Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович предложил признать советский период истории Украины «советской оккупацией» и объявить «Незалежную» правопреемницей Украинской Народной Республики 1917–1921 годов. Слова Вятровича в самой Украине породили бурю насмешек. И это закономерно.

«Всё чаще в политическом поле звучат уже тезисы, которые звучат на исторической основе. Речь идет о советской оккупации, об определении большевистского, потом коммунистического оккупационного режима», — заявил Владимир Вятрович в эфире принадлежащего президенту Украины Петру Порошенко 5 канала.

По мнению главы Украинского института национальной памяти, необходимо провозгласить преемственность современной Украины от Украинской Народной Республики (УНР), которая существовала в 1917–1921 годах. Ведомство Вятровича уже разрабатывает соответствующие поправки в законодательство. В частности, планируется признать награды УНР государственными наградами Украины.

«Это масштабная информационная работа, которую нужно усиливать, это будет формировать преемственность нынешней Украины к УНР, это будет очерчивать, чем был советский период», — считает Вятрович.

Инициатива директора Института национальной памяти вызвала недоумение у самих украинцев и породила в стране бурю насмешек.

Ведь если Киев устанавливает правопреемство с УНР, то Украина автоматически лишается статуса государства — основателя ООН, теряет место в ООН, которое она получила, как правопреемница Украинской ССР, а попутно отказывается от права на часть своих территорий.

Все договоры о границах Украины в случае отказа от правопреемства с Украинской ССР денонсируются. Украина потеряет право не только на Крым и Донбасс, которые юридически не входили в состав УНР, но и на множество других регионов. Директория УНР официально уступила Польше Львов и всю Галичину. Никогда УНР не предъявляла претензий на Закарпатье, входившее в состав Чехословакии. Наконец, весь Юго-Восток сегодняшней Украины — Харьков, Одесса, Днепропетровск — входил в состав Донецко-Криворожской республики.

Поэтому «патриотическая» идея Вятровича — это выстрел в саму Украину. За историческую политику, последовательное проведение которой в жизнь в конечном счете предполагает отторжение территорий, включенных в состав Украины по воле Кремля, Вятровича предлагают лишить украинского гражданства и выдать ему паспорт ДНР/ЛНР.

«Мое мнение — этот персонаж должен надолго сесть за тот самый сепаратизм и государственную измену, которыми беспричинно тыкают в нос совершенно адекватным людям. И чем скорее, тем лучше», — написал о главе Украинского института национальной памяти нардеп Евгений Мураев.

Впрочем, предположения о работе Владимира Вятровича на Польшу, Россию и других соседей Украины, которые готовят юридические основания для ее раздела, — это всего лишь шутка.

Абсурдные идеи о «советской оккупации» Украины и правопреемстве с Украинской Народной Республикой — это часть общей абсурдной политики отказа страны от собственного прошлого, в которой Украина идет в точности по пути Прибалтики.

В случае Украины градус абсурда даже выше, чем в Прибалтике. Это феноменальный случай, когда страна проводит осознанную политику принижения собственного масштаба и исторической значимости.

Украина, давшая Советскому Союзу двух руководителей государства (Никита Хрущев и Леонид Брежнев) и половину правящей партийной номенклатуры в поздний советский период, пытается убедить мир, что в составе СССР она была не метрополией, а колонией.

Хрущев не носил вышиванку.

На заседаниях брежневского Политбюро не говорили с характерным «гэкающим» говором.

Компартия Украинской ССР не была самой влиятельной в Советском Союзе и не оказывала влияния на союзный Центр.

Харьков, Донбасс и Днепропетровск не входили в технологическое и индустриальное «ядро» СССР.

Стремление войти в ЕС в качестве восточноевропейской периферии понуждает Украину отказаться от величия в пользу ничтожества.

Вместо великой страны, в составе СССР победившей фашизм во Второй мировой войне, основавшей ООН и покорившей космос, власти «Незалежной» выставляют Украину историческим «лузером». Вечно обиженной, униженной, травмированной жертвой разделов и оккупаций. Забитой колонией, которая не была творцом собственной истории, терпела поражения во всех своих начинаниях и знай только страдала под гнетом могущественных витальных завоевателей. Поэтому в герои украинскому народу сегодня навязывают всё тех же исторических «лузеров». Неудачников, которые всё проиграли.

Не четыре Украинских фронта Красной армии, которые освободили Европу и дошли до Берлина, а Украинская повстанческая армия (УПА, запрещена в РФ), бойцы которой выполняли грязную работу за гитлеровцев, убивали евреев с поляками, воевали со стариками, женщинами и детьми, а потом прятались по горам от чекистов.

Не Сидор Ковпак, Иван Кожедуб, «майор Вихрь» и еще тысячи украинских красноармейцев и партизан — героев Советского Союза, а Роман Шухевич и Степан Бандера, весь «героизм» которых — в сотрудничестве с нацистами и организации Волынской резни.

Наконец, не советская Украина — основательница СССР, бывшая частью «ядра» мировой сверхдержавы, а УНР, не просуществовавшая и четырех лет и последовательно лишенная всех своих территорий.

Когда от своей причастности к одному из величайших геополитических проектов в истории отказываются страны Прибалтики, это выглядит тоже смешно, но не так жалко. Прибалтика в составе СССР с самого начала и до конца оставалась реципиентом, ее вклад в советский проект был ничтожен.

Но когда Украина пытается умалить свое место в истории до размеров Прибалтики и следом за ней начинает говорить о «советской оккупации», это выглядит по-настоящему нелепо и жалко.

Слон, который хочет быть мышью, чтобы пролезть в мышиную норку, — это Украина, которая хочет быть Прибалтикой, чтобы попасть в Европейский союз. Неудивительно, что Владимир Вятрович и другие украинские деятели, ответственные за низведение Украины до уровня Прибалтики, по уровню мышления деградировали до мышей.

Александр Носович