Украинские радикалы обещают угрожать России(20)

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Анатолий Тарасов
13:22 19.02.2018
В мире / Политика

Лидер украинских радикалов Николай Коханивский заявил, что погромы расположенных в Киеве российских объектов будут продолжаться. Как передаёт «Корреспондент», Коханивский подчеркнул, что активисты будут продолжать свои акции, пока государство не запретит в стране деятельность структур «страны-агрессора».

Лидер украинских радикалов Николай Коханивский сообщил, что погромы расположенных в Киеве российских объектов будут продолжаться. Как пишет «Корреспондент», об этом он заявил после завершения марша «Смерть России» в центре украинской столицы.

 

«Мы и дальше будем громить российские объекты в Киеве, если государство не будет действовать и не запретит деятельность структур страны-агрессора», — подчеркнул Коханивский.

 

Он назвал проведённую акцию «удачным флешмобом», добавив, что к нему присоединились 300—400 человек. Также он подтвердил, что никого из участников марша не задержали.

 

Как напоминает издание, 18 февраля представители националистических организаций провели в Киеве акцию под названием «Смерть России». Участники марша булыжниками и яйцами забросали здание Россотрудничества, а также повредили фасады Сбербанка и Альфа-банка. После завершения акции они провели короткий митинг, во время которого сожгли флаг России.

Корреспондент.net / Фото
Комментарии (20)
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кот 13:27 19:02:2018

Кодла закрывших морды уродов!Идите на линию разграничения с ДНР и ЛНР.Там и покажите свою храбрость-шакалы фашистские.

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Latviešu patriots 13:27 19:02:2018

Apsveicu Ukraiņu nacionālistus ar drosmīgu un veiksmīgu pasākumu . Ar untermenšiem savādāk nevar, tie saprot tikai dūri purnā! Tā turpināt!

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Палата номер 6 13:35 19:02:2018

" Tā turpināt! " как скажешь, дорогой.))))

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Ты суслика видишь? 13:50 19:02:2018

А вот потрошенковские братки во власти в 404 утверждают, что это "кремлёвские титушки" устраивают показательные погромы российских объектов, с целью дискредитировать Усраину в глазах всего мира! :)
И кому теперь верим?! :)
А то, что всем этим скаклам скоро будет личный кирдык, всем без исключения, ибо фактов для "нюренберга" над ними накоплено через край (сами же и старались), это я вам точно гарантирую! И уже скоро!

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Правда тут 15:16 19:02:2018

Собачка которая угрожает она не кусается.

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шабош чернобыльских мутантов 13:29 19:02:2018

А чё ж погромы то против "агрессора",да ещё в Киеве?:)А сцыкотно поехать "погромить" тогоже "агрессора" вживую, в Новороссии или в Крыму?!
А ,кусок трусливого бандерложьего дерьма?!

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Погромы будут продолжаться 13:29 19:02:2018

А то! Украина це Европа ! )))))

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ин-на 14:16 19:02:2018

хорошо бы хохложопые свои "мирные" марши и перенесли туда - в европу

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Ваня 13:33 19:02:2018

Молодцы... Пусть у них все получится

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Да Ваня, 13:52 19:02:2018

это ОНИ тренируются!!! Скоро в Риге будут ПРАКТИКОВАТЬСЯ на 100 летие НЕЗАЛЕЖНОСТИ Латвии!!!!!!!!!

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123

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (16)

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