Украина потребовала изменить механизм применения права вето в Совбезе ООН(16)

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Виталий Вавилкин
16:15 03.02.2018
В мире / Политика

Делегация Украины в ООН потребовала реформировать Совет Безопасности, прежде всего изменив процедуру применения права вето. C таким заявлением представители Киева выступили на межправительственных переговорах относительно реформирования ООН.

Они отмечают, что Украина, которая последние два года была членом Совбеза, стала свидетелем неких «институционных недостатков» в работе Совета. В частности — многочисленных случаев злоупотребления правом вето, ведь «только одна делегация может сделать Совет полностью парализованным в ситуациях, когда действия Совбеза чрезвычайно необходимы», — говорится в заявлении, которое приводит информагентство »Укринформ».

 

Украинская делегация говорит и о других изъянах, которые замечены в работе Совбеза. Один из них — это безрезультатные заявления и предложения, а также переговоры ради переговоров.

 

«Простая истина заключается в том, что при подобном отношении мы никогда не подойдем даже к переговорам относительно текста, потому что всегда будет какая-то детализация, или аспект, или процедурная проблема, которая нуждается в уточнении и согласовании», — отмечают авторы документа.

 

Киев призывает не затягивать с реформами и выражает надежду на результат уже в 2018 году. «Невозможность достичь какого-либо прогресса на этом пути приведет к дальнейшему снижению авторитета и актуальности Совета Безопасности и, как следствие, всей организации», — заявила делегация.

 

Сейчас правом вето, которое дает возможность блокировать любую резолюцию, обладают все постоянные члены Совбеза ООН — Россия, США, Китай, Франция и Великобритания. В Киеве уже не раз призывали лишить этого права Россию — в частности, с таким предложением выступал глава МИД Павел Климкин.

 

В ответ на это официальный представитель российского МИД Мария Захарова посоветовала Климкину сначала «навести порядок у себя дома, там все наладить, а потом уже браться за улучшение работы международных механизмов».

 

RIA Novosti/Scanpix / Фото
Комментарии (16)
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Кстати... 16:24 03:02:2018

Европейский вещательный союз (ЕВС) поддержал решение Референтной группы оштрафовать Киев за недобросовестное проведение "Евровидения" в 2017 году. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в женевской штаб-квартире ЕВС.
"Организация песенного конкурса "Евровидение" сопровождалась задержками, которые создали ненужные трудности в подготовке этого представления, — сказал официальный представитель. — Принимающая конкурс Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) в дополнение к этому не смогла адекватно выполнить свои обязательства, касающиеся сотрудничества с ЕВС по участию российской певицы".
Сумма штрафа официально не называется. Сам глава НОТУ Зураб Аласания сообщал, что она может составить до €200 тысяч, что может стать, по его словам, "неподъемной ношей" для НОТУ.

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narod 16:59 03:02:2018

skakuasi naglij narod, uzhe ES xotjat pravjatj niwebrodi

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СССР 17:54 03:02:2018

ООН себя давно изжил. Пора разогнать бездельников. Кто знает их последние достижения? Бомбежка Югославии и резолюция номер 1199?

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дед 16:26 03:02:2018

недострана - требует? обьект международного права по некоторому недосмотру ставший временно работать в совбезе ООН уже всех достала своими требованиями

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сергей иванов 17:13 03:02:2018

хохложопые в своих мечтах далеко улетели

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3 17:16 03:02:2018

Папуасия требует разогнать ООН .

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Latviešu patriots 17:27 03:02:2018

Ukraiņu prasība ir taisnīga! 100% atbalstu!

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60 17:51 03:02:2018

только идиоты в виде патриотов и поддерживают эту усраину .

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to-Latviešu patriots 17:27 03:02:2018 Ukraiņu prasība ir taisnīga! 100% atbalstu! 17:51 03:02:2018

от ЕС останется прибалтийские вымераты во главе с Вусраиной, вот тогда будешь выполнять её указы )))

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Latviešu patriots 17:57 03:02:2018

Ar ES viss kārtībā, un protams, ar laiku Ukraina būs ES dalībvalsts!

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60 18:04 03:02:2018

украина с Латвией сделают союз и будет всё в шоколаде

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Latviešu patriots 18:06 03:02:2018

Latvija un Ukraina sen ir sabiedrotie!

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подонкам 18:43 03:02:2018

ты не ваня а шкура продажная вместе с патриотом с начала русским жопу лизали (половина латвии стучала кгб ) теперь сменили хозяина и русских за бабки грязью поливаете и считаете себя ещё людьми ,подонки !!!

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to-Latviešu patriots 18:06 03:02:2018 Latvija un Ukraina sen ir sabiedrotie! 19:12 03:02:2018

Vusraina nachuti kak zhitj bogato hahahaha

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Вован 19:23 03:02:2018

Они уже по Металлургу ловко договорились....Бабосики распилили и по кустам....Страюма под ковром у себя на хуторе сидит..., а хохляцких чертей вообще днем с огнём не найдёшь....

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ДОЛОЙ 21:13 03:02:2018

СОБАЧИЙ ЯЗЫК ЛАТЫШНИ - НА РУССКОМ САЙТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (13)

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