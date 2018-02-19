Лидер украинских радикалов Николай Коханивский сообщил, что погромы расположенных в Киеве российских объектов будут продолжаться. Как пишет «Корреспондент», об этом он заявил после завершения марша «Смерть России» в центре украинской столицы.
«Мы и дальше будем громить российские объекты в Киеве, если государство не будет действовать и не запретит деятельность структур страны-агрессора», — подчеркнул Коханивский.
Он назвал проведённую акцию «удачным флешмобом», добавив, что к нему присоединились 300—400 человек. Также он подтвердил, что никого из участников марша не задержали.
Как напоминает издание, 18 февраля представители националистических организаций провели в Киеве акцию под названием «Смерть России». Участники марша булыжниками и яйцами забросали здание Россотрудничества, а также повредили фасады Сбербанка и Альфа-банка. После завершения акции они провели короткий митинг, во время которого сожгли флаг России.
Кодла закрывших морды уродов!Идите на линию разграничения с ДНР и ЛНР.Там и покажите свою храбрость-шакалы фашистские.« ответить
Apsveicu Ukraiņu nacionālistus ar drosmīgu un veiksmīgu pasākumu . Ar untermenšiem savādāk nevar, tie saprot tikai dūri purnā! Tā turpināt!« ответить
" Tā turpināt! " как скажешь, дорогой.))))« ответить
А вот потрошенковские братки во власти в 404 утверждают, что это "кремлёвские титушки" устраивают показательные погромы российских объектов, с целью дискредитировать Усраину в глазах всего мира! :)« ответить
И кому теперь верим?! :)
А то, что всем этим скаклам скоро будет личный кирдык, всем без исключения, ибо фактов для "нюренберга" над ними накоплено через край (сами же и старались), это я вам точно гарантирую! И уже скоро!
Собачка которая угрожает она не кусается.« ответить
А чё ж погромы то против "агрессора",да ещё в Киеве?:)А сцыкотно поехать "погромить" тогоже "агрессора" вживую, в Новороссии или в Крыму?!« ответить
А ,кусок трусливого бандерложьего дерьма?!
А то! Украина це Европа ! )))))« ответить
хорошо бы хохложопые свои "мирные" марши и перенесли туда - в европу« ответить
Молодцы... Пусть у них все получится« ответить
это ОНИ тренируются!!! Скоро в Риге будут ПРАКТИКОВАТЬСЯ на 100 летие НЕЗАЛЕЖНОСТИ Латвии!!!!!!!!!« ответить