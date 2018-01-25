Из всех стран мира Украина внесла самый большой вклад в повышение безопасности Соединённых Штатов, заявил в эфире украинского телеканала NewsOne бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко.
«Мы отдали третий ядерный потенциал в мире, увеличив безопасность Соединенных Штатов так, как ни одна страна мира не увеличивала за всю историю существования США», — подчеркнул экс-глава СБУ.
Смешко также отметил, что Вашингтон ограничен в своей помощи Киеву.
«Внутри Соединенных Штатов есть большинство в конгрессе, которое привержено относится к Украине в плане понимания и значения для всей системы евроатлантической безопасности, свободного демократического мира, в то время как действующий президент (Дональд Трамп) имеет другую точку зрения. Он — прагмат. Он хотел бы хороших отношений с Россией для своих прагматических целей «Америка прежде всего», — пояснил бывший глава Службы безопасности Украины.
да забрали ядерное оружие потому что это не предлоежало скаклам неадекватам им ток кастрюли и носить« ответить
Что за кастрюли, где на хохлах можно увидеть эти кастрюли, о которых талдычит вся поосконно-лапотная Расия, какая-то бабушка прикалывается, это как бы нашли.., а еще?« ответить
ну я не виноват что порохоботам потрох ютуб отрубил чтоб не смотрели, а так там сотни видеороликов скаклов с кастрюлями на головах« ответить
Это они так намекают,что им должны бабла за это отстегнуть.« ответить
Не страна,а попрошайка убогая!тьфу!
Cмешко! Твой зализ пиндосам защитан!« ответить
Опять скаклы бредят! :) Ой, простите, шумеры! :)« ответить
А на самом деле уже даже мадьяры скаклов нагнули по полной:
Министр иностранных дел Венгрии Пётр Сийярто потребовал от Киева юридических гарантий того, что пресловутый закон «об образовании» не вступит в силу, пока украинское правительство не достигнет договорённостей с представителями венгерского национального меньшинства в Закарпатье. Глава МИД прямым текстом заявил, что Киев должен согласовать свои действия в рамках скандального законопроекта с этническими венграми, проживающими на Украине. Сийярто подчеркнул, что это вопрос не является спором только Венгрии и Украины, так как последняя грубо нарушила нормы международного права, приняв образовательный закон.
Если Киев откажется исполнить требования Будапешта, Венгрия продолжит блокировать все европейские инициативы Украины и продолжит дипломатическое давление на международной арене до тех пор, пока соперник не подчинится.