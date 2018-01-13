«Например, в баре гости смотрят российские каналы. Или соседи поют и включили русскую музыку. Мы реагируем на все случаи», — цитирует украинская газета «Вести» представителя полиции Киевской области Николая Жуковича. При это пьяного за российские песни в тюрьму не посадят, добавил он.
Жукович также отметил, что данные об этих случаях передают в СБУ, если только действительно присутствуют признаки призыва к сепаратизму. Однако чаще всего людьми, жалующимися на «сепаратистов», руководит желание отомстить. К примеру, жительница Полтавы сумела добиться лишения родительских прав отца своего ребенка только благодаря тому, что он посещал Донбасс.
Ранее сообщалось, что в Киеве появились плакаты, которые призывают местных жителей отказаться от русского языка, сравнивая его с инфекцией.
придуроошная нация хохлоублююдков!такие же пиидары как и лабууусы!« ответить
а в Россию на заработки ездят миллионами, во кастрюлеголовые нахлебники ))« ответить
В Россию ездят в основном т.н. "наваросы", что звали Путина, и за которых тот подрядился воевать в Украине. Правда как только пересекут границу Украины и России, перестанут воду на Донбассе мутить, то становятся для расеян "хохлами".« ответить
Ukraiņi rīkojas pareizi, kāda mārrutka pēc viņiem būtu vajadzīga naidīgas valsts valoda?« ответить
В Латвии не хватает врачей, а психиатров, очевидно, вообще нет. Но за граница тебе, патриотс, поможет.« ответить
большинство хохлов и не знают усраинский« ответить
valsts valoda?« ответить
Krievija ir Ukrainas ienaidnieki, ienaidnieka valoda Ukraiņiem nav vajadzīga. Latvija Jūs Ukraiņus atbalsta.« ответить
тупые свиньи« ответить
Да свиньи наверное умнее этих хохло-быдлов.« ответить