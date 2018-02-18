В пятницу в столице федеральной земли Бавария стартовала очередная Мюнхенская конференция по безопасности, сообщает Telepolis.
В этом году в ней принимают участие премьер-министры Великобритании и Израиля, канцлер Австрии, эмир Катара и президент Украины. Проблемы мировой безопасности обсудят министры обороны США, Франции и Германии, а также главы внешнеполитических ведомств России, Турции, Ирана и Саудовской Аравии, уточняет немецкое издание.
Публичную часть мероприятия открыла министр обороны ФРГ. Как заявила Урсула фон дер Ляйен, необходимо сделать так, «чтобы никому и мысль не пришла в голову напасть хотя бы на один квадратный сантиметр альянса».
«Резкостью эта её формулировка немного напомнила «Гуннскую речь» императора Германии Вильгельма II», — подчёркивает Telepolis.
В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг «со своим мягким скандинавским акцентом» хоть и предстал перед собравшимися «не столь воинственно, как фон дер Ляйен», но также произнёс речь в защиту Североатлантического альянса. По его словам, НАТО не только «положило конец» двум войнам на Балканах, но и добилось успеха в других регионах, недоумевает немецкое издание.
«Самым же знаменитым оратором вечера на международной арене» стал президент Украины Пётр Порошенко. Украинский лидер «разрекламировал свою страну как «щит и меч» Европы» и «агитировал» принять Украину в НАТО и ЕС, отмечает Telepolis. Порошенко заверил, что членство Украины укрепит безопасность Североатлантического альянса и Евросоюза, а также поможет противостоять «российской стратегии», состоящей из «лжи, насилия и нарушения прав человека».
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сравнила президента Украины Петра Порошенко, выступавшего на Мюнхенской конференции по безопасности, с коммивояжером.
Так она прокомментировала в своем Facebook момент, когда Порошенко показал залу якобы простреленный флаг Евросоюза, привезенный из Донбасса. Представитель российского МИД отметила, что зал при этом был безлюдным.
«Он вообще никуда с пустыми руками не ездит. То с паспортами, то с куском автобуса — как коммивояжер», — добавила Захарова.
По ее словам, это напомнило ей «строчки из песни лотошницы из фильма «Гардемарины».
Президент Украины не раз выступал на различных международных форумах с «вещественными доказательствами» из Донбасса. Три года назад он показывал в Мюнхене паспорта, которые якобы отобрали у российских военных, а на Всемирный экономический форум в Давосе привозил кусок желтого металла, утверждая, что это фрагмент обшивки автобуса, обстрелянного под Волновахой.
укропия - это не щит, а мусорник, и это не президент, а клоун« ответить
надеюсь Пеца подрочил на этот флаг? кстате когда он выступал, зал почти был пуст. Хе- хе« ответить
ещё забыл спросить, этот Алкаш попросил бабла?
тупую хохложопую свинью даже никто и не слушал кроме пары дебилов« ответить
вопить: Вот, халява (транзит газа) кончилась! дэньги ,дэньги дафай!« ответить
Щит и есть. Рухнет Украина и путь в Европу для орд открыт.« ответить
Интересно, а чего Машка не вконтакте пишет?
ломанулись с румынcкими паспортами с нэньки, а кто на фронт и с криком "За Рошэн!" и на танки? гыыыы« ответить
ни щитом , а задницей .« ответить
Gan Ukrainu pieņems ES un NATO! Uz to viss virzās!« ответить
Ну да, сейчас Великобритания выйдет и ЕС ой как понадобится ещё одна страна попрошайка, своих мало :)« ответить
Машонка Захарова, говорящая голова расийского МИДа, выпивоха с вечно немытыми патлами — стиль "Замухрышка", "Леди Лахудра",« ответить
верзилов-урод, а на тебя страхолюда, даже уличная шваль не посмотрит, поэтому ты и о6сираешь всех, потому что ты -это огромный комплекс неполноценности.« ответить
Ну конечно,той партнёр гораздо красивей,да и попа у него наверное больше?« ответить
верзилов,глист, у меняесть жена и дети, а у тебя, урод, только вши, клопы и блохи.« ответить
Интересно, каких доказательств требуют европейцы?« ответить
Петя, привези им голову ихтамнета и предъяви им аккаунт этой головы в соцсетях.
Пеца берёт флаг и показывает тому кому не интересно, проблемы Вукраины дела самой Вукраины, нечего ходить побираться как бомжа« ответить
Ну не знаю, пусть предявит спутниковые снимки (может у Гугл Мапс взять) тысяч Российских солдат-невидимок и телепортируещейся техники например. Может за одно и летящего на метле Гарри Поттера в кадр поймают, он для России там шпионит.« ответить