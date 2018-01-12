Украинская активистка Femen напала на президента Чехии (+ВИДЕО)(1)

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Виталий Вавилкин
22:00 12.01.2018
Lifenews / Интересно

В Праге в день президентских выборов на избирательном участке, где голосовал действующий глава государства Милош Земан, произошел инцидент.

Украинская активистка движения Femen внезапно выскочила из толпы журналистов и оголила грудь, на которой была надпись «Земан — потаскуха Путина». Эту же фразу она прокричала несколько раз.

 

По информации «Чешского телевидения», речь идет об активистке Ангелине Диаш. До появления Земана на избирательном участке в столице Чехии она пряталась в толпе представителей СМИ. Когда глава государства подошел к столу избирательной комиссии и готовился предъявить свои документы, Диаш подбежала к нему.

 

Судя по видео с избирательного участка, уже опубликованному в интернете, активистка Femen на ходу сняла с себя рубашку, оголив грудь с провокационной надписью. В метре от Земана девушку остановил один из охранников президента, сбив ее с ног и повалив на пол.

 

Сразу после этого активистке заломили руки за спину и надели наручники. Вскоре ее вывели из помещения.

Из-за инцидента служба безопасности президента Чехии вывела Земана из помещения для голосования. Однако спустя несколько минут глава государства вернулся и опустил бюллетень в урну.

 

«Как вы видите, моя охрана работает достаточно хорошо, потому что она (активистка Femen) так и не добралась до меня», — прокомментировал инцидент Земан.

 

Президентские выборы в Чехии проходят в течение двух дней — 12-го и 13 января. На главный пост в стране претендуют девять человек, включая и самого Земана, которого социологи и эксперты называют главным фаворитом президентской гонки.

NEWSru.com / Фото
Комментарии (1)
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Да 22:34 12:01:2018

Я знаю кто это. Это переодетый выпердыш Ванятка. Вот что злоба с людьми делает.

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (9)

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