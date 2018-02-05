Украинское общество проведет в Вентспилсе День сала(5)

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Тимур Пушкарев
13:45 05.02.2018
Наша Латвия / Наша латвия

Вентспилсское украинское общество «Кобзарь» планирует организовать День сала и уже объявило приём заявок.

Ориентировочная дата проведения мероприятия — 10 февраля, место проведения — Рыночная площадь.

 

Как пишет Вентас Балсс, партнёрами в организации мероприятия являются администрация Вентспилсского рынка, Консультативный совет по вопросам неграждан Вентспилсской гордумы, Вентспилсская ассоциация национально-культурных обществ и Центр культуры. Мероприятие поддерживает Вентспилсская гордума.

 

В программе ожидаются музыкальные и другие выступления, конкурс на оформление столов, лотерея, танцы, игры, викторины, мастер-классы и украинский борщ.

 

Заявки на участие принимаются до 5 февраля в украинском обществе «Кобзарь».

baltnews.lv / Фото
Комментарии (5)
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Да какая разница где и как. 13:58 05:02:2018

Главное это то, что сало это с национальным привкусом, будет привезено с самой Украины и будет оно в шоколаде.
На месте тоже есть специалисты по салу, но у них нет тех свиней, которые используются специально для изготовления этого продукта.

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ин-на 14:30 05:02:2018

идите в ***опу со своим салом, выродки

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123 15:12 05:02:2018

А чё, хо лы пороха уже прирезали и празднуют?

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Latviešu patriots 15:12 05:02:2018

Привезут Чернобыльское сало местных дебилов травить,что на это скажет PVD!!!!

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Latviešu patriots 15:16 05:02:2018

Ukraiņu speķis tā ir laba lieta! It sevišķi kopā ar gorillu! Super!

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии 

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