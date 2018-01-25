Украина укрепила безопасность США(6)

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Анатолий Тарасов
11:10 25.01.2018
В мире / Политика

Ни одна страна не повысила безопасность США так, как это сделала Украина, заявил в эфире телеканала NewsOne экс-глава Службы безопасности Украины. Это случилось благодаря тому, что Киев «отдал третий ядерный потенциал в мире», отметил Игорь Смешко.

Из всех стран мира Украина внесла самый большой вклад в повышение безопасности Соединённых Штатов, заявил в эфире украинского телеканала NewsOne бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко.

 

«Мы отдали третий ядерный потенциал в мире, увеличив безопасность Соединенных Штатов так, как ни одна страна мира не увеличивала за всю историю существования США», — подчеркнул экс-глава СБУ.

 

Смешко также отметил, что Вашингтон ограничен в своей помощи Киеву.

 

«Внутри Соединенных Штатов есть большинство в конгрессе, которое привержено относится к Украине в плане понимания и значения для всей системы евроатлантической безопасности, свободного демократического мира, в то время как действующий президент (Дональд Трамп) имеет другую точку зрения. Он — прагмат. Он хотел бы хороших отношений с Россией для своих прагматических целей «Америка прежде всего», — пояснил бывший глава Службы безопасности Украины.

RT / Фото
Комментарии (6)
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Александр Шерстобитов 11:21 25:01:2018

да забрали ядерное оружие потому что это не предлоежало скаклам неадекватам им ток кастрюли и носить

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Эээ 12:00 25:01:2018

Что за кастрюли, где на хохлах можно увидеть эти кастрюли, о которых талдычит вся поосконно-лапотная Расия, какая-то бабушка прикалывается, это как бы нашли.., а еще?

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to-Эээ 12:00 25:01:2018 12:35 25:01:2018

ну я не виноват что порохоботам потрох ютуб отрубил чтоб не смотрели, а так там сотни видеороликов скаклов с кастрюлями на головах

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KOZA 11:23 25:01:2018

Это они так намекают,что им должны бабла за это отстегнуть.
Не страна,а попрошайка убогая!тьфу!

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Смешно! 11:31 25:01:2018

Cмешко! Твой зализ пиндосам защитан!

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Ты суслика видишь? 13:13 25:01:2018

Опять скаклы бредят! :) Ой, простите, шумеры! :)
А на самом деле уже даже мадьяры скаклов нагнули по полной:
Министр иностранных дел Венгрии Пётр Сийярто потребовал от Киева юридических гарантий того, что пресловутый закон «об образовании» не вступит в силу, пока украинское правительство не достигнет договорённостей с представителями венгерского национального меньшинства в Закарпатье. Глава МИД прямым текстом заявил, что Киев должен согласовать свои действия в рамках скандального законопроекта с этническими венграми, проживающими на Украине. Сийярто подчеркнул, что это вопрос не является спором только Венгрии и Украины, так как последняя грубо нарушила нормы международного права, приняв образовательный закон.
Если Киев откажется исполнить требования Будапешта, Венгрия продолжит блокировать все европейские инициативы Украины и продолжит дипломатическое давление на международной арене до тех пор, пока соперник не подчинится.

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (13)