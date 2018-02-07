Украинцы выдают себя за геев и коммунистов ради убежища в ЕС(11)

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Виталий Вавилкин
15:30 07.02.2018
В мире

Граждане Украины достаточно часто просят политического убежища за границей. Беженцы заявляют о преследовании по политическим мотивам, жалуются на принудительный призыв в зону «АТО». Многие утверждают, что подвергаются гонениям из-за нетрадиционной сексуальной ориентации.

«На самом деле они не имеют к этому (ЛГБТ-сообществу“) никакого отношения, и европейские чиновники это поняли. Многие получали убежище как представители сексуального меньшинства, а потом разъезжались, заводили семьи и детей. Поэтому начали проверять», — рассказал Сергей, получивший убежище в одной из скандинавских стран.

 

Иногда чиновники приходили к таким беженцам домой в пять утра, проверяли, есть ли фото с партнером в соцсетях. Но потом эти проверки посчитали незаконными и отменили, пишут «Вести».

 

Еще одна причина, на которую ссылаются псевдобеженцы, — преследование коммунистов. Как известно, Коммунистическую партию запретили на Украине в 2015 году. Сергей отмечает, что «красных» охотно принимают в Испании и Италии.

 

Там любят коммунистов. Поэтому можно даже задним числом обзаводиться документами, что вы были членами Компартии, и железобетонно получите там статус, объяснил он.

Довольно легко получить убежище и жителям Донбасса. За определенную плату можно оформить документы — якобы человек с 2014 года жил на юго-востоке Украины или в «аннексированном» Крыму.

 

«Для этого берут фото и вырезки из газет, где бомбят Волноваху, а я в это время там жил, предлагают справки и телефоны „двух соседей“. Это стоит 2,5 тысячи евро. А один знакомый львовянин так и уехал», — поделился собеседник издания.

 

Обычно «беженцы» покупают путевку в какую-либо страну или, например, едут туда на конференцию. Там они снимают жилье и идут в ближайший полицейский участок заявлять, что в родной стране их преследуют.

 

Это можно делать и сразу на границе, но тогда высока вероятность, что отправят в лагерь для беженцев. А условия там — страх и ужас: куча людей из арабских стран, ужасное питание, постоянные конфликты и разборки, подчеркнул Сергей.

 

В международной группе компаний «Феод Групп», которая специализируется на оказании юридических и бизнес-услуг, советуют эмигрировать в Европу после приобретения там бизнеса.

 

«Что касается континентальной Европы, то самый простой способ — это приобрести там бизнес за 50—60 тысяч евро и работать на себя. Мы помогаем доказать прозрачность доходов. Получение политического убежища — крайне дорогостоящее мероприятие, которое обойдется не менее чем в 30 тысяч евро», — объяснила представитель компании.

 

 

vesti.ru / Фото
Комментарии (11)
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3a что боролись? 15:36 07:02:2018

Cтранно,а чего это свидомые майдауны бегут из созданного ими проевропейского рая?

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хрен их щэневмэрлов знает, чего бегут, 15:47 07:02:2018

видимо от счастья - зрады переможной или там скачется выше и кастрюли крепче.

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СССР 15:36 07:02:2018

Всех геев проверить в деле! Комунистам сдать по литру крови!

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Супер! 15:45 07:02:2018

Поржал. Спасибо.

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Супер! 15:46 07:02:2018

Поржал. Спасибо..

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А лучше 15:49 07:02:2018

Геев проверить на деле,
а вот коммунистов - на электростуле с детектором лжи.

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иван 16:17 07:02:2018

Комуняги до полусмерти долбят геев, меняемся местами и геи прахают комуняг до полусмерти и так до победы правых!

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СССР 16:19 07:02:2018

Про стул это клас! Гея на стул, сверху комунист и дать малую дозу тока ...

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Саня 16:21 07:02:2018

Пусть проходят тест

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lohotrons 16:24 07:02:2018

a krim to nas

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русский 16:35 07:02:2018

как были про ститутками так ими и остались

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (5)