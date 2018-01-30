Украинский писатель Юрий Винничук обвинил классиков русской литературы Михаила Булгакова и Александра Пушкина в плагиате.

В своей колонке на портале «Збруч» Винничук заявил, что любой разбирающийся в литературе человек «легко увидит всю вторичность романа «Мастер и Маргарита». По мнению украинца, Булгаков набрал идей у разных авторов — Пьера Мак-Орлана, Александра Дюма, Марка Твена и Густава Майринка.

«Словом, с Булгаковым проблема. Впрочем, как и с Пушкиным, которого французы не воспринимают, считая обычным эпигоном французской поэзии», — пишет Винничук.

По словам украинского литератора, многие классические стихотворения Пушкина являются «перепевами» с иностранного языка.

Ранее Директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил об опасности «щупалец русского мира», к которым причислил музыкантов Владимира Высоцкого и Виктора Цоя, писателя Михаила Булгакова и других деятелей культуры. По мнению Вятровича, их творчество напоминает украинцам о едином культурном пространстве с Россией.