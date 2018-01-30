Издание приводит несколько десятков примеров плагиата. Так, Винничук дословно переписывает не менее двенадцати рецептов напитков, а также инструкции по приготовлению кофейной эссенции и сиропа.
При этом, как отмечается в статье, автор совершает ошибки при переводе с русского на украинский, а также использует устаревшие географические названия.
Накануне писатель заявил, что роман «Мастер и Маргарита» скопирован у разных авторов, в том числе у Марка Твена и Густава Майринка. А произведения Пушкина, по мнению Винничука, — не более чем «перепевы» с иностранного языка.
одним словом скакол« ответить
Скакуас! :)« ответить
Не выёживался бы, никто бы его пла_гиата и не заметил! :)