Украина поразила генерала США распродажей танков за рубежом(6)

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Герман Бергер
22:55 25.01.2018
В мире / Украина

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес рассказал, как удивился, когда узнал, что Украина экспортирует танки. Его слова приводит «Голос Америки».

Отставной генерал-лейтенант, выступая на брифинге комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе, сообщил, как побывал на заводе имени Малышева в Харькове. «Я заметил на другой стороне территории завода целый ряд блестящих новых танков. Я спросил: «Что это?» — «Это на экспорт.» — «Экспорт? Вы просите Javelin, а сами экспортируете танки?»» — вспомнил Ходжес.

 

По его словам, украинские оборонные предприятия имеют возможность производить действительно хорошую технику, но государство не может позволить себе закупки этой продукции из-за недостаточной прозрачности. «Мы возвращаемся к тому, какова структура их экономики и как работает парламентский надзор», — заключил генерал.

 

Завод имени Малышева — производитель танков «Оплот». Предприятие до сих пор не выполнило заключенный в 2011 году контракт на поставку 49 этих боевых машин Таиланду.

 

В декабре 2017-го на Украине возобновились дискуссии вокруг танков Т-64БМ «Булат», которые в армии признали неэффективными. Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак высказывал мнение, что к провалу боевых машин привел целый комплекс причин, в частности, отсутствие правительственной структуры по контролю качества техники.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (6)
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Александр Шерстобитов 23:05 25:01:2018

одним словом хохлы, скачите дальше

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Ваня 23:42 25:01:2018

они и джавелины продавать будут )))))))

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Ага 00:03 26:01:2018

Все "Джавелины" найдут свою цель, будут делать люля-кебаб из "заблудившихся бурятов".

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Latviešu patriots 23:17 25:01:2018

Эта барахолка переделанная из картофелекопалки идёт на экспорт?
Ну хохлы хохмят.
Чи не з'їм, так понадкушую!

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Nek-to 23:37 25:01:2018

экспортируете танки?
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А что такого? Хохлы же!!! Или ты не знал кому идут поставки?..

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Уже все обьяснили 00:01 26:01:2018

На экспорт увиденные генералом «Оплоты» уходят по $4,9 млн за штуку. За полученные деньги можно отремонтировать и модернизировать несколько десятков украинских Т-64. Министерству обороны Украины не покупает Т-64, а платит только за модернизацию машины из своих запасов. По огневой мощи модернизированный Т-64 не уступает «Оплоту». У обоих на вооружении 125-милиметровая пушка и управляемая противотанковая ракета «Комбат». Оба имеют динамическую защиту. Со стороны сепаратистов украинской армии противостоит примерно такая же российская техника. Явное преимущество «Оплота» — наличие тепловизора. Однако в зоне АТО ночной танковый бой – большая редкость.

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (15)

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