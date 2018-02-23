Украина попала в долговое рабство(15)

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Анатолий Тарасов
14:08 23.02.2018
Экономика / Финансы

Киев обнародовал новые данные о размерах государственного долга, и тот, как выясняется, составляет уже триллионы гривен. После госпереворота в 2014 году госдолг Украины вырос аж втрое. Сколько и кому задолжал Киев? И как долго будет расплачиваться?

Государственный гарантированный долг Украины составляет 2,1 трлн гривен, заявила накануне председатель казначейской службы страны Татьяна Слюз. Между тем на 31 декабря 2013 года государственный долг Украины составлял 584,1 млрд гривен. Иначе говоря, при майдановской власти и Петре Порошенко Украина нарастила госдолг аж в 3,5 раза.

 

В долларовом выражении госдолг Украины уже эквивалентен 77 млрд долларов, что составляет более 84% ВВП страны. Хотя когда госдолг любой страны превышает 60% ВВП, это уже считается критическим уровнем.

 

Справедливости ради надо сказать, что любая украинская власть любила брать взаймы. Но в такую колоссальную кабалу от западных кредиторов Украина еще никогда не влезала. Уже сегодня общий гарантированный государством долг в расчете на одного украинца составляет почти 48 тыс. грн, или 1,8 тыс. долларов. И чем дальше, тем долговая нагрузка будет только тяжелее.

 

Общий госдолг делится на внешний и внутренний. На Украине значительно растет и тот, и другой. Внешний долг по итогам 2017 года оценивается в 1,4 трлн грн, внутренний – в 766 млрд грн.

 

Что касается внутреннего госдолга Украины, то он растет не по дням, а по часам. Если в 2012 году он составлял 207 млрд грн, то по итогам 2017 года он уже почти в пять раз выше – 766 млрд грн. Внутренний госдолг Украины – это пустая эмиссия гривны, считает директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

 

«Очень часто, чтобы закрыть очередную дыру в бюджете, минфин Украины сначала размещает облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), а потом НБУ их как бы случайно выкупает себе в портфель и делает эмиссию гривны. Как результат – внутренний долг Украины растет и растет», – объясняет экономист. В структуре внутреннего долга страны доля ОВГЗ – целых 97%.

 

Растущие же внешние долги сделали Украину зависимой от Запада, причем на десятилетия вперед. Так, согласно структуре внешнего долга на конец марта 2017 года, 58% задолженности приходится на МВФ (29%), Мировой банк (11%), ЕС (5%), ЕБРР и ЕИБ (3%) плюс правительства других стран (9%). Остальные 42% внешнего долга – это еврооблигации.

 

Внешний долг Украины в общей сумме госдолга составляет более 38 млрд долларов, и 70% долга номинировано в иностранной валюте. Это значит, что девальвация гривны на 10% автоматически приводит к росту госдолга страны примерно на 5,5% от ВВП, отмечает экономист «Украинского выбора» Александр Колтунович.

 

Непрекращающаяся девальвация гривны вкупе с жесткими условиями реструктуризации госдолга не оставляют Украине шансов на то, чтобы быстро вылезти из долговой ямы. Ведь согласно этим условиям, если украинская экономика будет расти на 3% в год с 2018 года, то уже с 2021 года Украина должна будет выплачивать своим кредиторам по 10–20 млрд долларов ежегодно в течение 20 лет. Так что следующие четверть века Украина не только не сможет расплатиться по долгам, а вынуждена будет работать исключительно на их возврат.

 

Только в 2018 году Украина должна погасить 176 млрд грн задолженности: 114 млрд грн или 65% – по внутреннему долгу и 62 млрд грн или 35% – по внешнему. Только МВФ Украина должна будет заплатить в этом году около 44 млрд грн, плюс еще погасить долг на 8,3 млрд грн перед МБРР и 3,8 млрд грн перед ЕБРР.

 

Обслуживание остального долга обходится стране также в круглую сумму. «Наша страна ежегодно тратит 4,2% ВВП на обслуживание государственного долга, а будет еще больше. К тому же высока вероятность, что в 2018 году уровень платежеспособности Украины существенно снизится в результате обвала цен на экспортируемое сырье, а также из-за потери рынков сбыта», – считает Александр Колтунович.

 

Всего за следующие пять лет Украине предстоит выплатить 40 млрд долларов по внешним долгам, при этом резервы Нацбанка Украины составляют менее 19 млрд долларов.

 

«Украина вместе с Венесуэлой и Грецией входит в тройку стран с самым большим риском дефолта. Несмотря на то, что наша страна присоединилась к программе Всемирного банка по управлению государственным долгом и рисками, ей вряд ли удастся избежать уязвимости к финансовым и другим шокам», – заключает украинский экономист.

Взгляд / Фото
Комментарии (15)
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Latviešu patriots 14:14 23:02:2018

Nu un! Pasaulē nav tādas valsts, kura nebūtu kādam parādā!

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ВАСЯ ПОЦРЕОТУ 14:20 23:02:2018

Дебил иди накуй

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Latviešu patriots 14:28 23:02:2018

Ar visiem okupantiem ej uz turieni!

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Хохл 14:35 23:02:2018

А то плохо, что долги в зелени, а печатная машинка производит гривны, неувязочка. Да и долги взлетели не из-за вложений в народное хозяйство, а потрачены
деньги впустую, даже сказать на разрушение. Это
как сходил в казино и попал на бабки. Придется распродавать имущество

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Саня 14:21 23:02:2018

Ну, не знаю. Я бы не отдавал. Пусть Россия платит, на Украине дураков нет.

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Хохлопитеку сане 14:50 23:02:2018

Продай почку су...ка,помоги Родине.

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сане 14:58 23:02:2018

Куда ты денешься вонючий хохлопитек

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10 дюймов 14:21 23:02:2018

горжусь Латвией-----эй, хохлы подвиньтесь, МЫ скоро обгоним вас----бить рекорды --это наше-всё!!!

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ин-на 14:38 23:02:2018

хохлобандитам нет прощения

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Latviešu patriots 14:43 23:02:2018

Putina bandītiem nav piedošanas! 100% atbalstu Ukraiņu tautas svēto cīņu ar krievu seperātistu teroristiem!

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Latviešu patriots 14:50 23:02:2018

In-na. Netiks piedots Putina bandītu nodarītais Ukraiņu tautai! Latvija atbalsta brālīgo Ukraiņu tautu!

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Latviešu patriotam 14:53 23:02:2018

Не беспокойся о Хохляндии,тебе пора купить саблю и начать заниматся местными русскими,можешь начать с меня-дать адрес,га..но или ты смелое чмо только за компьютером,как и всё ваше племя.

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Latviešu patriots 14:57 23:02:2018

Kāda ir adrese? Vēlams arī personas kods!

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Latviešu patriots 14:48 23:02:2018

хохлы нищеееброды и пииидерасты!впрочем как и лабууусы!

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Latviešu patriots 14:59 23:02:2018

Tu labi raksturoji krievus! Viņi tādi ir!

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

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