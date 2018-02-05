Ориентировочная дата проведения мероприятия — 10 февраля, место проведения — Рыночная площадь.
Как пишет Вентас Балсс, партнёрами в организации мероприятия являются администрация Вентспилсского рынка, Консультативный совет по вопросам неграждан Вентспилсской гордумы, Вентспилсская ассоциация национально-культурных обществ и Центр культуры. Мероприятие поддерживает Вентспилсская гордума.
В программе ожидаются музыкальные и другие выступления, конкурс на оформление столов, лотерея, танцы, игры, викторины, мастер-классы и украинский борщ.
Заявки на участие принимаются до 5 февраля в украинском обществе «Кобзарь».
Главное это то, что сало это с национальным привкусом, будет привезено с самой Украины и будет оно в шоколаде.« ответить
На месте тоже есть специалисты по салу, но у них нет тех свиней, которые используются специально для изготовления этого продукта.
идите в ***опу со своим салом, выродки« ответить
А чё, хо лы пороха уже прирезали и празднуют?« ответить
Привезут Чернобыльское сало местных дебилов травить,что на это скажет PVD!!!!« ответить
Ukraiņu speķis tā ir laba lieta! It sevišķi kopā ar gorillu! Super!« ответить