Отставной генерал-лейтенант, выступая на брифинге комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе, сообщил, как побывал на заводе имени Малышева в Харькове. «Я заметил на другой стороне территории завода целый ряд блестящих новых танков. Я спросил: «Что это?» — «Это на экспорт.» — «Экспорт? Вы просите Javelin, а сами экспортируете танки?»» — вспомнил Ходжес.
По его словам, украинские оборонные предприятия имеют возможность производить действительно хорошую технику, но государство не может позволить себе закупки этой продукции из-за недостаточной прозрачности. «Мы возвращаемся к тому, какова структура их экономики и как работает парламентский надзор», — заключил генерал.
Завод имени Малышева — производитель танков «Оплот». Предприятие до сих пор не выполнило заключенный в 2011 году контракт на поставку 49 этих боевых машин Таиланду.
В декабре 2017-го на Украине возобновились дискуссии вокруг танков Т-64БМ «Булат», которые в армии признали неэффективными. Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак высказывал мнение, что к провалу боевых машин привел целый комплекс причин, в частности, отсутствие правительственной структуры по контролю качества техники.
одним словом хохлы, скачите дальше« ответить
они и джавелины продавать будут )))))))« ответить
Все "Джавелины" найдут свою цель, будут делать люля-кебаб из "заблудившихся бурятов".« ответить
Эта барахолка переделанная из картофелекопалки идёт на экспорт?« ответить
Ну хохлы хохмят.
Чи не з'їм, так понадкушую!
экспортируете танки?« ответить
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А что такого? Хохлы же!!! Или ты не знал кому идут поставки?..
На экспорт увиденные генералом «Оплоты» уходят по $4,9 млн за штуку. За полученные деньги можно отремонтировать и модернизировать несколько десятков украинских Т-64. Министерству обороны Украины не покупает Т-64, а платит только за модернизацию машины из своих запасов. По огневой мощи модернизированный Т-64 не уступает «Оплоту». У обоих на вооружении 125-милиметровая пушка и управляемая противотанковая ракета «Комбат». Оба имеют динамическую защиту. Со стороны сепаратистов украинской армии противостоит примерно такая же российская техника. Явное преимущество «Оплота» — наличие тепловизора. Однако в зоне АТО ночной танковый бой – большая редкость.« ответить