Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес рассказал, как удивился, когда узнал, что Украина экспортирует танки. Его слова приводит «Голос Америки».

Отставной генерал-лейтенант, выступая на брифинге комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе, сообщил, как побывал на заводе имени Малышева в Харькове. «Я заметил на другой стороне территории завода целый ряд блестящих новых танков. Я спросил: «Что это?» — «Это на экспорт.» — «Экспорт? Вы просите Javelin, а сами экспортируете танки?»» — вспомнил Ходжес.

По его словам, украинские оборонные предприятия имеют возможность производить действительно хорошую технику, но государство не может позволить себе закупки этой продукции из-за недостаточной прозрачности. «Мы возвращаемся к тому, какова структура их экономики и как работает парламентский надзор», — заключил генерал.

Завод имени Малышева — производитель танков «Оплот». Предприятие до сих пор не выполнило заключенный в 2011 году контракт на поставку 49 этих боевых машин Таиланду.

В декабре 2017-го на Украине возобновились дискуссии вокруг танков Т-64БМ «Булат», которые в армии признали неэффективными. Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак высказывал мнение, что к провалу боевых машин привел целый комплекс причин, в частности, отсутствие правительственной структуры по контролю качества техники.