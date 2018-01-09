«Всё чаще в политическом поле звучат уже тезисы, которые звучат на исторической основе. Речь идет о советской оккупации, об определении большевистского, потом коммунистического оккупационного режима», — заявил Владимир Вятрович в эфире принадлежащего президенту Украины Петру Порошенко 5 канала.
По мнению главы Украинского института национальной памяти, необходимо провозгласить преемственность современной Украины от Украинской Народной Республики (УНР), которая существовала в 1917–1921 годах. Ведомство Вятровича уже разрабатывает соответствующие поправки в законодательство. В частности, планируется признать награды УНР государственными наградами Украины.
«Это масштабная информационная работа, которую нужно усиливать, это будет формировать преемственность нынешней Украины к УНР, это будет очерчивать, чем был советский период», — считает Вятрович.
Инициатива директора Института национальной памяти вызвала недоумение у самих украинцев и породила в стране бурю насмешек.
Ведь если Киев устанавливает правопреемство с УНР, то Украина автоматически лишается статуса государства — основателя ООН, теряет место в ООН, которое она получила, как правопреемница Украинской ССР, а попутно отказывается от права на часть своих территорий.
Все договоры о границах Украины в случае отказа от правопреемства с Украинской ССР денонсируются. Украина потеряет право не только на Крым и Донбасс, которые юридически не входили в состав УНР, но и на множество других регионов. Директория УНР официально уступила Польше Львов и всю Галичину. Никогда УНР не предъявляла претензий на Закарпатье, входившее в состав Чехословакии. Наконец, весь Юго-Восток сегодняшней Украины — Харьков, Одесса, Днепропетровск — входил в состав Донецко-Криворожской республики.
Поэтому «патриотическая» идея Вятровича — это выстрел в саму Украину. За историческую политику, последовательное проведение которой в жизнь в конечном счете предполагает отторжение территорий, включенных в состав Украины по воле Кремля, Вятровича предлагают лишить украинского гражданства и выдать ему паспорт ДНР/ЛНР.
«Мое мнение — этот персонаж должен надолго сесть за тот самый сепаратизм и государственную измену, которыми беспричинно тыкают в нос совершенно адекватным людям. И чем скорее, тем лучше», — написал о главе Украинского института национальной памяти нардеп Евгений Мураев.
Впрочем, предположения о работе Владимира Вятровича на Польшу, Россию и других соседей Украины, которые готовят юридические основания для ее раздела, — это всего лишь шутка.
Абсурдные идеи о «советской оккупации» Украины и правопреемстве с Украинской Народной Республикой — это часть общей абсурдной политики отказа страны от собственного прошлого, в которой Украина идет в точности по пути Прибалтики.
В случае Украины градус абсурда даже выше, чем в Прибалтике. Это феноменальный случай, когда страна проводит осознанную политику принижения собственного масштаба и исторической значимости.
Украина, давшая Советскому Союзу двух руководителей государства (Никита Хрущев и Леонид Брежнев) и половину правящей партийной номенклатуры в поздний советский период, пытается убедить мир, что в составе СССР она была не метрополией, а колонией.
Хрущев не носил вышиванку.
На заседаниях брежневского Политбюро не говорили с характерным «гэкающим» говором.
Компартия Украинской ССР не была самой влиятельной в Советском Союзе и не оказывала влияния на союзный Центр.
Харьков, Донбасс и Днепропетровск не входили в технологическое и индустриальное «ядро» СССР.
Стремление войти в ЕС в качестве восточноевропейской периферии понуждает Украину отказаться от величия в пользу ничтожества.
Вместо великой страны, в составе СССР победившей фашизм во Второй мировой войне, основавшей ООН и покорившей космос, власти «Незалежной» выставляют Украину историческим «лузером». Вечно обиженной, униженной, травмированной жертвой разделов и оккупаций. Забитой колонией, которая не была творцом собственной истории, терпела поражения во всех своих начинаниях и знай только страдала под гнетом могущественных витальных завоевателей. Поэтому в герои украинскому народу сегодня навязывают всё тех же исторических «лузеров». Неудачников, которые всё проиграли.
