россию «страной-агрессором» как свидетельство того, что Украина готовится «к новой войне», сообщает британская The Independent.

 

Как напоминает обозреватель издания, в четверг Верховная рада приняла закон, признающий территории Донецкой и Луганской областей «временно оккупированными», а Россию — «агрессором». При этом в законе никак не упоминаются Минские соглашения, заключённые в 2015 году при посредничестве Франции и Германии и обязующие Украину принять законы о широкой автономии «сепаратистских» регионов, отмечает автор.

 

По данным The Independent, МИД предупредил Украину о том, что, приняв данный закон, она в сущности положит конец Минским соглашениям.

 

Аналогичную реакцию на украинский закон озвучил также глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв, говорится в материале издания. «Киев от прежнего саботажа Минска перешел к его похоронам», — цитирует Косачёва издание.

 

В свою очередь, член Совфеда Алексей Пушков отметил, что Украина, несмотря на подобные шаги, не торопится прекращать с Россией дипломатические отношения, пишет автор статьи. По мнению Пушкова, закон таким образом создаёт «парадокс».

 

Закон раскритиковал и «лидер повстанцев Донецкой области» Александр Захарченко, подчеркнувший, что он прямо нарушает Минские договорённости и будет таким образом поощрять сторонников жёстких методов в Киеве и разжигать вражду, упоминает журналист.

 

Как пояснил в интервью The Independent глава независимого украинского аналитического центра «Пента» Владимира Фесенко, главная цель закона — защищать интересы Украины в международных судах.

RT / Фото
Комментарии (15)
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Александр Шерстобитов 11:09 19:01:2018

скаклы кирзовом сапогом по морде опять получит, мало им котлов было

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Совет 11:23 19:01:2018

Забудьте про котлы, Советская Армия теряла в котлах миллионы, однако это не помешало ей дойти потом до Берлина. Никогда не воевавшая Украинская Армия 2014 года, и нынешняя, остановившая плесень "русского мира", и загнавшая "навросию" в два крошечных бантустана, это две большие разницы, как говорят в Одессе,

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быдлу Совет-у 11:31 19:01:2018

варзилоид-гниль, ты тут единственный г0внометатель. Што не работаешь, биомусор?
Или в меру отсутствия ума и поганого вонючего языка тебя нигде не берут? ну а про рожу спрашивать не буду, ей только детей пугать можешь.

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dlz77 12:03 19:01:2018

от дезертиров ВСУ на московских стройках о состоянии украинской армии известно все.
рыпнутся, - потеряют запорожье и одессу.
навсегда.

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Ну да 12:19 19:01:2018

Кто-то грозился до Киева и Львова дойти, Наваросию от Мариуполя до Одессы обещал..:)))

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Latviešu patriots 11:16 19:01:2018

Krievija kā vienmēr tukši murgo. Cik tipiski un paredzami..

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ыыы 11:23 19:01:2018

Latviešu patriots kā vienmēr tukši murgo.

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ваня 11:57 19:01:2018

Российских оккупантов в Украине надо приравнять к бешенным собакам..и поступать сортветствующе

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смерш 11:19 19:01:2018

бандеровский режим при попустительстве Франции и Германии, как гарантов Минских соглашений стремиться к горячей войне, дабы удержаться у власти
крови народной еще не напились упыри

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Latviešu patriots 11:28 19:01:2018

Smeršam. Tāds kā tu, krievu niecīga, neesi cienīgs uz Ukraiņu pusi pat paskatīties. Gnīda.

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Смех 11:35 19:01:2018

Бандеровский режим, а ни одного бандеровца в нем нет, парадокс, в России видимо от телевизора совсем свихнулись, так могут мозги и потечь..:))

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Marija to latviešu patriots 11:43 19:01:2018

Iemācies pareizi rakstīt savā dzimtajā valodā. Pirmkārt. Otrkārt- ne pozorj svoih sootecestvennikov-kulturnih latišei)))

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Latviešu patriots 12:15 19:01:2018

Marijai. Turi muti, es rakstu bez kļūdām, kuce!

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ваня 12:20 19:01:2018

Каждый утилизированный биомусор россии в украине благо..и шаг к чистому миру

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так нелюди и выродки 11:55 19:01:2018

России и есть агрессоры которых надо уничтожать всеми средствами в Украине..

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