Украину Европа тихо шлет на три буквы(2)

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Анатолий Тарасов
11:24 17.01.2018
В мире / Евросоюз

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что стратегической целью страны в 2018 году остается вступление в Евросоюз. По его словам, главными победами Киева стали безвизовый режим с ЕС и подписание Соглашения об ассоциации. Порошенко не учел, что в списке приоритетов Брюсселя на текущий год Украине места не нашлось.

В первые дни 2018 года шеф европейской дипломатии Федерика Могерини поделилась с читателями в своем блоге двенадцатью главными «сюжетами», которые оказались приоритетными для ЕС в 2017 году и над которыми продолжится работа в 2018‑м. Среди них:

 

· перезапуск Европейского союза, прежде всего оборонного измерения;

 

· работа с мигрантами из Африки;

 

· интеграция Балкан в пространство Евросоюза;

 

· День Европы в ООН;

 

· сделка с Ираном;

 

· Иерусалим как столица и Израиля, и Палестины;

 

· патрулирование ливийского побережья;

 

· Сирия;

 

· «Восточное партнерство»;

 

·  работа с молодежью;

 

·  поддержка беженцев рохинья;

 

·  Колумбия.

 

Собственно, Украина, «защищающая всю Европу от российской агрессии», упоминается здесь разве что в контексте программы «Восточного партнерства». Но последний саммит «Восточного партнерства», состоявшийся в ноябре 2017 года в Брюсселе, не дал представителям украинской власти никаких поводов для оптимизма. Если отбросить информационно-пропагандистский шум, единственным результатом саммита для Киева стало подписание договора с европейской транспортной сетью TEN‑T.

 

О «плане Маршалла для Украины», разработанном литовскими политиками, на саммите не прозвучало ни слова. А в итоговой декларации было зафиксировано только предоставление дальнейшей финансовой помощи в зависимости от выполнения пакета реформ (польза от которых для украинского общества представляется далеко не очевидной).

 

К концу декабря для Киева зазвучали тревожные нотки на европейском направлении. Помимо отказа предоставить транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро, Евросоюз устами посла Франции на Украине Изабель Дюмон предупредил о возможности приостановки пресловутого «безвиза», если Киев продолжит давление на антикоррупционные органы.

 

В целом же события 2017 года, а именно предоставление «безвиза» и вступление в силу в полном объеме Соглашения об ассоциации с ЕС, подвели черту под евроинтеграцией Украины. А ведь еще 10 лет назад, на волне расширения ЕС, казалось, что Украина имеет неплохие шансы на присоединение к Евросоюзу.

 

С 2018 года в Евросоюзе должна начаться реформа имени Макрона — Меркель, предполагающая трансформацию ЕС в де-факто федерацию с жесткой финансовой дисциплиной. В перспективе программы дотирования стран Восточной и Южной Европы будут если не отменены вовсе, то серьезно сокращены.

 

Примечательно, что состоявшийся в июле 2017 года саммит Украина — ЕС завершился без подписания итоговой декларации, поскольку именно Германия и Франция (а также примкнувшие к ним Нидерланды) воспротивились желанию официального Киева инсталлировать в документ фразу: «Евросоюз признаёт европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор».

 

На сегодня ключевой интерес Евросоюза на украинском направлении, помимо получения максимальной экономической выгоды за счет оттока интеллектуальных, трудовых, минерально-сырьевых ресурсов в страны ЕС, заключается в полной имплементации Минских соглашений и создании замкнутого цикла антикоррупционного правосудия. 

Rubaltic / Фото
Комментарии (2)
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смерш 11:40 17:01:2018

кто о чем, а вшивый о бане.
дали тебе уже безвиз, туристический. живи и радуйся. о большем можешь только мечтать.

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Latviešu patriots 11:50 17:01:2018

Agri, vai vēlu Ukraina būs ES. Krievija var ieskrieties.

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (3)

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