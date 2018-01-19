Скандально известный российский фильм Алексея Учителя «Матильда» запретили к показу на Украине. Как передаёт «1+1», по словам члена экспертного совета при Госкино Украины Дмитрия Капранова, причиной этого стало участие в производстве ленты музыканта, который находится в чёрном списке.

Член экспертного совета при Госкино Дмитрий Капранов заявил, что прокат скандально известного российского фильма «Матильда» на Украине запрещён. Как передаёт «1+1», причиной этого стало участие в производстве ленты музыканта, который находится в чёрном списке.

«Вот сейчас мы не разрешили прокат «Матильды» по формальным критериям. Там музыкант, который там всё это дело делал. Он в чёрном списке. Наши зрители могут спросить: как так, всего лишь музыкант, а вы запрещаете? А в ответ я могу сказать: вы готовы покупать на базаре арбузы с нитратами? Да, там есть витамины, но там есть и нитраты. Эти люди из чёрного списка — это нитраты; они есть, значит, продукция считается ядовитой», — пояснил Капранов.

Как напоминает портал, фильм Алексея Учителя «Матильда» рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. В России против ленты больше всего выступала бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская. Она считает, что фильм оскорбляет чувства верующих. Русская православная церковь в 2000 году канонизировала Николая II и членов его семьи.