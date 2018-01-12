Украинский премьер предложил России вернуть Крым вместе с военной техникой(4)

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Виталий Вавилкин
21:15 12.01.2018
В мире / Украина

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил Москве вместе с военной техникой вернуть и Крым. Так он ответил на слова российского лидера Владимира Путина, сообщает телеканал «112 Украина».

«Встречное предложение президенту РФ — предлагаю вместе с флотом вернуть Крым. Готовы принять в ближайшее время», — заявил премьер журналистам во время визита в Мариуполь. Эти слова он произнес на русском языке.

 

11 января на встрече с руководителями российских СМИ Путин предложил вернуть Украине военную технику, оставшуюся на полуострове.

 

«Мы готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику», — пояснил он, уточнив, что боевые машины находятся «в плачевном состоянии». Кроме того, Москва согласна пригласить украинских военных для участия в утилизации опасного и не подлежащего транспортировке боезапаса.

 

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

 

Lenta.ru / Фото
Комментарии (4)
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Цыник 21:36 12:01:2018

Гройсман- настоящая хохлятская фамилия..

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Апис 21:39 12:01:2018

Пусть у него больше болит голова о секторе Газа и западном береге Иордана.

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Вопрос 22:07 12:01:2018

А что, уши от дохлого осла у него уже есть?

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Петровмч 22:11 12:01:2018

Встречное предложение: вместе с Украиной вернуть все производства,построенные на Украине в её составе в СССР: концерн "Антонов" и разные прочие Кразы.
Эти идиоты не могут ничего друого, как красть, закрывать, воровать.
Но всему есть предел.

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (9)

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