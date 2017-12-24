Украина впервые отмечает два Рождества — католическое и православное

16 ноября 2017 года Верховная Рада Украины приняла закон, согласно которому 25 декабря стал официальным выходным днем. Депутаты настаивали на том, что католическое Рождество празднуется во «всем мире», и в Украине следует проявить толерантность ко всем христианам, отмечает Корреспондент.net. 29 ноября инициативу поддержал президент Украины Петр Порошенко.
По случаю Рождества во Львове на главной площади города впервые зажгут Вифлеемский огонь. В Киеве 24 декабря на Софийской площади пройдет предрождественский концерт.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что это решение носит исторический характер, поскольку позволяет дистанцироваться от России. В России Рождество по-прежнему отмечают по старому стилю — 7 января. Между тем, первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин предупредил, что «на временно неподконтрольных Киеву территориях создаются диверсионные группы для провокаций в мирных регионах Украины».
Согласно данным проведенного в 2016 году социологического опроса «Центром Разумкова» опроса, 65,4% опрошенных считают себя православными, к греко-католической церкви себя относят 6,5%.
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