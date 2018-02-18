Украина выступает щитом Европы(27)

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Анатолий Тарасов
18:00 17.02.2018
В мире / Евросоюз

«Самым знаменитым оратором вечера» на очередной конференции по безопасности в Мюнхене стал украинский лидер, сообщает Telepolis. Пётр Порошенко не только «разрекламировал» свою страну как «щит и меч» Европы, но и «агитировал» принять Украину в НАТО и ЕС, отмечает немецкое издание.

В пятницу в столице федеральной земли Бавария стартовала очередная Мюнхенская конференция по безопасности, сообщает Telepolis.

 

В этом году в ней принимают участие премьер-министры Великобритании и Израиля, канцлер Австрии, эмир Катара и президент Украины. Проблемы мировой безопасности обсудят министры обороны США, Франции и Германии, а также главы внешнеполитических ведомств России, Турции, Ирана и Саудовской Аравии, уточняет немецкое издание.

 

Публичную часть мероприятия открыла министр обороны ФРГ. Как заявила Урсула фон дер Ляйен, необходимо сделать так, «чтобы никому и мысль не пришла в голову напасть хотя бы на один квадратный сантиметр альянса».

 

«Резкостью эта её формулировка немного напомнила «Гуннскую речь» императора Германии Вильгельма II», — подчёркивает Telepolis.

 

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг «со своим мягким скандинавским акцентом» хоть и предстал перед собравшимися «не столь воинственно, как фон дер Ляйен», но также произнёс речь в защиту Североатлантического альянса. По его словам, НАТО не только «положило конец» двум войнам на Балканах, но и добилось успеха в других регионах, недоумевает немецкое издание.

 

«Самым же знаменитым оратором вечера на международной арене» стал президент Украины Пётр Порошенко. Украинский лидер «разрекламировал свою страну как «щит и меч» Европы» и «агитировал» принять Украину в НАТО и ЕС, отмечает Telepolis. Порошенко заверил, что членство Украины укрепит безопасность Североатлантического альянса и Евросоюза, а также поможет противостоять «российской стратегии», состоящей из «лжи, насилия и нарушения прав человека».

 

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сравнила президента Украины Петра Порошенко, выступавшего на Мюнхенской конференции по безопасности, с коммивояжером. 

 

Так она прокомментировала в своем Facebook момент, когда Порошенко показал залу якобы простреленный флаг Евросоюза, привезенный из Донбасса. Представитель российского МИД отметила, что зал при этом был безлюдным.

 

«Он вообще никуда с пустыми руками не ездит. То с паспортами, то с куском автобуса — как коммивояжер», — добавила Захарова.

 

По ее словам, это напомнило ей «строчки из песни лотошницы из фильма «Гардемарины».

 

Президент Украины не раз выступал на различных международных форумах с «вещественными доказательствами» из Донбасса. Три года назад он показывал в Мюнхене паспорта, которые якобы отобрали у российских военных, а на Всемирный экономический форум в Давосе привозил кусок желтого металла, утверждая, что это фрагмент обшивки автобуса, обстрелянного под Волновахой.

RT / Фото
Комментарии (27)
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щас 18:05 17:02:2018

укропия - это не щит, а мусорник, и это не президент, а клоун

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Саня™ 18:37 17:02:2018

надеюсь Пеца подрочил на этот флаг? кстате когда он выступал, зал почти был пуст. Хе- хе
ещё забыл спросить, этот Алкаш попросил бабла?

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ин-на 20:18 17:02:2018

тупую хохложопую свинью даже никто и не слушал кроме пары дебилов

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скоро дурашка обрезком трубы будет трясти и 20:27 17:02:2018

вопить: Вот, халява (транзит газа) кончилась! дэньги ,дэньги дафай!

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Саня 18:08 17:02:2018

Щит и есть. Рухнет Украина и путь в Европу для орд открыт.
Интересно, а чего Машка не вконтакте пишет?

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и не говори, скаклов там уже херова туча, орды, 19:28 17:02:2018

ломанулись с румынcкими паспортами с нэньки, а кто на фронт и с криком "За Рошэн!" и на танки? гыыыы

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сл 06:43 18:02:2018

ни щитом , а задницей .

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Latviešu patriots 18:19 17:02:2018

Gan Ukrainu pieņems ES un NATO! Uz to viss virzās!

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Хм 21:11 17:02:2018

Ну да, сейчас Великобритания выйдет и ЕС ой как понадобится ещё одна страна попрошайка, своих мало :)

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Хе-хе 18:22 17:02:2018

Машонка Захарова, говорящая голова расийского МИДа, выпивоха с вечно немытыми патлами — стиль "Замухрышка", "Леди Лахудра",

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быдло, завидуй молча 18:34 17:02:2018

верзилов-урод, а на тебя страхолюда, даже уличная шваль не посмотрит, поэтому ты и о6сираешь всех, потому что ты -это огромный комплекс неполноценности.

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-хе-хе 18:42 17:02:2018

Ну конечно,той партнёр гораздо красивей,да и попа у него наверное больше?

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для хе-хе 18:49 17:02:2018

верзилов,глист, у меняесть жена и дети, а у тебя, урод, только вши, клопы и блохи.

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Саня 18:26 17:02:2018

Интересно, каких доказательств требуют европейцы?
Петя, привези им голову ихтамнета и предъяви им аккаунт этой головы в соцсетях.

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Пеца 18:40 17:02:2018

Пеца берёт флаг и показывает тому кому не интересно, проблемы Вукраины дела самой Вукраины, нечего ходить побираться как бомжа

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Хм 21:16 17:02:2018

Ну не знаю, пусть предявит спутниковые снимки (может у Гугл Мапс взять) тысяч Российских солдат-невидимок и телепортируещейся техники например. Может за одно и летящего на метле Гарри Поттера в кадр поймают, он для России там шпионит.

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123

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)

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