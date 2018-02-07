Украина пропала в глазах Запада(23)

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Анатолий Тарасов
12:39 07.02.2018
В мире / Евросоюз

За последние годы стало уже привычным, что Украина из субъекта международной политики, пусть и не самого влиятельного, окончательно превратилась в ее объект, ожидающий решения своей судьбы внешними действующими лицами. Даст или не даст МВФ денег? Не даст. Дадут безвизовый режим с ЕС или не дадут? Дали.

Украина потихоньку вступает в новый этап, когда она в глазах мира перестает быть даже объектом — во всяком случае, как целостное политико-государственное образование. Масштабных признаков и мелких штрихов в доказательство этого становится все больше.

 

Будапешт вновь призвал ввести наблюдателей ОБСЕ в Закарпатскую область. Связано это с очередным нападением на представителей венгерского меньшинства в регионе. Формально венгерские власти упоминают своих украинских коллег, однако по существу это подчеркнуто обезличенное обращение, в котором они ожидают, «что украинские власти будут гарантировать безопасность закарпатских венгров». Главной же в данном случае, безусловно, является тема необходимости присутствия в «западной половине» Украины международных наблюдателей, поскольку Киев, очевидно, не справляется с исполнением государственных функций.

 

Подобную позицию Венгрии можно было бы списать на единичный случай и особенности двусторонних отношений, если бы она не укладывалась в нарастающую тенденцию, в которой участвуют все более разнообразные и влиятельные силы.

 

Дело ведь не в том, что в 2016 году тогдашний вице-президент Джо Байден заставил украинские власти уволить с поста генерального прокурора Виктора Шокина. В конце концов, это как раз вполне типичная ситуация для страны, выступающей объектом манипуляций и решений внешних сил. Куда важнее то, что спустя менее двух лет Байден в красках описал этот эпизод в публичном выступлении в Совете международных отношений США, одновременно назвав Шокина «сукиным сыном».

 

Обычно подобные эпизоды мировой политики становятся достоянием общественности спустя десятилетия, когда уже окончательно теряют актуальность для текущей повестки и не могут никак повлиять на нее. Однако Петр Порошенко, который был среди принужденных Байденом к нужному США решению, по-прежнему занимает свой пост, как, впрочем, и другие высокопоставленные лица Киева. А все вместе они воплощают в себе современное украинское государство.

 

Выступление Байдена фактически дало понять, что в глазах США вообще нет никакого украинского государства, потому что даже несамостоятельный и подвергаемый внешним манипуляциям объект, тем более столь масштабный, как Украина, нужно было бы учитывать как фактор, способный самим своим существованием повлиять на ситуацию и геополитические расклады. Судя по всему, для американцев Украина утратила статус даже такого объекта. Она перестала быть целостным феноменом, при обращении с которым необходимо принимать во внимание сложившиеся в мировой политике правила и традиции.

 

На этом фоне вполне органично выглядит и развивающийся ныне польско-украинский скандал вокруг польского закона об Институте национальной памяти, которым в стране запрещается пропаганда идеологии украинских националистов. Вернее, двусторонним этот скандал назвать не совсем верно, поскольку Варшава игнорирует резонанс, нарастающий по ту сторону границы в связи с «антибандеровским» законом.

 

Правда, украинская истерика выглядит несколько забавно. Дело в том, что крайне жесткая риторика политиков Незалежной по данному поводу сочетается с официальными документами, тон которых куда мягче и откровенно просительный. Так экс-министр обороны Украины Александр Кузьмук заявил, что украинцы в Польше могут «схватиться за колы». А Верховная рада в своем заявлении всего лишь с разочарованием и глубокой обеспокоенностью восприняла решение польского парламента, которое «открывает путь к манипуляциям и усилению антиукраинских тенденций в польском обществе». И призвала польского президента закон не подписывать — что он немедленно благополучно проигнорировал.

 

Фактически все эти — а также многие другие — эпизоды вскрывают изменение статуса и положение Украины на международной арене в последнее время. Вместо пусть проблемной и слабой, но большой и геополитически очень важной страны Украина превращается в глазах мира лишь в… территорию, значение которой ослабло настолько, что можно просто игнорировать само ее существование.

 

Удивительная метаморфоза — причем произошедшая в столь краткие сроки, что это, видимо, тянет на мировой рекорд.

 

 

Ирина Алкснис

РИА Новости / Фото
Комментарии (23)
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смерш 12:59 07:02:2018

ванятка, и прочая мразота - ваш выход. сераните чего-нибудь

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ИвАн 13:11 07:02:2018

проведут референдум о присоединение закарпатья к Венгрии? хе-хе

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варзилоид-дебилоид вылез 13:26 07:02:2018

Вот и ИвАн-дурак, тут, как тут.

