Украинского писателя, обвинившего Пушкина в плагиате, поймали на плагиате(2)

Лента новостей
Самый старый мужчина в мире умер в возрасте 113 лет Сейм урезал список Магнитского Гастрономический ужас: почти во всех чаях в магазинах Латвии обнаружены яды 5 ролей, которые играют родители Землян ждет суперлуние — 31 января оно будет кроваво-голубым Дукурс: российские спортсмены полностью уничтожили олимпийский дух Нигериец об Эстонии: оказывается белые тоже бывают бедные! Случай Собчак: может ли кандидат в президенты называть детей гаденышами? МИД Латвии вручил Украине ноту
Eще в разделе
Нигериец об Эстонии: оказывается белые тоже бывают бедные! Случай Собчак: может ли кандидат в президенты называть детей гаденышами? Британия утратила понимание разумного Россией рулит не Путин Русских Эстонии научат Родину любить
Тимур Пушкарев
12:33 30.01.2018
В мире / Украина

Книга «Тайны львовского кофе» украинского писателя Юрия Винничука, обвинившего в плагиате Александра Пушкина и Михаила Булгакова, оказалась почти дословным переводом русскоязычного издания 1988 года «Все о кофе» Михаила Пучерова. На это обратил внимание львовский портал «Варианты».

Издание приводит несколько десятков примеров плагиата. Так, Винничук дословно переписывает не менее двенадцати рецептов напитков, а также инструкции по приготовлению кофейной эссенции и сиропа.

 

При этом, как отмечается в статье, автор совершает ошибки при переводе с русского на украинский, а также использует устаревшие географические названия.

 

Накануне писатель заявил, что роман «Мастер и Маргарита» скопирован у разных авторов, в том числе у Марка Твена и Густава Майринка. А произведения Пушкина, по мнению Винничука, — не более чем «перепевы» с иностранного языка.

РИА Новости / Фото РИА Новости
Комментарии (2)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Ваня 12:43 30:01:2018

одним словом скакол

« ответить
Profile_default
Ты суслика видишь? 13:12 30:01:2018

Скакуас! :)
Не выёживался бы, никто бы его пла_гиата и не заметил! :)

« ответить

Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (31)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV