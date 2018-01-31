Украина прекратила подачу воды в ЛНР(8)

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Виталий Вавилкин
19:20 30.01.2018
В мире

Украина прекратила поставку воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР). Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе предприятия «Лугансквода».

«30 января в 11:10 по Москве без предупреждения была прекращена подача воды с Петровской насосной станции Попаснянского водоканала», — заявили представители предприятия.

 

Источники LIGA.net подтвердили, что воды в Луганске нет. Пресс-секретарь Луганского энергетического объединения Евгений Наседкин рассказал агентству, что воду отключили из-за долгов Попаснянского водоканала. По его словам, долг властей ЛНР перед ЛЭО составляет 170 миллионов гривен (около 340 миллионов рублей).

 

Донецкая и Луганская народные республики были провозглашены весной 2014-го по итогам прошедших референдумов о независимости. В апреле того же года Киев объявил о силовой операции в неподконтрольном ему регионе.

Lenta.Ru / Фото
Комментарии (8)
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CCCP 19:31 30:01:2018

Фашист и в Украине Фашист и на Украине Фашист. Похоже что Америка мало заплатила хохлам за провокацию РФ к военным действиям, или хохлы не в силах это сделать или просто трусят. Всем понятно что Параша виновен в геноциде своих же граждан, виновен в воровстве, виновен в скрытии налогов. Пиндос и подстилка а не президент. На всех встречах он показывает свой коричневый язык и говорит на Английском, хотя по всем правилам он должен говорить на родном, на украинском языке.

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Биюк 20:03 30:01:2018

Снег есть. Можно растопить и пить.

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Ага 22:46 30:01:2018

Столько называли хохлов фашистами, что тем видимо это надоело, снабжать водой тех, кто желает им погибели, да еще за эту воду платить и не думает, причем власти "народных республик" деньги с жителей за неё исправно взымают.

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ну и запееезделис 19:33 30:01:2018

30 января в 11:10 по Латвии?????????????? без предупреждения была прекращена подача воды с Петровской насосной станции Попаснянского водоканала», — заявили представители предприятия!

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ин-на 19:58 30:01:2018

хохложопые выродки

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прол 20:28 30:01:2018

Хохлы и Крымский водоканал камнями завалили,куда смотрит "демократический"запад?Людей хохлы лишают воды,а запад молчит.Не они строили,казлины.

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Latviešu patriots 21:48 30:01:2018

Nu tad beidzot! Sen to vajadzēja izdarīt. Lai seperātisti nosprāgst!

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Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

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