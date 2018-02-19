Лидер украинских радикалов Николай Коханивский заявил, что погромы расположенных в Киеве российских объектов будут продолжаться. Как передаёт «Корреспондент», Коханивский подчеркнул, что активисты будут продолжать свои акции, пока государство не запретит в стране деятельность структур «страны-агрессора».

Лидер украинских радикалов Николай Коханивский сообщил, что погромы расположенных в Киеве российских объектов будут продолжаться. Как пишет «Корреспондент», об этом он заявил после завершения марша «Смерть России» в центре украинской столицы.

«Мы и дальше будем громить российские объекты в Киеве, если государство не будет действовать и не запретит деятельность структур страны-агрессора», — подчеркнул Коханивский.

Он назвал проведённую акцию «удачным флешмобом», добавив, что к нему присоединились 300—400 человек. Также он подтвердил, что никого из участников марша не задержали.

Как напоминает издание, 18 февраля представители националистических организаций провели в Киеве акцию под названием «Смерть России». Участники марша булыжниками и яйцами забросали здание Россотрудничества, а также повредили фасады Сбербанка и Альфа-банка. После завершения акции они провели короткий митинг, во время которого сожгли флаг России.