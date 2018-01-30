Украина вооружается напрокат(1)

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Анатолий Тарасов
13:58 30.01.2018
Техно / Оружие

Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко предложил обновить устаревшую военную технику ВСУ за счет арендованного у США вооружения.

По его словам, украинские силовики пользуются техникой, разработанной еще в середине ХХ века. Необходимость модернизации арсенала очевидна, и у Украины нет иного выбора, кроме как обратиться за помощью к западным партнерам, добавил Гриценко.

 

«Возникает вопрос — какая страна пойдет на более широкое сотрудничество с нами для того, чтобы мы имели возможность (получить военную технику) в режиме лизинга, фактически аренды на первом этапе, в режиме бесплатной передачи для тестирования и испытаний, в режиме продажи, совместного производства. <…> И тут претендент номер один — это как раз Америка», — сказал бывший глава военного ведомства в эфире телеканала NewsOne.

 

Пока Вашингтон намерен поставить Киеву 35 пусковых установок Javelin — это оружие украинские власти рассчитывают получить в 2018 году. Москва неоднократно предостерегала Белый дом от таких планов, так их реализация усугубит конфликт в Донбассе. Против поставок также высказалось большинство европейских политиков.

РИА Новости / Фото
Комментарии (1)
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Profile_default
CCCP 15:04 30:01:2018

А патроны тоже в аренду? Раз не хватит смелости стрелять в войска РФ, то аренда боекомплекта имеет полный смысл.

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Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (31)