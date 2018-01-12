Бывшая жительница Украины, переехавшая в Германию, в интервью Rhein-Neckar-Zeitung рассказала об опыте жизни на своей исторической родине. По её словам, в стране процветает коррупция и «честным трудом там денег не заработаешь».

Немка Натали Хемпель родилась и выросла в украинском городе Виннице, который находится в самом центре страны между Киевом и Одессой, пишет Rhein-Neckar-Zeitung. «Если Украина когда-нибудь разделится, то мы даже не знаем, куда попадём», — поделилась она своими опасениями в интервью немецкому изданию.

По её словам, население на Украине уже давно разделено: на востоке сильны пророссийские настроения, на западе — проукраинские. «Это разделяет семьи и друзей, — сетует Хемпель. —Страны, в которой я выросла, больше нет».

12 лет назад она переехала в Германию и вышла замуж за немца, поясняет издание. Оттуда она следит за развитием событий на Украине. «Проблемы не решены, — говорит Хемпель. — Бедную Украину раздирают политики с различными интересами. При этом люди всё беднеют и не знают, что делать дальше».

Она часто общается со своим братом на Украине по Skype. Как и она, он не может воспринимать пророссийски настроенных граждан как врагов. У них много друзей в России, некоторые из которых живут сейчас в Москве.

«В 60-ые, 70-ые годы в Советском союзе всё было вперемешку, — вспоминает она. — И за железным занавесом было хорошее. У нас были сады, школы, театры. У нас было хорошее образование и мы были очень трудолюбивы». Но сейчас на Украине «честным трудом денег не заработаешь», подчеркнула Хемпель. По её словам, в стране процветает коррупция, и многие из её знакомых уезжают работать в Европу, чтобы обеспечить родных. Жительница Германии надеется, что в 2018 году «мы все снова станем друзьями, что войну удастся остановить, и наступит мир».