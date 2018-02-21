В здании Оболонского районного суда Киева, где в среду, 21 февраля должен состояться допрос президента Украины Петра Порошенко по делу о госизмене бывшего лидера страны Виктора Януковича, усилены меры безопасности — на входе в суд всех женщин просили расстегнуть верхнюю одежду. Об этом сообщает «Страна.ua».

Таким образом, правоохранительные органы желают избежать провокаций. Отмечается, что благодаря этой тактике была обнаружена активистка движения Femen, которую забрали в райотдел полиции.

Проверки проводятся и внутри суда. «Всех женщин-блондинок заводят в туалет и заставляют раздеваться — снимать свитера, рубашки и платья», — уточняет издание. Кроме того, перед входом в сам зал заседаний правоохранители организовали еще одну комнату для досмотра.

В Femen уже отреагировали на действия киевской полиции. «Движение Femen акцентирует внимание мировой общественности на средневеково-диких мерах, применяемых охраной Порошенко. На входе в здание суда, в лучших традициях гитлеровского нацизма, входящие в здание женщины были подвергнуты унизительной процедуре телесного досмотра. Движение Femen впервые за всю свою десятилетнюю практику международных мирных протестов сталкивается с такой шовинистической мерой. Данный прецедент как нельзя лучше характеризует режим Порошенко и его тенденции к тоталитаризму. Секстремистку Femen увезли в неизвестном направлении, связи с ней нет. Инквизиция не пройдет! Режим, воющий с женским телом, обречен», — говорится в заявлении организации.

При этом сам Порошенко в суд не явится. Из президентской администрации в суд поступило ходатайство о даче показаний посредством видеосвязи, которое было удовлетворено. Допрос президента Украины начнется в 14:00 по местному времени и продлится полтора часа.