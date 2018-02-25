Украина приготовилась к полномасштабной войне с Россией(46)

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Виталий Вавилкин
11:15 25.02.2018
В мире / Война

Украина готова к отражению «полномасштабной агрессии» со стороны России. Об этом украинской службе «Радио Свобода» заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко.

«Эксперты определяют готовность России [к широкомасштабной войне] через три года, а мы определяем разные сроки готовности и различные масштабы как провокационных действий, так и возможной широкомасштабной операции, широкомасштабной агрессии по отношению к Украине. У нас есть отработанные планы на различные варианты с учетом тех угроз, которые существуют вокруг Украины, и мы готовим войска к обороне своей страны», — заявил он.

 

 

Муженко подчеркнул, что Украине нужно быть готовой отразить агрессию в любое время. «Мы должны быть готовы и в этот момент, и завтра, и через неделю, и через год, и через три года, и до того момента, пока такая угроза не исчезнет в отношении Украины. Я имею в виду угрозу военной агрессии в отношении Украины», — указал начальник Генштаба страны.

 

Муженко добавил, что обещанные армии танки «Оплот» поступят в ее распоряжение только в конце текущего года. «Мы ожидали в конце прошлого — начале этого года получения танков, но, исходя из определенных технических причин, то есть возможностей нашей оборонной промышленности, мы предполагаем, что такие танки получим до конца 2018 года», — предположил он.

 

Ранее начальник украинского Генштаба заявил, что Киев завершает антитеррористическую операцию (АТО) в Донецкой и Луганской областях страны и меняет формат военной операции в регионе. «Мы перейдем к операции Объединенных сил», — рассказал Муженко. Руководство операцией Объединенных сил будет возложено на специально созданный штаб, подчеркнул он. По словам Муженко, изменение формата позволит «более эффективно и в рамках правового поля» задействовать военнослужащих ВСУ.

 

RT / Фото
Комментарии (46)
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Саня 11:40 25:02:2018

Уже треть страны отжали варвары, чего ждём?
Или не определились, агрессия ли это или нет?

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сане 11:50 25:02:2018

Так тебя ждут, пойдешь первым , понесешь ссаную тряпку

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саня ваня вася аня маня 11:54 25:02:2018

дырявый почему не на фронте?

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А и правда 11:57 25:02:2018

Чего же ты ждешь, Саня ?

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Факт 12:05 25:02:2018

Не пойдет Путька на это, зассал даже в 2014 году, ему вой баб по всей России по "грузам 200" ни к чему, украинская армия имеет лучший боевой опыт в Европе на данное время, и давно уже не та, которую могли на Донбассе останавливать бабы на дорогах, захлебнутся своей кровью расеяне.

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факту 12:14 25:02:2018

Ага 7 котлов тяжело забыть будет

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Факту 12:15 25:02:2018

Как же так?! Вы же воете, что он захватил Грузию, Украину и вот-вот на Латвию нападет. Вы бы уж определились- или металлолом скупать, или экономику и уровень жизни людей поднимать. А то ромашка какая-то получается - сегодня нападет, завтра не нападет .DDD

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ваня 12:18 25:02:2018

Очень хорошо что принотовились..всем миром надо скоторусь уничтожить...иначе мира в мире не будет..я в этом уверен

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Саня 12:20 25:02:2018

Я не жду .Я засасываю насмерть агрессоров.

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Ну 12:24 25:02:2018

Как мы все помним, Советская Армия во время ВОВ попадала во множество "котлов" поначалу, потеряв в них миллионы, но это не помешало ей потом войти в Берлин.:)))
Украинцы в отличие от россиян не воевали ни разу после распада СССР, потому стрелять в недавнего брата для них было нонсенсом, теперь же ни у кого рука не дрогнет.

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ване 12:25 25:02:2018

Главное погромче кричать, что приготовились, не так страшно будет.

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Сергей 12:55 25:02:2018

В песок заройся,только жопу оставь

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Бляааа! 13:15 25:02:2018

Сколько тут вас хохло-холопов собралось!! Как тараканы повеползали из всех хохложоп!
Пшли вон отсюда, кастрюлеголовые нищеброды!

