Инициатива украинских властей по законодательному закреплению за Россией статуса «агрессора» вызвала жёсткую реакцию со стороны российского МИДа, сообщает The Independent. По данным газеты, в министерстве считают, что подобный закон, по сути, положит конец Минским соглашениям.

Российский МИД воспринимает попытки Киева официально объявить Россию «страной-агрессором» как свидетельство того, что Украина готовится «к новой войне», сообщает британская The Independent.

Как напоминает обозреватель издания, в четверг Верховная рада приняла закон, признающий территории Донецкой и Луганской областей «временно оккупированными», а Россию — «агрессором». При этом в законе никак не упоминаются Минские соглашения, заключённые в 2015 году при посредничестве Франции и Германии и обязующие Украину принять законы о широкой автономии «сепаратистских» регионов, отмечает автор.

По данным The Independent, МИД предупредил Украину о том, что, приняв данный закон, она в сущности положит конец Минским соглашениям.

Аналогичную реакцию на украинский закон озвучил также глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв, говорится в материале издания. «Киев от прежнего саботажа Минска перешел к его похоронам», — цитирует Косачёва издание.

В свою очередь, член Совфеда Алексей Пушков отметил, что Украина, несмотря на подобные шаги, не торопится прекращать с Россией дипломатические отношения, пишет автор статьи. По мнению Пушкова, закон таким образом создаёт «парадокс».

Закон раскритиковал и «лидер повстанцев Донецкой области» Александр Захарченко, подчеркнувший, что он прямо нарушает Минские договорённости и будет таким образом поощрять сторонников жёстких методов в Киеве и разжигать вражду, упоминает журналист.

Как пояснил в интервью The Independent глава независимого украинского аналитического центра «Пента» Владимира Фесенко, главная цель закона — защищать интересы Украины в международных судах.