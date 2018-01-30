В своей колонке на портале «Збруч» Винничук заявил, что любой разбирающийся в литературе человек «легко увидит всю вторичность романа «Мастер и Маргарита». По мнению украинца, Булгаков набрал идей у разных авторов — Пьера Мак-Орлана, Александра Дюма, Марка Твена и Густава Майринка.
«Словом, с Булгаковым проблема. Впрочем, как и с Пушкиным, которого французы не воспринимают, считая обычным эпигоном французской поэзии», — пишет Винничук.
По словам украинского литератора, многие классические стихотворения Пушкина являются «перепевами» с иностранного языка.
Ранее Директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил об опасности «щупалец русского мира», к которым причислил музыкантов Владимира Высоцкого и Виктора Цоя, писателя Михаила Булгакова и других деятелей культуры. По мнению Вятровича, их творчество напоминает украинцам о едином культурном пространстве с Россией.
Интересно,этот "очень известный" писатель сам то верит про что говорит?« ответить
натягивает!« ответить
все знают, что библейский Навуходоносор фараон египетский, тоже был из хохлов! Та много, ой много в миру усяких великих людын, были хохлами! Дажа, сам Адам, родился вже, хохлом!А уж про писак усяких, та шо, зазря балакать. плюнуть некуда, в хохла попадешь))) Та и у нас на Родинке, у Латвии, тож, хохол на хохле!Мероприятия проводим, скоро скакать будемо, мартовское обострение в нас!))) А там, вже и покрышки жечь будемо! Усему свое времечко, ждите )))« ответить