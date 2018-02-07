Украина потихоньку вступает в новый этап, когда она в глазах мира перестает быть даже объектом — во всяком случае, как целостное политико-государственное образование. Масштабных признаков и мелких штрихов в доказательство этого становится все больше.
Будапешт вновь призвал ввести наблюдателей ОБСЕ в Закарпатскую область. Связано это с очередным нападением на представителей венгерского меньшинства в регионе. Формально венгерские власти упоминают своих украинских коллег, однако по существу это подчеркнуто обезличенное обращение, в котором они ожидают, «что украинские власти будут гарантировать безопасность закарпатских венгров». Главной же в данном случае, безусловно, является тема необходимости присутствия в «западной половине» Украины международных наблюдателей, поскольку Киев, очевидно, не справляется с исполнением государственных функций.
Подобную позицию Венгрии можно было бы списать на единичный случай и особенности двусторонних отношений, если бы она не укладывалась в нарастающую тенденцию, в которой участвуют все более разнообразные и влиятельные силы.
Дело ведь не в том, что в 2016 году тогдашний вице-президент Джо Байден заставил украинские власти уволить с поста генерального прокурора Виктора Шокина. В конце концов, это как раз вполне типичная ситуация для страны, выступающей объектом манипуляций и решений внешних сил. Куда важнее то, что спустя менее двух лет Байден в красках описал этот эпизод в публичном выступлении в Совете международных отношений США, одновременно назвав Шокина «сукиным сыном».
Обычно подобные эпизоды мировой политики становятся достоянием общественности спустя десятилетия, когда уже окончательно теряют актуальность для текущей повестки и не могут никак повлиять на нее. Однако Петр Порошенко, который был среди принужденных Байденом к нужному США решению, по-прежнему занимает свой пост, как, впрочем, и другие высокопоставленные лица Киева. А все вместе они воплощают в себе современное украинское государство.
Выступление Байдена фактически дало понять, что в глазах США вообще нет никакого украинского государства, потому что даже несамостоятельный и подвергаемый внешним манипуляциям объект, тем более столь масштабный, как Украина, нужно было бы учитывать как фактор, способный самим своим существованием повлиять на ситуацию и геополитические расклады. Судя по всему, для американцев Украина утратила статус даже такого объекта. Она перестала быть целостным феноменом, при обращении с которым необходимо принимать во внимание сложившиеся в мировой политике правила и традиции.
На этом фоне вполне органично выглядит и развивающийся ныне польско-украинский скандал вокруг польского закона об Институте национальной памяти, которым в стране запрещается пропаганда идеологии украинских националистов. Вернее, двусторонним этот скандал назвать не совсем верно, поскольку Варшава игнорирует резонанс, нарастающий по ту сторону границы в связи с «антибандеровским» законом.
Правда, украинская истерика выглядит несколько забавно. Дело в том, что крайне жесткая риторика политиков Незалежной по данному поводу сочетается с официальными документами, тон которых куда мягче и откровенно просительный. Так экс-министр обороны Украины Александр Кузьмук заявил, что украинцы в Польше могут «схватиться за колы». А Верховная рада в своем заявлении всего лишь с разочарованием и глубокой обеспокоенностью восприняла решение польского парламента, которое «открывает путь к манипуляциям и усилению антиукраинских тенденций в польском обществе». И призвала польского президента закон не подписывать — что он немедленно благополучно проигнорировал.
Фактически все эти — а также многие другие — эпизоды вскрывают изменение статуса и положение Украины на международной арене в последнее время. Вместо пусть проблемной и слабой, но большой и геополитически очень важной страны Украина превращается в глазах мира лишь в… территорию, значение которой ослабло настолько, что можно просто игнорировать само ее существование.
Удивительная метаморфоза — причем произошедшая в столь краткие сроки, что это, видимо, тянет на мировой рекорд.
Ирина Алкснис
ванятка, и прочая мразота - ваш выход. сераните чего-нибудь« ответить
проведут референдум о присоединение закарпатья к Венгрии? хе-хе« ответить
Вот и ИвАн-дурак, тут, как тут.« ответить
Расияне уже давно поставили мировой рекорд по количеству порванных баянов на похоронах Украины)« ответить
над скакуасы весь мир ржёт, попрошайки нищеброды, теперь вас хозяин на х.ю вертит как хочет« ответить
Взвейся кострами, пламя с покрышки!« ответить
Мы бандерлоги - братья мартышки!
Наши девчата - работницы трассы, А депутаты - сплошь 3,14дораcы!
Близится эра светлых годов.
С нами Бaндepа!
К земле будь готов!
Сдохли в Донбассе наши солдаты, У ополченцев их автоматы.
Крым пpoипали, Луганщину тоже, Будет и Харьков пpoёпан, похоже.
Близится эра светлых годов.
С нами Бaндepа! К земле будь готов!
Нам, свинорылым, много не надо - Всё раздолбаем и cдриcнем в Канаду.
Будем орать там с голою жопой, Шo "незалежны" и шo "цe Ывропа".
Близится эра светлых годов. С нами Бaндepа! К земле будь готов!
Ржал до слёз! Спасибо, посмеялся.« ответить
Ржал до слёз! Спасибо, посмеялся..« ответить
Молодцы хохлы, выбрались из этого болота, перестали быть "веркой сердючкой" на потеху москалям, что тех бесит не по детски, ведь они без Украины не "держава", а телега без колеса« ответить
Ну тебе, дебил, из своего свинарника без удобств, конечно виднее.« ответить
Ага, выбрались. Но даже боюсь спросить, а куда вляпались-то?« ответить
Всё то тебе сме.уёчки, да .издохаханьки! Теперь скаклы выбрались из этого болота, теперь они потешают весь цивилизованый мир!« ответить
спасибо за стишок. посмеялся от души.« ответить
Вот лично мне очень обидно за Украину. Была страна с большой буквы. А стала подпиндосовской подстилкой. Да ладно пусть не с Россией а со своим самомнен ем но независимая пусть ближе к западу но самостоятельная. А так ну обидно.« ответить
А тебе не кажется, что если за спиной Украины стоят США, то это какгбы сдерживает орды каларадов от вторжения и установления "руской висны" до границ Львова? Да - слабая, зависимая от Запада, но до сих пор не ставшая Украино-малоросским федеральным округом.« ответить
Идиот! Украина -колония Фашингтона, а в колонию пиндосы никогда не вкладывают, а выкачивают из неё всё, что можно, а потом "сливают".« ответить
да Россия избавилась от чемодана без ручек, вечно скаклы россиянам срали, вечно им халявы мало было« ответить
Поддерживаю! Отлично сказано и очень убедительно.« ответить
Я всегда придерживался принципа давайте жить дружно. А Украина вообще живет по принципу "отморожу уши на зло маме".« ответить
"...если за спиной Украины стоят США, то это какгбы сдерживает орды каларадов от вторжения и установления "руской висны" до границ Львова? Да - слабая, зависимая от Запада, но до сих пор не..."« ответить
*********************************************************************************************************A тебе не кажется,вошь лобковая,что если "за спиной" у вycpaины cтоит фашингтонгский пендостан со всей его НАТО ратью-cpaтью,то как то стыдно 4 года не вернуть в стойло "свой" Крым и Донбасс,у горстки шахтёров и бурятов:))))))))))))))
" Как стыдно мне за Украину, страну пиндосовских рабов. Страну, где каждая детина служить Бандеровцам готов. Страну с протянутой рукою, что вопрошает--- Кто подаст? Страну, где новые " херои"---- бандит, нацист и казнокрад!"« ответить
"кто подаст" рифмуется лучше с "педepaст"« ответить