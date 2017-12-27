Украинцев заставят платить за работу в ЕС(2)

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Анатолий Тарасов
16:20 27.12.2017
Экономика / Социальная экономика

С января 2018 года в Польше вступят в силу новые правила трудоустройства иностранцев. Как пишет «Апостроф», теперь иностранным работникам нужно будет приобретать платные разрешения на сезонные работы, которые позволят им трудоустроиться в сферах сельского хозяйства, садоводства, туризма и гастрономии.

Директор Уездного управления труда в городе Груец Мазовецкого воеводства Польши Мажанна Скочек сообщила, что с января 2018 года в стране вступят в силу новые правила трудоустройства иностранцев. Как пишет «Апостроф», согласно нововведениям, заявления поляков о намерении поручить работу иностранцу будут заменены платными разрешениями на сезонные работы.

 

Период выполнения работы не может превышать девять месяцев в течение календарного года, и его считают от даты въезда иностранца в Польшу. Стоимость такого документа составит 30 злотых, отметила Скочек.

 

Как отмечает издание, процедура выдачи разрешений на сезонную работу будет действовать в сферах сельского хозяйства, садоводства, туризма и гастрономии.

RT / Фото
Комментарии (2)
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ДТТ 16:40 27:12:2017

НИЩИЕ БЕЛЫЕ РАБЫ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ ОБРОК
ЗА
СВОЙ РАБСКИЙ ТРУД за ГРАНИЦЕЙ на БЕЛОГО ПЛАНТАТОРА.....
ЭТО "ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ" в "ИСТОРИИ УСПЕХА"....

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ВАСИЛИЙ 17:19 27:12:2017

Енто абздец!

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Мнение
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Павел Кириллов
25.12.2017

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