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хуторянен 13:10 07:02:2018

Расияне уже давно поставили мировой рекорд по количеству порванных баянов на похоронах Украины)

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to-хуторянен 13:10 07:02:2018 13:15 07:02:2018

над скакуасы весь мир ржёт, попрошайки нищеброды, теперь вас хозяин на х.ю вертит как хочет

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He,k 13:13 07:02:2018

Взвейся кострами, пламя с покрышки!
Мы бандерлоги - братья мартышки!
Наши девчата - работницы трассы, А депутаты - сплошь 3,14дораcы!
Близится эра светлых годов.
С нами Бaндepа!
К земле будь готов!
Сдохли в Донбассе наши солдаты, У ополченцев их автоматы.
Крым пpoипали, Луганщину тоже, Будет и Харьков пpoёпан, похоже.
Близится эра светлых годов.
С нами Бaндepа! К земле будь готов!
Нам, свинорылым, много не надо - Всё раздолбаем и cдриcнем в Канаду.
Будем орать там с голою жопой, Шo "незалежны" и шo "цe Ывропа".
Близится эра светлых годов. С нами Бaндepа! К земле будь готов!

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Супер! 13:28 07:02:2018

Ржал до слёз! Спасибо, посмеялся.

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Супер! 13:29 07:02:2018

Ржал до слёз! Спасибо, посмеялся..

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Смех 13:33 07:02:2018

Молодцы хохлы, выбрались из этого болота, перестали быть "веркой сердючкой" на потеху москалям, что тех бесит не по детски, ведь они без Украины не "держава", а телега без колеса

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варзилову -Смеху 13:36 07:02:2018

Ну тебе, дебил, из своего свинарника без удобств, конечно виднее.

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СмехУ 13:55 07:02:2018

Ага, выбрались. Но даже боюсь спросить, а куда вляпались-то?

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Ой 15:42 07:02:2018

Всё то тебе сме.уёчки, да .издохаханьки! Теперь скаклы выбрались из этого болота, теперь они потешают весь цивилизованый мир!

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смерш 16:59 07:02:2018

спасибо за стишок. посмеялся от души.

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Да 13:15 07:02:2018

Вот лично мне очень обидно за Украину. Была страна с большой буквы. А стала подпиндосовской подстилкой. Да ладно пусть не с Россией а со своим самомнен ем но независимая пусть ближе к западу но самостоятельная. А так ну обидно.

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Нет 13:27 07:02:2018

А тебе не кажется, что если за спиной Украины стоят США, то это какгбы сдерживает орды каларадов от вторжения и установления "руской висны" до границ Львова? Да - слабая, зависимая от Запада, но до сих пор не ставшая Украино-малоросским федеральным округом.

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варзилоиду=дебилоиду 13:34 07:02:2018

Идиот! Украина -колония Фашингтона, а в колонию пиндосы никогда не вкладывают, а выкачивают из неё всё, что можно, а потом "сливают".

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to-Нет 13:27 07:02:2018 13:36 07:02:2018

да Россия избавилась от чемодана без ручек, вечно скаклы россиянам срали, вечно им халявы мало было

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-to-Нет 13:39 07:02:2018

Поддерживаю! Отлично сказано и очень убедительно.

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Да 13:42 07:02:2018

Я всегда придерживался принципа давайте жить дружно. А Украина вообще живет по принципу "отморожу уши на зло маме".

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Heтy-мuньeтy 13:47 07:02:2018

"...если за спиной Украины стоят США, то это какгбы сдерживает орды каларадов от вторжения и установления "руской висны" до границ Львова? Да - слабая, зависимая от Запада, но до сих пор не..."
*********************************************************************************************************A тебе не кажется,вошь лобковая,что если "за спиной" у вycpaины cтоит фашингтонгский пендостан со всей его НАТО ратью-cpaтью,то как то стыдно 4 года не вернуть в стойло "свой" Крым и Донбасс,у горстки шахтёров и бурятов:))))))))))))))

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лада 14:41 07:02:2018

" Как стыдно мне за Украину, страну пиндосовских рабов. Страну, где каждая детина служить Бандеровцам готов. Страну с протянутой рукою, что вопрошает--- Кто подаст? Страну, где новые " херои"---- бандит, нацист и казнокрад!"

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Пyшъкинс 14:48 07:02:2018

"кто подаст" рифмуется лучше с "педepaст"

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12

Мнение
5718eea5be026cb11549b0df6d5f2c1b-col15
Павел Кириллов
05.02.2018

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