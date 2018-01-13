Украинцы стали доносить на соседей, слушающих русскую музыку(10)

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Виталий Вавилкин
19:15 13.01.2018
В мире / Украина

Борьба с «сепаратизмом» на Украине стала принимать гротескные формы. По словам сотрудников правоохранительных органов, украинцы стали вызывать полицию из-за просмотра соседями российских телеканалов и распевания русских песен, а также прослушивания русской музыки.

«Например, в баре гости смотрят российские каналы. Или соседи поют и включили русскую музыку. Мы реагируем на все случаи», — цитирует украинская газета «Вести» представителя полиции Киевской области Николая Жуковича. При это пьяного за российские песни в тюрьму не посадят, добавил он.

 

Жукович также отметил, что данные об этих случаях передают в СБУ, если только действительно присутствуют признаки призыва к сепаратизму. Однако чаще всего людьми, жалующимися на «сепаратистов», руководит желание отомстить. К примеру, жительница Полтавы сумела добиться лишения родительских прав отца своего ребенка только благодаря тому, что он посещал Донбасс.

 

Ранее сообщалось, что в Киеве появились плакаты, которые призывают местных жителей отказаться от русского языка, сравнивая его с инфекцией.

 

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (10)
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Latviešu хуууесос 19:19 13:01:2018

придуроошная нация хохлоублююдков!такие же пиидары как и лабууусы!

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Ваня 19:24 13:01:2018

а в Россию на заработки ездят миллионами, во кастрюлеголовые нахлебники ))

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Так 21:30 13:01:2018

В Россию ездят в основном т.н. "наваросы", что звали Путина, и за которых тот подрядился воевать в Украине. Правда как только пересекут границу Украины и России, перестанут воду на Донбассе мутить, то становятся для расеян "хохлами".

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Latviešu patriots 19:20 13:01:2018

Ukraiņi rīkojas pareizi, kāda mārrutka pēc viņiem būtu vajadzīga naidīgas valsts valoda?

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Ндя... 19:35 13:01:2018

В Латвии не хватает врачей, а психиатров, очевидно, вообще нет. Но за граница тебе, патриотс, поможет.

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Ваня 19:39 13:01:2018

большинство хохлов и не знают усраинский

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ыыы 19:47 13:01:2018

valsts valoda?

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Latviešu patriots 19:58 13:01:2018

Krievija ir Ukrainas ienaidnieki, ienaidnieka valoda Ukraiņiem nav vajadzīga. Latvija Jūs Ukraiņus atbalsta.

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ин-на 20:11 13:01:2018

тупые свиньи

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Наоборот 20:52 13:01:2018

Да свиньи наверное умнее этих хохло-быдлов.

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (16)