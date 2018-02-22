Украинец в Берлине показал фильм «День Победы»(2)

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14:40 22.02.2018
Кино / Новости кино

Кинокритики на Берлинале неоднозначно приняли противоречивый фильм Сергея Лозницы «День Победы».

Документальная картина украинского режиссера была представлена мировой прессе во вторник в рамках параллельной программы фестиваля «Форум».

 

Фильм показывает, как 9 мая в берлинском Трептов-парке у советского военного мемориала собираются сотни людей, чтобы отметить День Победы.

 

Несмотря на недолгий хронометрах (94 минуты), многие зрители стали уходить из зала менее чем через час с начала показа и продолжали покидать его до финала картины. Оставшиеся в зале критики встретили финал фильма сдержанными аплодисментами.

 

Лозница в своей новой работе показывает, что происходит в Трептов-парке с самого утра — как люди, одетые в том числе в советскую военную форму, с цветами и флагами — СССР, России, Украины, бывших советских республик, — собираются у мемориала. Некоторые приходят со своими животными: в одной из первых сцен зрителям показывают, как пара собак тянет тележку с изображением Иосифа Сталина и надписью «Спасибо», в которой тоже находятся букеты цветов. Параллельно за кадром звучит выступление на немецком одного из пришедших, который утверждает, что Вторая мировая война не закончена, рассуждает о фашизме, германской оппозиции.

 

Среди тех, кто приходит в парк, режиссер также показывает членов байкерского клуба «Ночные волки».

 

После возложения цветов к мемориалу многие начинают петь песни военных лет, танцевать народные танцы, фотографируя и снимая происходящее на мобильные телефоны.

 

Перебивками происходящему служат крупные планы фрагментов барельефа парка.

 

Под финал картины показан диалог между двумя людьми, которые спорят о том, канул ли фашизм в лету или нет.

 

68-й Берлинский кинофестиваль продлится до 25 февраля.

Интерфакс / Фото
Комментарии (2)
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Profile_default
Саня 14:49 22:02:2018

Специально сейчас почитал интервью режиссёра "Сбоде"
Цитата: "Я не знаю больше в мире таких мест, где страна, которая победила другую страну, в столице побежденного государства празднует победу"
О чём можно говорить с ним и о фильме, если человек не понимает, что немцы ТОЖЕ празднуют победу над нацизмом.

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парадокс 15:40 22:02:2018

немцы ТОЖЕ празднуют победу над нацизмом.
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только npoeболты не празднуют,ибо как можно праздновать Победу над самим собой?

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

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