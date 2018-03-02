Украинский генерал: Украина готова воевать с Россией(33)

Лента новостей
Когда Латвия избавится от мусора Сотрудники ABLV приглашают всех для последней фотографии Fox: Школьники США смогут менять пол и расу втайне от родителей Чем опасен лишний вес 10 правил семейной жизни, которые можно и нужно нарушить Военный психоз в России. Как послание Путина обсуждали на телевидении Дети послевоенной Риги 7 самых ужасных вещей, которые ты можешь сделать со своими волосами Почему Римшевич не может остаться главой Банка Латвии
Eще в разделе
Fox: Школьники США смогут менять пол и расу втайне от родителей Военный психоз в России. Как послание Путина обсуждали на телевидении Поляки пообещали помочь Украине СМИ: почему женщины хотят Путина «Газпром» жёстко рубанул по Украине
Герман Бергер
18:15 02.03.2018
В мире / Украина

Украинский генерал Олег Грунтковский заявил, что ВСУ с момента начала конфликта в Донбассе усилились и теперь способны воевать с Россией. Как пишет «Обозреватель», военный также подчеркнул, что Украина с нуля создала более десяти новых бригад, у которых есть серьёзная мотивация защищать страну не на словах, а на деле.

Вооружённые силы Украины с момента начала конфликта в Донбассе усилились и теперь способны воевать с Россией. Как пишет «Обозреватель», об этом заявил начальник управления морально-психологического обеспечения Генштаба ВСУ генерал-майор Олег Грунтковский.

 

 

«Сейчас армия выросла — мы с нуля создали более десяти новых бригад. И это не просто цифры. Новые бригады способны воевать с внешним врагом — Россией. Кроме того, сейчас в вооружённых силах служат уже совсем другие люди. У них другая психология. Они чётко осознают свою миссию. У них серьёзная мотивация защищать свою страну не на словах, а на деле», — заявил Грунтковский.

 

Он также отметил изменение отношения государства к армии.

 

«Как следствие, материально-техническое и социальное обеспечение значительно улучшилось, самое главное — возросло уважение и доверие украинского общества к нашим военным. Люди сейчас хорошо понимают, зачем стране вооружённые силы, какую функцию они выполняют. Сегодня уже можно уверенно говорить, что социум понимает, что ВСУ сыграли основную роль в сохранении государства», — добавил военный.

 

Он также высказал несогласие с распространенным мнением о том, что до начала военного конфликта в Донбассе на Украине не было армии.

 

«Армия, конечно, была. Но вопрос в том, на что она реально была способна, могла ли она защитить страну от внешней агрессии? Ответ будет отрицательным, потому что, как показали вызовы 2014 года, в армии было множество проблем — начиная с системы управления, заканчивая материальным, медицинским, техническим, даже морально-психологическим обеспечением ВСУ. Важно понимать, что Украина всегда была ментально мирной страной и все реформы ранее были нацелены на сокращение как вооружения, так и личного состава», — пояснил член Генштаба.

ИНО TV / Фото
Комментарии (33)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
ваня 18:21 02:03:2018

Отличная новость..наконец..поможем уараине

« ответить
Profile_default
22 18:25 02:03:2018

Чем ты поможешь ? Своим ядом?

« ответить
Profile_default
давай,давай 18:28 02:03:2018

анальный вояка

« ответить
Profile_default
narod 19:04 02:03:2018

so skaklov vesj mir rzot, oni toka smirnimi zhiteljami voevatj mogut

« ответить
Profile_default
ну, так уперод! 19:10 02:03:2018

Генерал отвечает за морально- психологическое обеспечение бандеровского войска. Чтобы вовремя подвозили на передовую памперсы, валериановые капли. Как только подвезут, свидомые сразу в атаку на Россию пойдут. Ну, так вперёд, нацистская мерзота! Чего ждете?

« ответить
Profile_default
платному уроду 20:21 02:03:2018

ты, ушлюпок, вместо "с" поставил букву "а"!

« ответить
Profile_default
ваня 18:21 02:03:2018

Возьмите меня служить в ВСУ.Я буду служить м инетч иком. КАк Олег Ляшко.

« ответить
Profile_default
Ринька 18:25 02:03:2018

Для начала на моём потренеруйся.

« ответить
Profile_default
На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 18:23 02:03:2018

Саакашвили спросите о мотивации грузин 08.08.08. Ах да, вы же его выпиздили из державы. Ну хоть по скайпу... ДБ.

« ответить
Profile_default
22 18:23 02:03:2018

Зловещее предзнаменование случилось в Мариуполе накануне. Дерзкий ураган, который обрушился на город четко разорвал самый большой в городе флаг страны на две части

« ответить
Profile_default
хохлы гнотовы воевать 18:26 02:03:2018

а российских войск нет,они не пришли

« ответить
Profile_default
СМЕРШ 18:38 02:03:2018

До тла сжечь проросийскую часть данбабве..и навести там порядок

« ответить
1234

Мнение
78367e0dba6a457c9c6e5c653a54-col15
Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства 

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV