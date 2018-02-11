«Декоммунизация в контексте лишения символов тоталитарного режима фактически завершена. У нас произошло переименование населенных пунктов — около тысячи. Это почти все», — сказал он в программе «Субботнее интервью» на «Радио Свобода».
Вместе с тем Вятрович отметил, что еще остались 9-10 «неочевидных» коммунистических названий, которые «тем не менее, подпадают под действие закона о декоммунизации».
Также по его данным, на Украине демонтировали почти все памятники Владимиру Ленину. «Памятников около 2,5 тыс. Не только Ильичу, но и другим коммунистическим вождям. Но мы не можем сказать, что это точно все, потому что значительная часть этих памятников просто не находится ни на каких учетах. Это может быть памятник на территории какого-то завода, о котором уже никто не помнит, на территории какого-то села, о котором никто не помнит. Соответственно мы можем реагировать только по факту обнаружения этих памятников. Тех памятников, которые мы знали, коммунистических, в частности Ленину, уже нет», — рассказал Вятрович.
Верховная рада в апреле 2015 года приняла закон «об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов», запретила их пропаганду и символику.
Одна из главных позиций закона — признание коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов на Украине преступным и проводившим политику государственного террора, с соответствующими последствиями для коммунистической символики и пропаганды.
Ukraiņi malači, rīkojās pilnīgi pareizi! Cieņa un respekts! Atbalstu 100%!« ответить
Visi nacionalisti - pasivie geji« ответить
хохлам никогда теперь не отмыться« ответить
_Это почти все_« ответить
Забавно, но это- всё. В момент, когда стране с минуты на минуту придёт пушной зверёк, эти клоуны затевают переименование "тысяч" субъектов. Это миллиарды долларов, выброшенных впустую.
У ваты пригорело.:)« ответить
Забавно, когда в России её патриотов бегающих с триколором под царскими орлами, пучит от сноса памятников Ленину в Украине, тому самому Ленину, который убил их "святого" с семьей. Все дело в том, что там рассматривают эти памятники, как свои метки, которые должны говорить об общей Истории, и принадлежности Украины к "державе", которую пытается возродить Путин.« ответить
Ukraiņiem jāatbrīvojas no nolādētā krievu mantojuma!« ответить
Зачьем разрушайт памитник Лениньшу если он создател Латвийской Републики и Украины которие никагда до этого не был независимый. Лай дзиво Волдемарс Лениньш! Хура!« ответить
Latviju izveidoja Latvieši! Un Ļeņins bija spiests atzīt Latvijas valsti! Citādi būtu novākts!« ответить
Latviju izveidoja separatisti nelikumigi at vaciesu in britu paligu . Atbalstu100%.« ответить
Okupantu bastard, iemācies pareizrakstību, un tad te ko muldi. Latviešu tautu okupantu viedoklis neinteresē! Krievu untermenši Latvijā ir tukša vieta!« ответить
Патриот..иди трахай свою второсортную жену ваню)))« ответить