Украину отмыли от советской пропаганды(23)

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Анатолий Тарасов
22:31 10.02.2018
В мире / Политика

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявляет, что декоммунизация на Украине фактически завершена.

«Декоммунизация в контексте лишения символов тоталитарного режима фактически завершена. У нас произошло переименование населенных пунктов — около тысячи. Это почти все», — сказал он в программе «Субботнее интервью» на «Радио Свобода».

 

Вместе с тем Вятрович отметил, что еще остались 9-10 «неочевидных» коммунистических названий, которые «тем не менее, подпадают под действие закона о декоммунизации».

 

Также по его данным, на Украине демонтировали почти все памятники Владимиру Ленину. «Памятников около 2,5 тыс. Не только Ильичу, но и другим коммунистическим вождям. Но мы не можем сказать, что это точно все, потому что значительная часть этих памятников просто не находится ни на каких учетах. Это может быть памятник на территории какого-то завода, о котором уже никто не помнит, на территории какого-то села, о котором никто не помнит. Соответственно мы можем реагировать только по факту обнаружения этих памятников. Тех памятников, которые мы знали, коммунистических, в частности Ленину, уже нет», — рассказал Вятрович.

 

Верховная рада в апреле 2015 года приняла закон «об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов», запретила их пропаганду и символику.

 

Одна из главных позиций закона — признание коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов на Украине преступным и проводившим политику государственного террора, с соответствующими последствиями для коммунистической символики и пропаганды.

Интерфакс / Фото
Комментарии (23)
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Latviešu patriots 22:42 10:02:2018

Ukraiņi malači, rīkojās pilnīgi pareizi! Cieņa un respekts! Atbalstu 100%!

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Latviešu patriots gejs 23:05 10:02:2018

Visi nacionalisti - pasivie geji

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ин-на 22:53 10:02:2018

хохлам никогда теперь не отмыться

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Саня 22:56 10:02:2018

_Это почти все_
Забавно, но это- всё. В момент, когда стране с минуты на минуту придёт пушной зверёк, эти клоуны затевают переименование "тысяч" субъектов. Это миллиарды долларов, выброшенных впустую.

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Ха 11:04 11:02:2018

У ваты пригорело.:)

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Хм 11:14 11:02:2018

Забавно, когда в России её патриотов бегающих с триколором под царскими орлами, пучит от сноса памятников Ленину в Украине, тому самому Ленину, который убил их "святого" с семьей. Все дело в том, что там рассматривают эти памятники, как свои метки, которые должны говорить об общей Истории, и принадлежности Украины к "державе", которую пытается возродить Путин.

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Latviešu patriots 23:01 10:02:2018

Ukraiņiem jāatbrīvojas no nolādētā krievu mantojuma!

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Latviešu patriots 23:04 10:02:2018

Зачьем разрушайт памитник Лениньшу если он создател Латвийской Републики и Украины которие никагда до этого не был независимый. Лай дзиво Волдемарс Лениньш! Хура!

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Latviešu patriots 23:34 10:02:2018

Latviju izveidoja Latvieši! Un Ļeņins bija spiests atzīt Latvijas valsti! Citādi būtu novākts!

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latviesu pedriots 23:46 10:02:2018

Latviju izveidoja separatisti nelikumigi at vaciesu in britu paligu . Atbalstu100%.

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Latviešu patriots 00:41 11:02:2018

Okupantu bastard, iemācies pareizrakstību, un tad te ko muldi. Latviešu tautu okupantu viedoklis neinteresē! Krievu untermenši Latvijā ir tukša vieta!

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Русский 08:35 11:02:2018

Патриот..иди трахай свою второсортную жену ваню)))

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123

Мнение
632725_8390nothumb500-col15
Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (17)

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