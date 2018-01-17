Кинорежиссер Никита Михалков попал в список лиц, «угрожающих нацбезопасности» Украины, сообщается на сайте украинского Минкультуры. В список также были включены певец Дмитрий Фомин, телеведущий Дмитрий Шепелев и музыкант Баста (Василий Вакуленко).
«Обновить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицами: Фомин Дмитрий Анатольевич, Шепелев Дмитрий Андреевич, Вакуленко Василий Михайлович, Михалков Никита Сергеевич», – говорится в приказе министра культуры Украины Евгения Нищука, обнародованном на сайте Минкультуры Украины.
На сайте ведомства указано, что в целом теперь в списке находятся 118 лиц, «угрожающих нацбезопасности», в отношении них применяются санкции в виде временного запрета на въезд на Украину.
Сам Никита Михалков убежден, что никто из этого списка не является угрозой для украинского народа, но гордится, что «бандеровская верхушка» считает его опасным.
Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало «черный список» деятелей культуры из РФ, которые «создают угрозу национальной безопасности». В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе артистов, попавших тогда в список, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина.
Также Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из РФ. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. Запрещена трансляция основных российских телеканалов.
МИД РФ назвал происходящее наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию из Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.
Депутат Верховной рады 3-7 созывов, член президиума «Союза левых сил» Александр Голуб отметил, что ситуация характеризует не российских артистов, а тех, кто составляет подобные списки.
«Сам по себе факт попадания в список, по крайней мере, в Украине уже никого не удивляет. Абсолютно все, что не укладывается в достаточно убогую и примитивную схему национал-патриотов, подлежит немедленному запрету и остракизму. Те люди, которые принимают такие антидемократические, антикультурные решения, понимают, что они катастрофически проигрывают интеллектуальное противостояние. Поэтому они и идут на подобные крайние меры. Ярких, неординарно мыслящих, талантливых людей в этом списке уже настолько много, что это, скорее, характеризует не тех людей, которые попали в этот список, а тех, кто эти списки составляет», – сказал Александр Голуб.
На четвертый год войны против ДНР и ЛНР Украина так и не смогла признать их террористами…« ответить
Всё еще пытаетесь найти логику у странных соседей? Не пытайтесь, там нет и намёка на логику, какая логика может быть в гражданской войне Киева против Донецка и Луганска под личиной «антитеррористической операции», идущей по времени дольше чем многие войны, при этом не признав изначально ДНР и ЛНР террористами, а лишь назвав таковыми жителей республик в своей пропаганде? Никакой. Между прочим, понимая этот факт, многие украинские командиры сегодня отчетливо ощутили себя сидящими на скамье трибунала по расследованию военных преступлений, и пытающимися объяснить – по какой причине они накрывали артиллерией мирные города...
укрофашисты у власти, пока они там будут будет война кровь нищета и сплошной бандитимз« ответить
Все воры в правительстве Киева, все фашисты Азова и Правосеки понимают что их спасёт от тюрьмы тотальный раздел Украины между Румынией, Молдавией, Словакией, Польшей, Белоруссией и Россией. За собой оставят только Киев, это единственный вариант спасти свои шкуры от тюрмы и виселицы. Парашенки, Аваковы, Яцынюки будут жить в Киеве как Ленин в Разливе.« ответить
Ukraiņi malači, 100% atbalstu. Pareiza rīcība.« ответить
Тебя повесят по приговору суда Латвии за поддержку терроризма, это я тебе гарантирую!« ответить
Susļiku kopējam. Tikai pēc tevis..« ответить
"Сегодня, 17 января, во время выполнения боевого задания на луганском направлении в результате подрыва техники на неизвестном взрывном устройстве ранения, несовместимые с жизнью, получили двое военнослужащих вооруженных сил Украины. Еще пятеро наших воинов получили боевые травмы", — говорится в сообщении пресс-центра штаба военной операции в Facebook.« ответить
Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник заявил:« ответить
«Я располагаю информацией о том, что на территории Украины, в том числе Луганской и Донецкой «областей», которые сейчас подконтрольны украинским властям, вспышка заболевания кори.
В связи с этим у меня поручение: мы должны помочь нашим соотечественникам, которые проживают на той (подконтрольной Киеву) территории, - поручил и.о. главы ЛНР Ляскевичу. - Вам необходимо изучить возможность оказания подобной помощи, изучить наличие лекарственных препаратов для проведения вакцинации и непосредственного лечения, изучить наличие свободных мест в больницах и по результатам сделать доклад мне».
«Если у нас такая возможность есть, я думаю, это будет правильно оказать помощь нашим соотечественникам, поскольку я знаю, что там ситуация не настолько хороша», - пояснил Пасечник.
Ляскевич заверил и.о. главы Республики, что медучреждения ЛНР имеют все возможности для оказания соответствующей помощи соотечественникам.
«У нас есть возможность заниматься и профилактикой этого заболевания – делать вакцинацию деткам, и точно так же мы готовы оказать лечебную помощь этой категории больных», - отметил и.о. министра здравоохранения.
Я даже не знаю, стоит ли еще что-то добавлять? В то время, как оккупационные власти территории «украина» уничтожают мирное население Донбасса, глава ЛНР помогает мирному населению временно оккупированной укротеррористами территории.
Susļiku vērotājam. Totāls feiks.« ответить