«На самом деле они не имеют к этому (ЛГБТ-сообществу“) никакого отношения, и европейские чиновники это поняли. Многие получали убежище как представители сексуального меньшинства, а потом разъезжались, заводили семьи и детей. Поэтому начали проверять», — рассказал Сергей, получивший убежище в одной из скандинавских стран.
Иногда чиновники приходили к таким беженцам домой в пять утра, проверяли, есть ли фото с партнером в соцсетях. Но потом эти проверки посчитали незаконными и отменили, пишут «Вести».
Еще одна причина, на которую ссылаются псевдобеженцы, — преследование коммунистов. Как известно, Коммунистическую партию запретили на Украине в 2015 году. Сергей отмечает, что «красных» охотно принимают в Испании и Италии.
Там любят коммунистов. Поэтому можно даже задним числом обзаводиться документами, что вы были членами Компартии, и железобетонно получите там статус, объяснил он.
Довольно легко получить убежище и жителям Донбасса. За определенную плату можно оформить документы — якобы человек с 2014 года жил на юго-востоке Украины или в «аннексированном» Крыму.
«Для этого берут фото и вырезки из газет, где бомбят Волноваху, а я в это время там жил, предлагают справки и телефоны „двух соседей“. Это стоит 2,5 тысячи евро. А один знакомый львовянин так и уехал», — поделился собеседник издания.
Обычно «беженцы» покупают путевку в какую-либо страну или, например, едут туда на конференцию. Там они снимают жилье и идут в ближайший полицейский участок заявлять, что в родной стране их преследуют.
Это можно делать и сразу на границе, но тогда высока вероятность, что отправят в лагерь для беженцев. А условия там — страх и ужас: куча людей из арабских стран, ужасное питание, постоянные конфликты и разборки, подчеркнул Сергей.
В международной группе компаний «Феод Групп», которая специализируется на оказании юридических и бизнес-услуг, советуют эмигрировать в Европу после приобретения там бизнеса.
«Что касается континентальной Европы, то самый простой способ — это приобрести там бизнес за 50—60 тысяч евро и работать на себя. Мы помогаем доказать прозрачность доходов. Получение политического убежища — крайне дорогостоящее мероприятие, которое обойдется не менее чем в 30 тысяч евро», — объяснила представитель компании.
Cтранно,а чего это свидомые майдауны бегут из созданного ими проевропейского рая?« ответить
видимо от счастья - зрады переможной или там скачется выше и кастрюли крепче.« ответить
Всех геев проверить в деле! Комунистам сдать по литру крови!« ответить
Поржал. Спасибо.« ответить
Поржал. Спасибо..« ответить
Геев проверить на деле,« ответить
а вот коммунистов - на электростуле с детектором лжи.
Комуняги до полусмерти долбят геев, меняемся местами и геи прахают комуняг до полусмерти и так до победы правых!« ответить
Про стул это клас! Гея на стул, сверху комунист и дать малую дозу тока ...« ответить
Пусть проходят тест« ответить
a krim to nas« ответить
как были про ститутками так ими и остались« ответить