«В связи с появлением в СМИ информации о прекращении ЕС финансирования инфраструктурных проектов на украинской границе ГФС сообщает, что на данный момент нет такой информации. Сейчас рассматриваются вопросы дальнейшего финансирования реконструкции и строительства пунктов пропуска за счет грантовых средств или за счет сметы ГФС на 2018 год», — поясняет пресс-служба ведомства.
В ГФС указали, что в конце прошлого года служба направила финальный отчет о состоянии реализации проектов в Совместный технический секретариат ЕС и ждет ответ.
«Учитывая это, говорить о прекращении проектов и необходимости возврата средств преждевременно и некорректно», — пояснили в ведомстве.
Ранее Reuters со ссылкой на заявление высокопоставленного европейского дипломата сообщил, что в ЕС устали от Украины и закрывают программу финансирования.
Kārtējais Kremļa propogandas triks, izmantot feikus!« ответить
to tu uzrakstisi rita kad vesti.lv atradis istu informacijas avotu kas apstiprinas "feiku"« ответить
Ты опять тут сосешь тупой патриот?« ответить
Ha Ha Ha Ha Ha Kremļa trolli turi muti kamēr zobi veseli. Ha Ha Ha Ha ha« ответить
Kamer zobi veseli-это ты чмо сраное каму то угрожаешь?Ну блин клоун насмешил!« ответить
Да кому этот терпила может угрожать?))Щас соснет и спать пойдет« ответить
Gļēvuli, ej palien zem gultas..Ha Ha Ha« ответить
Latviešu patriots уже давно под шконкой и приглашает к себе в гости« ответить
Похоже ты беззубый своим опытом решил поделится ka pareizi turet mute :)))« ответить
Krievija ir Ukrainas un visas civilizētās pasaules ienaidniece!« ответить