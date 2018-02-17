В Донбассе отпраздновали 100-летний юбилей Донецко-Криворожской Республики. Причем Донецкая народная республика официально объявила себя ее историческим правопреемником. Это означает, что «независимая Украина», если она считает себя наследницей Украинской Народной Республики образца 1918 года, исторических и юридических прав на Донбасс не имеет.

В Республиканском краеведческом музее открылась выставка, посвященная истории Донецкой Республики. Это особое событие: музей был разгромлен украинскими обстрелами в 2014 году. Тогда вердикт был печальным: «восстановлению не подлежит». Тем примечательнее и символичнее для дончан открытие в новом музее выставки об истории возрожденной республики.

Масштабность торжественных мероприятий объясняется тем, что ДНР официально объявила себя историческим правопреемником Донецкой Республики 1918 года. Этот символический шаг, по мнению властей ДНР, покажет жителям Донбасса, что нынешнее государственное образование родилось не из ниоткуда, у него есть серьезные и давние исторические предпосылки. «Мы пошли путем наших предков», — заявил лидер республики Александр Захарченко.

Действительно, события последних лет в Донбассе сильно напоминают то, что происходило век назад. ДКР была создана как ответ сепаратистскому украинскому проекту, как ответ на незаконный переворот, совершенный Центральной радой в Киеве, как способ сохранить экономические и культурные связи с Россией. Как и сейчас, тогда велись жаркие дискуссии о правах русского и украинского языков, о федеративном устройстве Украины, геостратегическом выборе между Западом и Россией. Если взять газеты тех времен и заменить имена политиков, названия партий — получим практически то, о чем пишут современные СМИ.

Когда заходит речь о нынешних ДНР или ЛНР, многие в первую очередь вспоминают ту самую Донецко-Криворожскую Республику — а она занимала территории, куда более обширные, нежели нынешний Донбасс. Это и Харьков, и Сумы, и Екатеринослав, и Запорожье, и Кривой Рог. Лидер ДНР Захарченко, выступая на митинге в Донецке, сделал резонансное заявление, вызвавшее ярость украинских СМИ: «Наши предки нарисовали нам карту. Были перечислены Харьков, Таврида. Мы немножко расширим. Нам еще Бессарабия, наверное, будет нужна… Вот по этой карте мы и должны идти».

Донецкая публика, собравшаяся на митинге, радостно поддержала заявление Захарченко. Но эксперты задаются вопросом: если руководители мятежного Донбасса рассчитывают на восстановление и даже расширение границ Донецко-Криворожской Республики 100-летней давности, то что мешает уже сейчас объединить два параллельных проекта — ДНР и ЛНР?

Лидеры двух республик, сражающихся с постмайданной Украиной, сообщили о создании таможенного союза. Однако даже здесь столкнулись с серьезными трудностями. Александр Захарченко пояснил: дело в том, что обе республики «независимо друг от друга развивали свое законодательство, свои методы хозяйствования и имеют теперь немало расхождений в таможенных, фискальных, акцизных правилах». По его словам, «предварительное сравнение законодательной базы ДНР и ЛНР выявило асинхронность полутора десятков законодательных и подзаконных актов, которые следует привести к общему знаменателю для создания таможенного союза».

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов поставил проблему асинхронности развития внутриполитических процессов на второе место. Главное же, по его мнению, — то, что «в рамках минского переговорного процесса у представителей ДНР и ЛНР два голоса, а не один, как могло быть в случае объединенного государства». Эксперт указал еще на один фактор: «Существует традиционная конкуренция политических элит — «донецких» и «луганских», — выражающаяся в соревновании по эффективности управления и качеству развития своих республик».

Однако многие эксперты, включая и дончан, и луганчан, не исключают объединения. Денис Денисов считает: «ДНР и ЛНР в будущем, вполне возможно, смогут объединиться в единое политическое образование, если такую инициативу поддержит большинство граждан донбасских республик».

Актуальность вопроса правопреемственности Донецкой Республики усиливается еще и тем, что в Киеве с легкой руки одиозного главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича разгорелась дискуссия о признании нынешней Украины правопреемницей Украинской Народной Республикой (УНР) того же 1918 года.

С точки зрения убежденного украинского националиста Вятрович, конечно, прав. Действительно, странно, что Киев свергает все памятники лидерам советской Украины, пытается проклясть и предать забвению их имена, но продолжает официально, на законодательном уровне, называть свою страну преемницей УССР.

Правда, Вятрович не учитывает, что УНР как раз сражалась против советской Украины и проиграла. УССР была создана фактически слиянием трех республик, признанных Москвой 100 лет назад, — собственно, советской Украины (Вятрович удивится, но первоначально и та называлась Украинской Народной Республикой), Донецкой и Одесской республик. И если сейчас Киев отказывается считать законным это слияние, вычленив для себя лишь УНР, то при наличии действующего правопреемника Донецко-Криворожской Республики можно ведь ставить вопрос и о законности нынешних границ Украины.

В мае 1918-го переговоры действительно начались в Педагогическом музее Киева, длились несколько месяцев и закончились ничем — российская делегация покинула Украину, так и не признав присоединение к ней ни Донецкой Республики, ни Одессы. Эти образования попали в единый проект УССР уже в 1919 году, когда петлюровские войска УНР были разгромлены большевиками.