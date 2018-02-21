Украина узнала об усталости от нее ЕС из СМИ(10)

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Герман Бергер
21:20 20.02.2018
В мире / Украина

В Государственной фискальной службе Украины (ГФС) опровергли данные о том, что Европейский Союз остановил денежную поддержку инфраструктурных проектов на границе. Об этом во вторник, 20 февраля сообщает «Интерфакс».

«В связи с появлением в СМИ информации о прекращении ЕС финансирования инфраструктурных проектов на украинской границе ГФС сообщает, что на данный момент нет такой информации. Сейчас рассматриваются вопросы дальнейшего финансирования реконструкции и строительства пунктов пропуска за счет грантовых средств или за счет сметы ГФС на 2018 год», — поясняет пресс-служба ведомства.

 

В ГФС указали, что в конце прошлого года служба направила финальный отчет о состоянии реализации проектов в Совместный технический секретариат ЕС и ждет ответ.

 

«Учитывая это, говорить о прекращении проектов и необходимости возврата средств преждевременно и некорректно», — пояснили в ведомстве.

 

Ранее Reuters со ссылкой на заявление высокопоставленного европейского дипломата сообщил, что в ЕС устали от Украины и закрывают программу финансирования.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (10)
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Latviešu patriots 21:50 20:02:2018

Kārtējais Kremļa propogandas triks, izmantot feikus!

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janka 21:57 20:02:2018

to tu uzrakstisi rita kad vesti.lv atradis istu informacijas avotu kas apstiprinas "feiku"

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dave 22:00 20:02:2018

Ты опять тут сосешь тупой патриот?

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Latviešu patriots 22:02 20:02:2018

Ha Ha Ha Ha Ha Kremļa trolli turi muti kamēr zobi veseli. Ha Ha Ha Ha ha

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Latviešu klaunam(patriotam) 22:10 20:02:2018

Kamer zobi veseli-это ты чмо сраное каму то угрожаешь?Ну блин клоун насмешил!

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dave 22:20 20:02:2018

Да кому этот терпила может угрожать?))Щас соснет и спать пойдет

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Latviešu patriots 23:13 20:02:2018

Gļēvuli, ej palien zem gultas..Ha Ha Ha

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ыыы 23:57 20:02:2018

Latviešu patriots уже давно под шконкой и приглашает к себе в гости

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to Latviešu patriots 00:04 21:02:2018

Похоже ты беззубый своим опытом решил поделится ka pareizi turet mute :)))

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Latviešu patriots 00:08 21:02:2018

Krievija ir Ukrainas un visas civilizētās pasaules ienaidniece!

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