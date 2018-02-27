«Марионеточная украинская власть» во внешней и внутренней политике не принимает ни одного стратегического решения без согласования с Вашингтоном, заявил лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук.

Он отметил, что в результате Украина «превратилась в колонию» США и выполняет все их указания.

«Достаточно вспомнить откровения бывшего вице-президента США Джозефа Байдена об увольнении по его требованию генерального прокурора Украины <…> А потому не вызывает сомнений: рассказы об инвестициях Соединенных Штатов в развитие Украины ― блеф. США вкладывают деньги не в независимую страну (суверенная и стабильная Украина им не нужна), а в управляемую в ручном режиме, марионеточную украинскую власть», — подчеркнул Медведчук.

По его мнению, визит в Киев заместителя госсекретаря США Джона Салливана, озвученные им рекомендации и пожелания со всей очевидностью доказывают: Украина окончательно потеряла политическую самостоятельность.

«Деликатное» напоминание Госдепа о том, что США «инвестируют в успех Украины» более двух миллиардов долларов и четкие указания относительно того, какие реформы надо проводить и как выстраивать отношения с МВФ, не вписываются в рамки равноправных партнерских отношений», — написал Медведчук в своей статье, обнародованной на сайте движения.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу на один миллиард долларов каждый.

США оказывают Украине финансовую поддержку, а также поставляют уголь и оружие. Так, в прошлом году Белый дом одобрил план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе 35 пусковых установок Javelin. Министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что достиг с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом «полного понимания» по этому вопросу и оружие будет передаваться «своевременно и очень продуманно».