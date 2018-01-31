«30 января в 11:10 по Москве без предупреждения была прекращена подача воды с Петровской насосной станции Попаснянского водоканала», — заявили представители предприятия.
Источники LIGA.net подтвердили, что воды в Луганске нет. Пресс-секретарь Луганского энергетического объединения Евгений Наседкин рассказал агентству, что воду отключили из-за долгов Попаснянского водоканала. По его словам, долг властей ЛНР перед ЛЭО составляет 170 миллионов гривен (около 340 миллионов рублей).
Донецкая и Луганская народные республики были провозглашены весной 2014-го по итогам прошедших референдумов о независимости. В апреле того же года Киев объявил о силовой операции в неподконтрольном ему регионе.
Фашист и в Украине Фашист и на Украине Фашист. Похоже что Америка мало заплатила хохлам за провокацию РФ к военным действиям, или хохлы не в силах это сделать или просто трусят. Всем понятно что Параша виновен в геноциде своих же граждан, виновен в воровстве, виновен в скрытии налогов. Пиндос и подстилка а не президент. На всех встречах он показывает свой коричневый язык и говорит на Английском, хотя по всем правилам он должен говорить на родном, на украинском языке.« ответить
Снег есть. Можно растопить и пить.« ответить
Столько называли хохлов фашистами, что тем видимо это надоело, снабжать водой тех, кто желает им погибели, да еще за эту воду платить и не думает, причем власти "народных республик" деньги с жителей за неё исправно взымают.« ответить
30 января в 11:10 по Латвии?????????????? без предупреждения была прекращена подача воды с Петровской насосной станции Попаснянского водоканала», — заявили представители предприятия!« ответить
хохложопые выродки« ответить
Хохлы и Крымский водоканал камнями завалили,куда смотрит "демократический"запад?Людей хохлы лишают воды,а запад молчит.Не они строили,казлины.« ответить
Nu tad beidzot! Sen to vajadzēja izdarīt. Lai seperātisti nosprāgst!« ответить