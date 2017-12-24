Украина впервые отмечает два Рождества — католическое и православное

В этом году Украина впервые официально отмечает два Рождества — католическое и православное. Это решение носит в том числе и геополитический характер — таким образом страна пытается дистанцироваться от России.

16 ноября 2017 года Верховная Рада Украины приняла закон, согласно которому 25 декабря стал официальным выходным днем. Депутаты настаивали на том, что католическое Рождество празднуется во «всем мире», и в Украине следует проявить толерантность ко всем христианам, отмечает Корреспондент.net. 29 ноября инициативу поддержал президент Украины Петр Порошенко.

По случаю Рождества во Львове на главной площади города впервые зажгут Вифлеемский огонь. В Киеве 24 декабря на Софийской площади пройдет предрождественский концерт.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что это решение носит исторический характер, поскольку позволяет дистанцироваться от России. В России Рождество по-прежнему отмечают по старому стилю — 7 января. Между тем, первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин предупредил, что «на временно неподконтрольных Киеву территориях создаются диверсионные группы для провокаций в мирных регионах Украины».

Согласно данным проведенного в 2016 году социологического опроса «Центром Разумкова» опроса, 65,4% опрошенных считают себя православными, к греко-католической церкви себя относят 6,5%.