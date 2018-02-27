Украину превратили в строгую колонию США(11)

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Герман Бергер
18:40 27.02.2018
В мире / Политика

«Марионеточная украинская власть» во внешней и внутренней политике не принимает ни одного стратегического решения без согласования с Вашингтоном, заявил лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук.

Он отметил, что в результате Украина «превратилась в колонию» США и выполняет все их указания.

«Достаточно вспомнить откровения бывшего вице-президента США Джозефа Байдена об увольнении по его требованию генерального прокурора Украины <…> А потому не вызывает сомнений: рассказы об инвестициях Соединенных Штатов в развитие Украины ― блеф. США вкладывают деньги не в независимую страну (суверенная и стабильная Украина им не нужна), а в управляемую в ручном режиме, марионеточную украинскую власть», — подчеркнул Медведчук.

 

По его мнению, визит в Киев заместителя госсекретаря США Джона Салливана, озвученные им рекомендации и пожелания со всей очевидностью доказывают: Украина окончательно потеряла политическую самостоятельность.

 

«Деликатное» напоминание Госдепа о том, что США «инвестируют в успех Украины» более двух миллиардов долларов и четкие указания относительно того, какие реформы надо проводить и как выстраивать отношения с МВФ, не вписываются в рамки равноправных партнерских отношений», — написал Медведчук в своей статье, обнародованной на сайте движения.

 

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу на один миллиард долларов каждый.

 

США оказывают Украине финансовую поддержку, а также поставляют уголь и оружие. Так, в прошлом году Белый дом одобрил план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе 35 пусковых установок Javelin. Министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что достиг с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом «полного понимания» по этому вопросу и оружие будет передаваться «своевременно и очень продуманно».

РИА Новости / Фото
Комментарии (11)
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Саня 18:43 27:02:2018

как и латвия

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Так, в прошлом году Белый дом одобрил план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе 35 пусковых установок Javelin 18:48 27:02:2018

скоро россии продадут ))) хохлы не спиzдить не могут, они же ворюги у них в крови это

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Latviešu patriots 18:49 27:02:2018

Man patīk, ka ASV atbalsta Ukrainu! Tā ir garantija, ka nekad vairs krievi nebūs noteicēji Ukrainā! Drīz arī Ukrainā būs NATO bāzes.

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ыыы 18:55 27:02:2018

Un latvieši vairs nav noteicēji Latvijā!

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ваня 18:51 27:02:2018

украина сегодня.это россия 90x
оставание в развитии от соседа .лет на 30...ужас

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Ваня 18:52 27:02:2018

Теперь мы украинцы в едином строю с латишами будим лизать звездно полосатую жопу.И говорить ,что пахнет розами.Выказывая этим полную покорность.

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (6)

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