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ин-на 11:40 25:02:2018

жопы не порвите от натуги, хохложопики

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ИвАн 11:58 25:02:2018

Боишся за русские жопы? Порвут, порвут.

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Хм... 12:03 25:02:2018

А при чем здесь русские жoпы ? Русские вроде, как всегда, на войну не собираются.

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ИвАну 12:06 25:02:2018

Давай с твоей начнем,тебе же не в первой,почему золдатам с Адажи можно,а другим нет?

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Хм 12:13 25:02:2018

Это расеянам не в Сирии моджахедов с калашами гонять, бомбя их с безопасной высоты, хохлы имеют отличные ПВО, это они вогнали в землю российских стервятников в Грузии, над Украиной так не полетаешь.

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22 12:17 25:02:2018

Да хохлам гражданские борта не впервой сбивать, сейчас их на кукан намотают.

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Так 12:32 25:02:2018

Хохлы ни разу не сбивали гражданских, дурачок.

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22 12:47 25:02:2018

4 октября 2001 года Ту-154М
17 июля 2014 Боинг 777

Умылся дурачок?

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ИвАн 12:50 25:02:2018

С чего ты взял? Меня с Адажами разделяют больше чем 200 км. Сам то поближе будешь, да и тема похоже близка.

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to 22 13:00 25:02:2018

Признанием того, что Украина не причастна к гибели самолета АК «Сибирь» является выступление Владимира Путина сразу же после катастрофы вечером 4 октября 2001 года . Владимир Путин заявил, что украинские силы ПВО не могли сбить во время учений российский самолет Ту-154, упавший в четверг в Черном море. "Во-первых, заранее все необходимые службы на Украине были поставлены в известность. Во-вторых, оружие, которое использовалось в это время, по тактико-техническим данным не могло достать воздушных коридоров, в которых находилось наше воздушное судно", - заявил Путин.

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Кушай 13:05 25:02:2018

Международная следственная группа, расследующая крушение рейса "Малазийских авиалиний" над Донбассом 17 июля 2014 года, пришла к выводу, что установка "Бук", из которой сбили "Боинг", была привезена на территорию Украины из России.
Как передает корреспондент Радио Свобода из Нидерландов, где был представлен отчет следователей, "Боинг" был сбит ракетой, запущенной из населенного пункта Первомайск, в шести километрах от города Снежное. Эта территория 17 июля 2014 года находилась под контролем пророссийских сепаратистов. После пуска ракеты, как утверждают следователи, "Бук" был перевезен обратно в Россию.

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ИвАну-дураку 13:08 25:02:2018

верзилов быдло, не пи3ди про 200км! Ты живёшь около Библиотеки у Двины, и от твоей холупы до Адажи 30км!

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Бляааа! 13:17 25:02:2018

Сколько тут вас хохло-холопов собралось!! Как тараканы повеползали из всех хохложоп!
Пшли вон отсюда, кастрюлеголовые нищеброды!!

« ответить
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22 14:20 25:02:2018

13 октября, министр обороны Украины Александр Кузьмук принёс извинения родным и близким погибших, сказав: «Мы знаем, что причастны к трагедии, хотя её причины до конца пока не установлены»
В 2005 году Киев выплатил компенсации родственникам погибших. Занавес.

Жри не обосрись

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22 14:25 25:02:2018

Родственники жертв катастрофы малайзийского Boeing подали иск против Украины и президента страны Петра Порошенко в Европейский суд по правам человека, передает Reuters со ссылкой на немецкого адвоката Эльмара Гимуллу.

Знают, кто виновен. Факт. Занавес.

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для to 22 14:44 25:02:2018

Твоя бодяга ведет только на хохлосайты, а пьют они много

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начальник украинского Генштаба 11:43 25:02:2018

Бронекапытные , раааавняйсь .

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Шо, опять?!!! 11:49 25:02:2018

Это уже какая по счету полномасштабная война со времен майдана?))))))

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p/m 11:49 25:02:2018

Это уже не Украина. Это уже какая то секта -- ;Житие по новому;.

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123

Мнение
1-shvedov-col15
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