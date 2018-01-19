Российский МИД воспринимает попытки Киева официально объявить Россию «страной-агрессором» как свидетельство того, что Украина готовится «к новой войне», сообщает британская The Independent.
Как напоминает обозреватель издания, в четверг Верховная рада приняла закон, признающий территории Донецкой и Луганской областей «временно оккупированными», а Россию — «агрессором». При этом в законе никак не упоминаются Минские соглашения, заключённые в 2015 году при посредничестве Франции и Германии и обязующие Украину принять законы о широкой автономии «сепаратистских» регионов, отмечает автор.
По данным The Independent, МИД предупредил Украину о том, что, приняв данный закон, она в сущности положит конец Минским соглашениям.
Аналогичную реакцию на украинский закон озвучил также глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв, говорится в материале издания. «Киев от прежнего саботажа Минска перешел к его похоронам», — цитирует Косачёва издание.
В свою очередь, член Совфеда Алексей Пушков отметил, что Украина, несмотря на подобные шаги, не торопится прекращать с Россией дипломатические отношения, пишет автор статьи. По мнению Пушкова, закон таким образом создаёт «парадокс».
Закон раскритиковал и «лидер повстанцев Донецкой области» Александр Захарченко, подчеркнувший, что он прямо нарушает Минские договорённости и будет таким образом поощрять сторонников жёстких методов в Киеве и разжигать вражду, упоминает журналист.
Как пояснил в интервью The Independent глава независимого украинского аналитического центра «Пента» Владимира Фесенко, главная цель закона — защищать интересы Украины в международных судах.
скаклы кирзовом сапогом по морде опять получит, мало им котлов было« ответить
Забудьте про котлы, Советская Армия теряла в котлах миллионы, однако это не помешало ей дойти потом до Берлина. Никогда не воевавшая Украинская Армия 2014 года, и нынешняя, остановившая плесень "русского мира", и загнавшая "навросию" в два крошечных бантустана, это две большие разницы, как говорят в Одессе,« ответить
варзилоид-гниль, ты тут единственный г0внометатель. Што не работаешь, биомусор?« ответить
Или в меру отсутствия ума и поганого вонючего языка тебя нигде не берут? ну а про рожу спрашивать не буду, ей только детей пугать можешь.
от дезертиров ВСУ на московских стройках о состоянии украинской армии известно все.« ответить
рыпнутся, - потеряют запорожье и одессу.
навсегда.
Кто-то грозился до Киева и Львова дойти, Наваросию от Мариуполя до Одессы обещал..:)))« ответить
Krievija kā vienmēr tukši murgo. Cik tipiski un paredzami..« ответить
Latviešu patriots kā vienmēr tukši murgo.« ответить
Российских оккупантов в Украине надо приравнять к бешенным собакам..и поступать сортветствующе« ответить
бандеровский режим при попустительстве Франции и Германии, как гарантов Минских соглашений стремиться к горячей войне, дабы удержаться у власти« ответить
крови народной еще не напились упыри
Smeršam. Tāds kā tu, krievu niecīga, neesi cienīgs uz Ukraiņu pusi pat paskatīties. Gnīda.« ответить
Бандеровский режим, а ни одного бандеровца в нем нет, парадокс, в России видимо от телевизора совсем свихнулись, так могут мозги и потечь..:))« ответить
Iemācies pareizi rakstīt savā dzimtajā valodā. Pirmkārt. Otrkārt- ne pozorj svoih sootecestvennikov-kulturnih latišei)))« ответить
Marijai. Turi muti, es rakstu bez kļūdām, kuce!« ответить
Каждый утилизированный биомусор россии в украине благо..и шаг к чистому миру« ответить
России и есть агрессоры которых надо уничтожать всеми средствами в Украине..« ответить