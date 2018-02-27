Он отметил, что в результате Украина «превратилась в колонию» США и выполняет все их указания.
«Достаточно вспомнить откровения бывшего вице-президента США Джозефа Байдена об увольнении по его требованию генерального прокурора Украины <…> А потому не вызывает сомнений: рассказы об инвестициях Соединенных Штатов в развитие Украины ― блеф. США вкладывают деньги не в независимую страну (суверенная и стабильная Украина им не нужна), а в управляемую в ручном режиме, марионеточную украинскую власть», — подчеркнул Медведчук.
По его мнению, визит в Киев заместителя госсекретаря США Джона Салливана, озвученные им рекомендации и пожелания со всей очевидностью доказывают: Украина окончательно потеряла политическую самостоятельность.
«Деликатное» напоминание Госдепа о том, что США «инвестируют в успех Украины» более двух миллиардов долларов и четкие указания относительно того, какие реформы надо проводить и как выстраивать отношения с МВФ, не вписываются в рамки равноправных партнерских отношений», — написал Медведчук в своей статье, обнародованной на сайте движения.
Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу на один миллиард долларов каждый.
США оказывают Украине финансовую поддержку, а также поставляют уголь и оружие. Так, в прошлом году Белый дом одобрил план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе 35 пусковых установок Javelin. Министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что достиг с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом «полного понимания» по этому вопросу и оружие будет передаваться «своевременно и очень продуманно».
как и латвия« ответить
скоро россии продадут ))) хохлы не спиzдить не могут, они же ворюги у них в крови это« ответить
Man patīk, ka ASV atbalsta Ukrainu! Tā ir garantija, ka nekad vairs krievi nebūs noteicēji Ukrainā! Drīz arī Ukrainā būs NATO bāzes.« ответить
Un latvieši vairs nav noteicēji Latvijā!« ответить
украина сегодня.это россия 90x« ответить
оставание в развитии от соседа .лет на 30...ужас
Теперь мы украинцы в едином строю с латишами будим лизать звездно полосатую жопу.И говорить ,что пахнет розами.Выказывая этим полную покорность.« ответить