Директор Уездного управления труда в городе Груец Мазовецкого воеводства Польши Мажанна Скочек сообщила, что с января 2018 года в стране вступят в силу новые правила трудоустройства иностранцев. Как пишет «Апостроф», согласно нововведениям, заявления поляков о намерении поручить работу иностранцу будут заменены платными разрешениями на сезонные работы.
Период выполнения работы не может превышать девять месяцев в течение календарного года, и его считают от даты въезда иностранца в Польшу. Стоимость такого документа составит 30 злотых, отметила Скочек.
Как отмечает издание, процедура выдачи разрешений на сезонную работу будет действовать в сферах сельского хозяйства, садоводства, туризма и гастрономии.
НИЩИЕ БЕЛЫЕ РАБЫ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ ОБРОК« ответить
ЗА
СВОЙ РАБСКИЙ ТРУД за ГРАНИЦЕЙ на БЕЛОГО ПЛАНТАТОРА.....
ЭТО "ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ" в "ИСТОРИИ УСПЕХА"....
Енто абздец!« ответить