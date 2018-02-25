«Эксперты определяют готовность России [к широкомасштабной войне] через три года, а мы определяем разные сроки готовности и различные масштабы как провокационных действий, так и возможной широкомасштабной операции, широкомасштабной агрессии по отношению к Украине. У нас есть отработанные планы на различные варианты с учетом тех угроз, которые существуют вокруг Украины, и мы готовим войска к обороне своей страны», — заявил он.
Муженко подчеркнул, что Украине нужно быть готовой отразить агрессию в любое время. «Мы должны быть готовы и в этот момент, и завтра, и через неделю, и через год, и через три года, и до того момента, пока такая угроза не исчезнет в отношении Украины. Я имею в виду угрозу военной агрессии в отношении Украины», — указал начальник Генштаба страны.
Муженко добавил, что обещанные армии танки «Оплот» поступят в ее распоряжение только в конце текущего года. «Мы ожидали в конце прошлого — начале этого года получения танков, но, исходя из определенных технических причин, то есть возможностей нашей оборонной промышленности, мы предполагаем, что такие танки получим до конца 2018 года», — предположил он.
Ранее начальник украинского Генштаба заявил, что Киев завершает антитеррористическую операцию (АТО) в Донецкой и Луганской областях страны и меняет формат военной операции в регионе. «Мы перейдем к операции Объединенных сил», — рассказал Муженко. Руководство операцией Объединенных сил будет возложено на специально созданный штаб, подчеркнул он. По словам Муженко, изменение формата позволит «более эффективно и в рамках правового поля» задействовать военнослужащих ВСУ.
Уже треть страны отжали варвары, чего ждём?« ответить
Или не определились, агрессия ли это или нет?
Так тебя ждут, пойдешь первым , понесешь ссаную тряпку« ответить
дырявый почему не на фронте?« ответить
Чего же ты ждешь, Саня ?« ответить
Не пойдет Путька на это, зассал даже в 2014 году, ему вой баб по всей России по "грузам 200" ни к чему, украинская армия имеет лучший боевой опыт в Европе на данное время, и давно уже не та, которую могли на Донбассе останавливать бабы на дорогах, захлебнутся своей кровью расеяне.« ответить
Ага 7 котлов тяжело забыть будет« ответить
Как же так?! Вы же воете, что он захватил Грузию, Украину и вот-вот на Латвию нападет. Вы бы уж определились- или металлолом скупать, или экономику и уровень жизни людей поднимать. А то ромашка какая-то получается - сегодня нападет, завтра не нападет .DDD« ответить
Очень хорошо что принотовились..всем миром надо скоторусь уничтожить...иначе мира в мире не будет..я в этом уверен« ответить
Я не жду .Я засасываю насмерть агрессоров.« ответить
Как мы все помним, Советская Армия во время ВОВ попадала во множество "котлов" поначалу, потеряв в них миллионы, но это не помешало ей потом войти в Берлин.:)))« ответить
Украинцы в отличие от россиян не воевали ни разу после распада СССР, потому стрелять в недавнего брата для них было нонсенсом, теперь же ни у кого рука не дрогнет.
Главное погромче кричать, что приготовились, не так страшно будет.« ответить
В песок заройся,только жопу оставь« ответить
Сколько тут вас хохло-холопов собралось!! Как тараканы повеползали из всех хохложоп!« ответить
Пшли вон отсюда, кастрюлеголовые нищеброды!
жопы не порвите от натуги, хохложопики« ответить
Боишся за русские жопы? Порвут, порвут.« ответить
А при чем здесь русские жoпы ? Русские вроде, как всегда, на войну не собираются.« ответить
Давай с твоей начнем,тебе же не в первой,почему золдатам с Адажи можно,а другим нет?« ответить
Это расеянам не в Сирии моджахедов с калашами гонять, бомбя их с безопасной высоты, хохлы имеют отличные ПВО, это они вогнали в землю российских стервятников в Грузии, над Украиной так не полетаешь.« ответить
Да хохлам гражданские борта не впервой сбивать, сейчас их на кукан намотают.« ответить
Хохлы ни разу не сбивали гражданских, дурачок.« ответить
4 октября 2001 года Ту-154М« ответить
17 июля 2014 Боинг 777
Умылся дурачок?
С чего ты взял? Меня с Адажами разделяют больше чем 200 км. Сам то поближе будешь, да и тема похоже близка.« ответить
Признанием того, что Украина не причастна к гибели самолета АК «Сибирь» является выступление Владимира Путина сразу же после катастрофы вечером 4 октября 2001 года . Владимир Путин заявил, что украинские силы ПВО не могли сбить во время учений российский самолет Ту-154, упавший в четверг в Черном море. "Во-первых, заранее все необходимые службы на Украине были поставлены в известность. Во-вторых, оружие, которое использовалось в это время, по тактико-техническим данным не могло достать воздушных коридоров, в которых находилось наше воздушное судно", - заявил Путин.« ответить
Международная следственная группа, расследующая крушение рейса "Малазийских авиалиний" над Донбассом 17 июля 2014 года, пришла к выводу, что установка "Бук", из которой сбили "Боинг", была привезена на территорию Украины из России.« ответить
Как передает корреспондент Радио Свобода из Нидерландов, где был представлен отчет следователей, "Боинг" был сбит ракетой, запущенной из населенного пункта Первомайск, в шести километрах от города Снежное. Эта территория 17 июля 2014 года находилась под контролем пророссийских сепаратистов. После пуска ракеты, как утверждают следователи, "Бук" был перевезен обратно в Россию.
верзилов быдло, не пи3ди про 200км! Ты живёшь около Библиотеки у Двины, и от твоей холупы до Адажи 30км!« ответить
Сколько тут вас хохло-холопов собралось!! Как тараканы повеползали из всех хохложоп!« ответить
Пшли вон отсюда, кастрюлеголовые нищеброды!!
13 октября, министр обороны Украины Александр Кузьмук принёс извинения родным и близким погибших, сказав: «Мы знаем, что причастны к трагедии, хотя её причины до конца пока не установлены»« ответить
В 2005 году Киев выплатил компенсации родственникам погибших. Занавес.
Жри не обосрись
Родственники жертв катастрофы малайзийского Boeing подали иск против Украины и президента страны Петра Порошенко в Европейский суд по правам человека, передает Reuters со ссылкой на немецкого адвоката Эльмара Гимуллу.« ответить
Знают, кто виновен. Факт. Занавес.
Твоя бодяга ведет только на хохлосайты, а пьют они много« ответить
Бронекапытные , раааавняйсь .« ответить
Это уже какая по счету полномасштабная война со времен майдана?))))))« ответить
Это уже не Украина. Это уже какая то секта -- ;Житие по новому;.« ответить