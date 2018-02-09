Украине заплатить России не под силу(1)

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Анатолий Тарасов
12:44 09.02.2018
Экономика / Мировая экономика

Минфин Украины в 2018 году планирует занять на внутреннем и внешнем рынках более восьми миллиардов долларов. Киев надеется получить также 3,5 миллиарда долларов от МВФ. Как обычно, новые кредиты пойдут на погашение старых. При этом еще придется как-то разобраться с долгом перед Москвой.

Государственный долг Украины превышает 76 миллиардов долларов. Это примерно 85% ВВП. Только за прошлый год долг увеличился более чем на пять миллиардов долларов.

 

Обслуживание госдолга дорого обходится украинской экономике. Так, в 2018 году на это понадобится порядка 10 миллиардов долларов. В частности, по реструктуризированным евробондам 2015 года Киеву предстоит выплатить почти миллиард долларов, по кредитам МВФ — 1,6 миллиарда долларов.

 

Поэтому украинскому Минфину приходится прибегать к внешним и внутренним заимствованиям. В октябре прошлого года глава ведомства Александр Данилюк отчитался о размещении евробондов на три миллиарда долларов. Гособлигации с доходностью выше семи процентов годовых выкупили главным образом инвесторы из США и Великобритании.

 

Погашать их предстоит четырьмя равными траншами в 2031-2032 годах. При этом на счета казначейства страны поступило только 1,32 миллиарда долларов. На выкуп ранее выпущенных государственных ценных бумаг сразу же направили 1,68 миллиарда.

 

Решение было вынужденным — без привлечения новых займов Украина не в состоянии платить по старым долгам. «Возвращение на внешние рынки заимствований исключает дефолт в 2019 году», — заявил тогда Данилюк.

 

Эксперты не разделяют его оптимизм. Они считают, что Украина уже в первой половине 2019 года может обанкротиться. «С учетом непрекращающейся эмиссии долгов и роста стоимости их обслуживания дефолт практически неизбежен», — говорит аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко. Выпуск гособлигаций на 8,5 миллиарда долларов ситуацию не спасет, а даст лишь временную передышку.

 

В то же время есть основания сомневаться, что Киеву в принципе удастся разместить евробонды. Положение на финансовых рынках после обвального падения бирж США в начале текущей недели явно не в пользу Украины. В таких условиях инвесторы покидают развивающиеся рынки, отдавая предпочтение более надежным финансовым инструментам, чем, например, украинские гособлигации.

 

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков также напомнил о низких кредитных рейтингах Украины, что делает ее непривлекательной в глазах иностранных инвесторов.

 

Международное агентство Fitch в конце октября 2017 года подтвердило рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах на уровне «В-» со стабильным прогнозом. Как отмечали в Fitch, это отражает «слабую внешнюю ликвидность, высокую государственную долговую нагрузку и структурные недостатки на фоне слабого банковского сектора, институциональных ограничений, геополитических и политических рисков».

 

По мнению Юденкова, едва ли не единственная возможность для Киева получить новые кредиты — напрямую договориться с МВФ или Европейским банком реконструкции и развития.

 

До конца апреля перед Украиной неизбежно возникнет вопрос — где взять три миллиарда долларов, чтобы рассчитаться с Россией? Эксперты не верят, что Киев проявит сознательность. Денег на это у Украины нет.

 

 

Игорь Наумов

РИА Новости / Фото
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