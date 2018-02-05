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Вентспилсское украинское общество «Кобзарь» планирует организовать День сала и уже объявило приём заявок.

Ориентировочная дата проведения мероприятия — 10 февраля, место проведения — Рыночная площадь.

Как пишет Вентас Балсс, партнёрами в организации мероприятия являются администрация Вентспилсского рынка, Консультативный совет по вопросам неграждан Вентспилсской гордумы, Вентспилсская ассоциация национально-культурных обществ и Центр культуры. Мероприятие поддерживает Вентспилсская гордума.

В программе ожидаются музыкальные и другие выступления, конкурс на оформление столов, лотерея, танцы, игры, викторины, мастер-классы и украинский борщ.

Заявки на участие принимаются до 5 февраля в украинском обществе «Кобзарь».