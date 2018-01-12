Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил Москве вместе с военной техникой вернуть и Крым. Так он ответил на слова российского лидера Владимира Путина, сообщает телеканал «112 Украина».

«Встречное предложение президенту РФ — предлагаю вместе с флотом вернуть Крым. Готовы принять в ближайшее время», — заявил премьер журналистам во время визита в Мариуполь. Эти слова он произнес на русском языке.

11 января на встрече с руководителями российских СМИ Путин предложил вернуть Украине военную технику, оставшуюся на полуострове.

«Мы готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику», — пояснил он, уточнив, что боевые машины находятся «в плачевном состоянии». Кроме того, Москва согласна пригласить украинских военных для участия в утилизации опасного и не подлежащего транспортировке боезапаса.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.