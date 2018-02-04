Делегация Украины в ООН потребовала реформировать Совет Безопасности, прежде всего изменив процедуру применения права вето. C таким заявлением представители Киева выступили на межправительственных переговорах относительно реформирования ООН.

Они отмечают, что Украина, которая последние два года была членом Совбеза, стала свидетелем неких «институционных недостатков» в работе Совета. В частности — многочисленных случаев злоупотребления правом вето, ведь «только одна делегация может сделать Совет полностью парализованным в ситуациях, когда действия Совбеза чрезвычайно необходимы», — говорится в заявлении, которое приводит информагентство »Укринформ».



Украинская делегация говорит и о других изъянах, которые замечены в работе Совбеза. Один из них — это безрезультатные заявления и предложения, а также переговоры ради переговоров.

«Простая истина заключается в том, что при подобном отношении мы никогда не подойдем даже к переговорам относительно текста, потому что всегда будет какая-то детализация, или аспект, или процедурная проблема, которая нуждается в уточнении и согласовании», — отмечают авторы документа.

Киев призывает не затягивать с реформами и выражает надежду на результат уже в 2018 году. «Невозможность достичь какого-либо прогресса на этом пути приведет к дальнейшему снижению авторитета и актуальности Совета Безопасности и, как следствие, всей организации», — заявила делегация.

Сейчас правом вето, которое дает возможность блокировать любую резолюцию, обладают все постоянные члены Совбеза ООН — Россия, США, Китай, Франция и Великобритания. В Киеве уже не раз призывали лишить этого права Россию — в частности, с таким предложением выступал глава МИД Павел Климкин.

В ответ на это официальный представитель российского МИД Мария Захарова посоветовала Климкину сначала «навести порядок у себя дома, там все наладить, а потом уже браться за улучшение работы международных механизмов».