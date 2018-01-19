Украину оставили без «Матильды»(4)

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Анатолий Тарасов
10:22 19.01.2018
Кино / Новости кино

Скандально известный российский фильм Алексея Учителя «Матильда» запретили к показу на Украине. Как передаёт «1+1», по словам члена экспертного совета при Госкино Украины Дмитрия Капранова, причиной этого стало участие в производстве ленты музыканта, который находится в чёрном списке.

Член экспертного совета при Госкино Дмитрий Капранов заявил, что прокат скандально известного российского фильма «Матильда» на Украине запрещён. Как передаёт «1+1», причиной этого стало участие в производстве ленты музыканта, который находится в чёрном списке. 

 

«Вот сейчас мы не разрешили прокат «Матильды» по формальным критериям. Там музыкант, который там всё это дело делал. Он в чёрном списке. Наши зрители могут спросить: как так, всего лишь музыкант, а вы запрещаете? А в ответ я могу сказать: вы готовы покупать на базаре арбузы с нитратами? Да, там есть витамины, но там есть и нитраты. Эти люди из чёрного списка — это нитраты; они есть, значит, продукция считается ядовитой», — пояснил Капранов. 

 

Как напоминает портал, фильм Алексея Учителя «Матильда» рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. В России против ленты больше всего выступала бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская. Она считает, что фильм оскорбляет чувства верующих. Русская православная церковь в 2000 году канонизировала Николая II и членов его семьи.

RT / Фото
Комментарии (4)
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Александр Шерстобитов 10:35 19:01:2018

скаклы скоро как в КНДР жить будут без интернета порох обрубит

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Latviešu patriots 10:57 19:01:2018

Nafig Ukraiņiem būtu jāskatās krievu kinohaltūras. 100% atbalstu.

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Zz 11:43 19:01:2018

Идиот !

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Хе-хе 11:46 19:01:2018

Поклонская должна быть довольна, расийский дяпутат Гос Дупы..:))

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (14)

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