Не четыре Украинских фронта Красной армии, которые освободили Европу и дошли до Берлина, а Украинская повстанческая армия (УПА, запрещена в РФ), бойцы которой выполняли грязную работу за гитлеровцев, убивали евреев с поляками, воевали со стариками, женщинами и детьми, а потом прятались по горам от чекистов.
Не Сидор Ковпак, Иван Кожедуб, «майор Вихрь» и еще тысячи украинских красноармейцев и партизан — героев Советского Союза, а Роман Шухевич и Степан Бандера, весь «героизм» которых — в сотрудничестве с нацистами и организации Волынской резни.
Наконец, не советская Украина — основательница СССР, бывшая частью «ядра» мировой сверхдержавы, а УНР, не просуществовавшая и четырех лет и последовательно лишенная всех своих территорий.
Когда от своей причастности к одному из величайших геополитических проектов в истории отказываются страны Прибалтики, это выглядит тоже смешно, но не так жалко. Прибалтика в составе СССР с самого начала и до конца оставалась реципиентом, ее вклад в советский проект был ничтожен.
Но когда Украина пытается умалить свое место в истории до размеров Прибалтики и следом за ней начинает говорить о «советской оккупации», это выглядит по-настоящему нелепо и жалко.
Слон, который хочет быть мышью, чтобы пролезть в мышиную норку, — это Украина, которая хочет быть Прибалтикой, чтобы попасть в Европейский союз. Неудивительно, что Владимир Вятрович и другие украинские деятели, ответственные за низведение Украины до уровня Прибалтики, по уровню мышления деградировали до мышей.
Александр Носович
латвия увеличится до размеров окраины« ответить
Так по аналогии Латвии тоже следует уменьшиться и вернуть средства за нее уплаченные« ответить
Курносые все хоронят Украину, "делят" её с нацистами из Европы, и тому кусочек Расия даст, и этому, и сама нажрется как та африканская гиена.., только Украина вам не какой-то бестолковый буйвол, который не умеет пользоваться рогами, сраные пожиратели падали, и на дворе не 2014 год, когда она была слаба и беззащитна.« ответить
atbalstu par visiem 100%« ответить
Latviešu patriots« ответить
atbalstu par 100%
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Пишешь одну и туже xyйню во всех темах,нeдoнocoк yмcтвeннooтcтaлый.
Да у него же одна извилина и та от подзатыльника. Научили попку copy+ paste.« ответить
Страны дебилов. В своей русофобии встали на путь самоуничтожения.Туда и дорога.« ответить
Украинская националистическая организация С14 попала в базу Консорциума по исследованию и анализу терроризма (TRAC). Об этом сообщается на сайте консорциума.« ответить
Отмечается, что C14 названа в честь лозунга, состоящего из 14 слов: We must secure the existence of our people and a future for White children ("Мы должны защитить само существование нашего народа и будущее для белых детей"), которые принадлежат американскому нацисту Дэвиду Лейну.
И ещё:
Когда говорят о «демократических» ценностях, почем-то все пишут и говорят о том, что на деле не имеет к ним никакого отношения. И никто не вспоминает о той реальной «ценности», которая всегда видна там, где проходит нога «евроцивилизатора». Цинизм, цинизм и еще раз цинизм, вот она главная ценность западной демократии…
Джордж Сорос дал большое интервью немецкому изданию Cicero, в котором рассказал о том, как весь мир относится к Украине. По словам "благодетеля" из США, судьба украинцев никого не волнует, и им придется воевать самим, причем, как можно дольше. Как говорят американцы, ничего личного…
Сорос: «Европа выиграет, даже если от Украины останется пепелище и горы смердящих трупов».
Украина идет в точности по пути Прибалтики.« ответить
Tagad pie "geiropas", "fašingtonas", "nacistiskās baltijas" ir piepulcējusies Ukraina. Gandrīz katrā kremļa gēringa propagandas medijā vate var iegūt "izsmeļošu" informāciju cik nelietīga, fašistiska un neizdevusies ir Ukrainas valsts. Līdz Janukoviča gāšanai Ukriana bija brāļu tauta, bet pēc ukriaņu vēlmes iet ritumu virzienā klūvusi par banderovciem.« ответить