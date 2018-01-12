Украину раздирают жулики и воры(4)

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Анатолий Тарасов
10:28 12.01.2018
В мире / Евросоюз

Бывшая жительница Украины, переехавшая в Германию, в интервью Rhein-Neckar-Zeitung рассказала об опыте жизни на своей исторической родине. По её словам, в стране процветает коррупция и «честным трудом там денег не заработаешь».

Немка Натали Хемпель родилась и выросла в украинском городе Виннице, который находится в самом центре страны между Киевом и Одессой, пишет Rhein-Neckar-Zeitung. «Если Украина когда-нибудь разделится, то мы даже не знаем, куда попадём», — поделилась она своими опасениями в интервью немецкому изданию.

 

По её словам, население на Украине уже давно разделено: на востоке сильны пророссийские настроения, на западе — проукраинские. «Это разделяет семьи и друзей, — сетует Хемпель. —Страны, в которой я выросла, больше нет».

 

12 лет назад она переехала в Германию и вышла замуж за немца, поясняет издание. Оттуда она следит за развитием событий на Украине. «Проблемы не решены, — говорит Хемпель. — Бедную Украину раздирают политики с различными интересами. При этом люди всё беднеют и не знают, что делать дальше».

 

Она часто общается со своим братом на Украине по Skype. Как и она, он не может воспринимать пророссийски настроенных граждан как врагов. У них много друзей в России, некоторые из которых живут сейчас в Москве.

 

«В 60-ые, 70-ые годы в Советском союзе всё было вперемешку, — вспоминает она. — И за железным занавесом было хорошее. У нас были сады, школы, театры. У нас было хорошее образование и мы были очень трудолюбивы». Но сейчас на Украине «честным трудом денег не заработаешь», подчеркнула Хемпель. По её словам, в стране процветает коррупция, и многие из её знакомых уезжают работать в Европу, чтобы обеспечить родных. Жительница Германии надеется, что в 2018 году «мы все снова станем друзьями, что войну удастся остановить, и наступит мир».

RT / Фото
Комментарии (4)
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Аминь 10:34 12:01:2018

Так было всегда и так будет всегда.

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Ja, ja 10:35 12:01:2018

Мир, май, труд, жвачка. Каклы в анусе. Скакать подольше не пробовали?

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Да какая разница где и как. 10:43 12:01:2018

Майданутым сисястым попрыгуньям очень хотелось носить кружевные трусиля как в ЕС.
Ну так они их получили.
В чём проблема?
Наверное на толстую сраку не налезают?
Значит надо меньше сала жрать и орать о славе героям.

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ин-на 11:16 12:01:2018

да, майдаунам по заслугам

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (5)

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