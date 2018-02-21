Таким образом, правоохранительные органы желают избежать провокаций. Отмечается, что благодаря этой тактике была обнаружена активистка движения Femen, которую забрали в райотдел полиции.
Проверки проводятся и внутри суда. «Всех женщин-блондинок заводят в туалет и заставляют раздеваться — снимать свитера, рубашки и платья», — уточняет издание. Кроме того, перед входом в сам зал заседаний правоохранители организовали еще одну комнату для досмотра.
В Femen уже отреагировали на действия киевской полиции. «Движение Femen акцентирует внимание мировой общественности на средневеково-диких мерах, применяемых охраной Порошенко. На входе в здание суда, в лучших традициях гитлеровского нацизма, входящие в здание женщины были подвергнуты унизительной процедуре телесного досмотра. Движение Femen впервые за всю свою десятилетнюю практику международных мирных протестов сталкивается с такой шовинистической мерой. Данный прецедент как нельзя лучше характеризует режим Порошенко и его тенденции к тоталитаризму. Секстремистку Femen увезли в неизвестном направлении, связи с ней нет. Инквизиция не пройдет! Режим, воющий с женским телом, обречен», — говорится в заявлении организации.
При этом сам Порошенко в суд не явится. Из президентской администрации в суд поступило ходатайство о даче показаний посредством видеосвязи, которое было удовлетворено. Допрос президента Украины начнется в 14:00 по местному времени и продлится полтора часа.
Ā ņefig provokācijas pret likumīgo Ukrainas valdību taisīt!« ответить
пришедшей незаконным путём, путём госпереворота« ответить
Tā bija demokrātiska Ukraiņu tautas revolūcija pret noziedzīgo un prokrievisko Janukoviča huntu! Tātad pašreizējā valdība ir likumīgi un demokrātiski nākusi pie varas!« ответить
щас при Потрошенко кровавом, времена куда хуже чем при Януке« ответить
Nebūtu Krievija jaukusies Ukrainas iekšējās lietās, viss būtu labi!« ответить
Призмоголовый глист сейчас мои слова (про провокации против законной власти) повторил, когда тот Майдан устраивали против Януковича и на госдеповские денежки! А ведь тогда и сейчас, он считает, что это была "справедливая революция", хотя у себя дома, в Латвии, если бы кто-то пошёл на штурм Сейма с коктейлями Молотова наперевес, это была бы сразу провокация, а не революция!« ответить
Вот такое вот дерьмо у глиста в пустой башке, сам себе всегда противоречит! :)
так а кто печеньки раздавал на майдане, кто приезжал к правительству вукраины и проводил инструктаж...не Омериканцы разве?« ответить
Susļiku vērotājam. Nejauc pirkstu ar locekli! Tās ir divas pilnīgi pretējas situācijas! Protams, darbības pret Latviešu ievēlētu Saeimu būtu krievu provokācija! Savukārt cīņa ar Janukoviča prokrievisko huntu bija Ukraiņu tautas revolūcija! Latvieši atbalsta Ukraiņu tautas taisnīgo cīņu pret krievu nacistiem!« ответить
почему патриот и ваня такие тупые ?. гонят во всех комментариях вигню и хотят показать себя умными .« ответить
Януковича избрал народ Украины в ходе свободных выборов и под наблюдением западных наблюдателей, а вот жечь представителей правопорядка и свергать избранную власть, да ещё явно на деньги иностранного государства и при прямой поддержке - уголовное преступление! Так что, никакой революции там не было, а последующие выборы - это был фарс, организованный нацистами и бандитами и под стволами пулемётов (даже присягу депутаты Рады с пулемётом в президиуме приняли)!« ответить
И если ты считаешь кровавый переворот законным, то такой будет законен и тут!
А если нет, то на нет и суда нет! Выбирай! :)
Да! И Янык ну никак не был прокремлёвским, он был настоящим щирым скаклом, который хотел и на х сесть, и рыбку схесть, ибо уже был обещан штатам Крым под базу и обещан Донбасс штатовским сланцевикам (в том числе сыну Байдена)!
Не вмешивались бы в янки в дела суверенного, демократического выбранного президента-! Янукович шел на все уступки и так бы ушел с поста - зачем было на него покушаться на следущий день?« ответить
Одно слово- блондинка.« ответить
Борьба с глистами как ты и вооружённых захватчиков украинского правительства будет победой над фашизмом и паразитами.« ответить
No sūdainas krievu cērmes dzirdu! Ukrainā valda demokrātiska Ukraiņu nacionālā valdība!« ответить
Тебе свинопасу не понять что такое демократия.Ты живешь в свинарнике и жрешь говно)))« ответить
А потом ты сдохнешь как патриот под мостом)))
Жирный алкаш боится за свою поганую жизнь)))« ответить
Tu to par sevi vai Putinu?« ответить
я про твоего папашу)))« ответить
Es zināju bastard, ka sūdainais Putins ir tavs tēvs!« ответить
На Донбассе возле села Крымское погибла старшая медсестра медицинской роты 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Сабина Галицкая. Об этом сообщили в пресс-службе Отдельной горно-штурмовой бригады.« ответить
"Вчера, во время предоставления гражданскому населению медицинской помощи были обстреляны наши медики. Погибла наша сестра – медик, военнослужащий и человек с большим сердцем – Сабина", - говорится в сообщении.
По данным военных, трагедия произошла накануне, 20 февраля, еще один боец был ранен.
"Мы обещаем, что путинские подонки заплатят за это максимальную цену. Убивать женщин и мирных жителей - это все, на что способны проклятые российские оккупанты", - добавили в бригаде.
Девушке было всего 23 года.
За прошедшие сутки боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ в зоне АТО.
Погиб один украинский военнослужащий, пятеро - получили ранения, еще двое - получили боевое травмирования.
Курт Волкер: Украина сможет покупать все необходимое ей вооружение« ответить
«Мы сохраняем помощь, которая предоставляется бесплатно, но в то же время Украина получает право покупать вооружение».
Украина сможет покупать у США недостающее оружие
Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что программа военной помощи Украине предусматривает как бесплатное вооружение, так и его продажу.
«Как вы знаете, во времена администрации Обамы США также оказывали Украине помощь в сфере безопасности, но действовало четкое ограничение: не должно было быть ничего летального. Администрация Трампа сняла это ограничение времен Обамы. Это расширяет возможности США по поддержке Украины», — сказал Волкер.
«Да, «Джавелины» будут частью такой помощи, но речь идет о гораздо большем. Наша цель – восполнить пробелы в вооружении украинской армии, повысив способность ВСУ защищать свою территорию. Мы сохраняем помощь в сфере безопасности, которая предоставляется бесплатно, но в то же время Украина получает право покупать то вооружение, которого ей не хватает», — заявил он.
По словам спецпредставителя США, задача его страны заключается не в том, чтобы усугубить конфликт предоставлением летального вооружения, а в том, чтобы помочь Украине эффективнее защищаться.