Они отмечают, что Украина, которая последние два года была членом Совбеза, стала свидетелем неких «институционных недостатков» в работе Совета. В частности — многочисленных случаев злоупотребления правом вето, ведь «только одна делегация может сделать Совет полностью парализованным в ситуациях, когда действия Совбеза чрезвычайно необходимы», — говорится в заявлении, которое приводит информагентство »Укринформ».
Украинская делегация говорит и о других изъянах, которые замечены в работе Совбеза. Один из них — это безрезультатные заявления и предложения, а также переговоры ради переговоров.
«Простая истина заключается в том, что при подобном отношении мы никогда не подойдем даже к переговорам относительно текста, потому что всегда будет какая-то детализация, или аспект, или процедурная проблема, которая нуждается в уточнении и согласовании», — отмечают авторы документа.
Киев призывает не затягивать с реформами и выражает надежду на результат уже в 2018 году. «Невозможность достичь какого-либо прогресса на этом пути приведет к дальнейшему снижению авторитета и актуальности Совета Безопасности и, как следствие, всей организации», — заявила делегация.
Сейчас правом вето, которое дает возможность блокировать любую резолюцию, обладают все постоянные члены Совбеза ООН — Россия, США, Китай, Франция и Великобритания. В Киеве уже не раз призывали лишить этого права Россию — в частности, с таким предложением выступал глава МИД Павел Климкин.
В ответ на это официальный представитель российского МИД Мария Захарова посоветовала Климкину сначала «навести порядок у себя дома, там все наладить, а потом уже браться за улучшение работы международных механизмов».
Европейский вещательный союз (ЕВС) поддержал решение Референтной группы оштрафовать Киев за недобросовестное проведение "Евровидения" в 2017 году. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в женевской штаб-квартире ЕВС.« ответить
"Организация песенного конкурса "Евровидение" сопровождалась задержками, которые создали ненужные трудности в подготовке этого представления, — сказал официальный представитель. — Принимающая конкурс Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) в дополнение к этому не смогла адекватно выполнить свои обязательства, касающиеся сотрудничества с ЕВС по участию российской певицы".
Сумма штрафа официально не называется. Сам глава НОТУ Зураб Аласания сообщал, что она может составить до €200 тысяч, что может стать, по его словам, "неподъемной ношей" для НОТУ.
skakuasi naglij narod, uzhe ES xotjat pravjatj niwebrodi« ответить
ООН себя давно изжил. Пора разогнать бездельников. Кто знает их последние достижения? Бомбежка Югославии и резолюция номер 1199?« ответить
недострана - требует? обьект международного права по некоторому недосмотру ставший временно работать в совбезе ООН уже всех достала своими требованиями« ответить
хохложопые в своих мечтах далеко улетели« ответить
Папуасия требует разогнать ООН .« ответить
Ukraiņu prasība ir taisnīga! 100% atbalstu!« ответить
только идиоты в виде патриотов и поддерживают эту усраину .« ответить
от ЕС останется прибалтийские вымераты во главе с Вусраиной, вот тогда будешь выполнять её указы )))« ответить
Ar ES viss kārtībā, un protams, ar laiku Ukraina būs ES dalībvalsts!« ответить
украина с Латвией сделают союз и будет всё в шоколаде« ответить
Latvija un Ukraina sen ir sabiedrotie!« ответить
ты не ваня а шкура продажная вместе с патриотом с начала русским жопу лизали (половина латвии стучала кгб ) теперь сменили хозяина и русских за бабки грязью поливаете и считаете себя ещё людьми ,подонки !!!« ответить
Vusraina nachuti kak zhitj bogato hahahaha« ответить
Они уже по Металлургу ловко договорились....Бабосики распилили и по кустам....Страюма под ковром у себя на хуторе сидит..., а хохляцких чертей вообще днем с огнём не найдёшь....« ответить
СОБАЧИЙ ЯЗЫК ЛАТЫШНИ - НА РУССКОМ САЙТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить