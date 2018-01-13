Борьба с «сепаратизмом» на Украине стала принимать гротескные формы. По словам сотрудников правоохранительных органов, украинцы стали вызывать полицию из-за просмотра соседями российских телеканалов и распевания русских песен, а также прослушивания русской музыки.

«Например, в баре гости смотрят российские каналы. Или соседи поют и включили русскую музыку. Мы реагируем на все случаи», — цитирует украинская газета «Вести» представителя полиции Киевской области Николая Жуковича. При это пьяного за российские песни в тюрьму не посадят, добавил он.

Жукович также отметил, что данные об этих случаях передают в СБУ, если только действительно присутствуют признаки призыва к сепаратизму. Однако чаще всего людьми, жалующимися на «сепаратистов», руководит желание отомстить. К примеру, жительница Полтавы сумела добиться лишения родительских прав отца своего ребенка только благодаря тому, что он посещал Донбасс.

Ранее сообщалось, что в Киеве появились плакаты, которые призывают местных жителей отказаться от русского языка, сравнивая его с инфекцией.